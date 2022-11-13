O haberi okuyunca, Uğur Mumcu ve “Neden imam hatip mezunu değilim” diye hayıflanan vali yardımcısı aklıma geldi

Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanan “Ülkeyi imamlar yönetiyor” başlıklı haberi okuyunca, aklıma iki kişi geldi.

İsmi bende saklı vali yardımcısı ve yazar Uğur Mumcu.

O vali yardımcısı bir gün bana şöyle demişti:

“Tanzer Bey, benim artık vali olmam lazım. İmam hatip çıkışlı devre arkadaşlarımın hepsi vali oldu. Neden imam hatip mezunu değilim diye kendi kendimi yiyorum…”

24 Ocak 1993’te katledilen Uğur Mumcu ise 1990’larda CumhuriyetGazetesi’ndeki köşesinde bugün yaşadığımız tehlikeye değinmiş, “21.yüzyılda devleti İslamcılar yönetecek” diye yazmıştı.

İşte Uğur Mumcu’nun 32 yıl önce yazdıkları!

“Devlet, çeşitli din ve mezhepler arasında yan tutamaz. Tuttuğu anda laik düzen zedelenmiş olur. İmam hatip okullarını bitirenlerin sayısı her yıl katlanarak artıyor. İmam hatip liselerini bitirenler, imam ya da hatip olmuyorlar. Peki ne oluyorlar? Üniversite ve yüksekokullara gidip savcı oluyorlar; yargıç oluyorlar; kaymakam oluyorlar!

“Tevhidi Tedrisat Kanunu”nun 4. maddesi “din adamı” yetiştirilmek üzere din eğitimi yapan okullar kurulmasını öngörmüştür. Din eğitimi gören öğrencilerin imam hatip ya da müftü olmayıp başka alanlara kaymaları yasanın amacıyla bağdaşmıyor. Devlet bir yandan din hizmetlerini ilkokulu bitiren imamların, müftülerin ellerine teslim ederken öte yandan da imam hatip okullarını bitirenlere üniversite ve yüksekokulların kapılarını açarak okumuş yazmış din adamlarının başka alanlarda görevlendirilmelerini sağlıyor!

Bu açıkça bir “kadrolaşma hareketi”dir. 2000 yılına doğru bir de bakacağız ki savcı, imam hatip çıkışlı, vali ve kaymakam ilahiyatlı; yargıç da İslam Enstitüsü mezunu!”

(Cumhuriyet, 19 Ocak 1990)

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“İmam hatip okulları ile ilahiyat fakülteleri ve İslam enstitüleri, niçin açılır? Din hizmetleri bu okullarda din eğitimi gören nitelikli din adamları eliyle görülsün diye... Bu okulları bitirenler, din hizmetleri dışındaki alanlarda görevlendiriliyor ve devlet, din hizmetlerini ilkokul diplomalı imam ve hatiplerle yerine getiriyor.

O zaman, bu din eğitiminin amacı başkadır. Amaç, 21. yüzyılda devleti İslamcı bürokratlarla yönetilir duruma getirmektir.” (Cumhuriyet, 19 Haziran 1990)

Ve geldiğimiz nokta

Cumhuriyet Gazetesi, devletin en üst kademelerinde görev yapan imam hatip ya da ilahiyat mezunu kimi yöneticileri şöyle tespit etmiş:

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (İstanbul İmam Hatip)

* Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun (Gebze İmam Hatip)

* TBMM Başkanı Mustafa Şentop (Tekirdağ İmam Hatip)

* Adalet Bakanı Bekir Bozdağ (Uludağ İlahiyat)

* Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez (Kadıköy İmam Hatip)

* Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu (İstanbul İmam Hatip)

* Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer (Tokat İmam Hatip)

* Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati (Nizip İmam Hatip)

* Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank (İstanbul İmam Hatip)

* Hâkimler Savcılar Kurulu Genel Kurul üyesi Aysel Demirel (Bursa İmam Hatip)

* Hâkimler Savcılar Kurulu Genel Kurul üyesi Ergün Şahin (Karadeniz Ereğli İmam Hatip)

* Hâkimler Savcılar Kurulu Genel Kurul üyesi Bilal Temel (Demirci İmam Hatip)

* İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı (Çankırı İmam Hatip)

* Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş (Elazığ İmam Hatip)

* Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Sezgin (Gerede İmam Hatip)

* Ankara Valisi Vasip Şahin (Erzincan İmam Hatip Lisesi)

* Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı (Ankara Tevfik İleri İmam Hatip)

* Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım (Bayburt İmam Hatip)

* Samsun Valisi Zülkif Dağlı (Antalya İmam Hatip)

* Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu (Düzce İmam Hatip)

* Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan (Bekir Necati Sorguç İmam Hatip Yatılı Bölge Okulu)

* Kocaeli Valisi Seddar Yavuz (Balıkesir İmam Hatip)

* Merkez Valisi Mustafa Toprak (Erzincan İmam Hatip)

* Merkez Valisi Ahmet Kara (Erzincan İmam Hatip)

* Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Cengiz Yanilioğlu (Erzurum İmam Hatip)

* Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan (Zeytinburnu İmam Hatip)

* Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı (Çorum İmam Hatip)

* Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas (Merzifon İmam Hatip)

*Sadi Güven (Emekli Yüksek Seçim Kurulu Başkanı. Balıkesir İmam Hatip mezunu. 2017 anayasa referandumunda mühürsüz oy pusulalarını geçerli kabul etmişti.)

Tabii, liste bu kadarla sınırlı değil.

İmam hatip ya da ilahiyatçı daha pek çok bürokrat, yönetici ve siyasetçi var, ancak bunlar “araştırma kapsamına” alınmamış.

Sonuçta imamların yönettiği Türkiye’nin hali ortada!