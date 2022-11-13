Afyon savaşlarından günümüze uyuşturucu düzeni…

“Büyük Britanya” yani İngiltere, “topraklarında güneş batmayan ülke” olarak tanımlanıyordu. 15. yüzyılda Portekiz ve İspanya ile başlayan sömürgeciliğin kaymağını yiyen Büyük Britanya oldu.

Büyük Britanya, 1840-1842 ve 1857-1860’da, iki kez Çin’e saldırdı. Sonunda, Çin’in belli başlı limanlarını ve Hong Kong’u ele geçirdi.

Çin halkını ve askerini afyona boğdu, uyuşturdu ve büyük soygun yaptı.

Sömürgecilik için öncelikle yerel halka silah ve asker gücü ile korku salınıyor, sonra “uyuşturucu” ile uyutuluyor, “din adamları” ile Hıristiyan inancına katılmaları sağlanıyordu!

En büyük güçleri; “BİLİM ve TEKNOLOJİ” alanında gelişmiş olmalarıydı.

Osmanlı Devleti de “FETİHLER” yoluyla büyük topraklara egemen olmuştu ama “Bilim ve teknolojik gelişmelere” seyirci kalmış, sömürgeciliğin geliştiği 16. Yüzyıldan sonra önce duraklama,

sonra gerilemeye başlamıştı. Üstelik, egemen olduğu ülkelerde uyuşturucu gibi KİRLİ BİR SİLAHI kullanmamıştı.

Zamanla, UYUŞTURUCU üretimi ve ticareti, çok yönlü zenginlik aracı haline geldi!

Uzakdoğu ülkeleri, Güney Amerika ülkeleri ve Afganistan uyuşturucu yetiştirme ve geliştirmede etkin oldular.

Sonra, uyuşturucu ürünleri çeşitlendi. Pazar büyüyor, uyuşturucu ticareti büyük kazançlar getiriyor; üreten, geliştiren ve pazarlayanlar büyük servetlere ulaşıyordu.

Uyuşturucu etkisi arttıkça, üretip pazarlayanların aksine, tüketen ülkeler maddi-manevi büyük kayıplar veriyordu.

ABD başta olmak üzere pek çok gelişmiş ülke “uyuşturucu ile mücadele ediyor” muş gibi, bir takım yasalar çıkardılar! Ancak,

uyuşturucu ticaretinin daha da azgınlaşmasına engel olamadılar!

Çünkü; uyuşturucu transferinde en etkili “ ARAÇ” terörist gruplardır! Ve, dünyadaki hemen tüm terör örgütlerinin efendisi ve koruyucusu ABD ve bazı Avrupa ülkeleridir!

Ekonomik güce sahip olan uyuşturucu baronları, önce güvenlik güçleri içinden daha sonra da siyasal güçten birileriyle çıkar ilişkisi kurdular!

Bu kirli düzene katılanlar, kendilerine düşen payları “Offshore” denilen bankalarda saklıyorlar, sonra da “Kara para aklama” yollarıyla meşrulaştırıyorlardı.

Küresel ölçekte, zaman zaman bu işbirlikçilerin açığa çıktıkları da oluyordu ama bu kirli düzen bu rotada sürüp gidiyordu.

Özellikle, “ULUSAL LİMANLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ” bu limanlardan uyuşturucu sokulmasını kolaylaştırıyor, yine de ara sıra kamuoyunu tatmin etmek için bir kısmı yakalatılıyordu!

Medya’nın namuslu kalemleri, değişik yollardan kendilerine gelen bilgilerle kimi uyuşturucu patronlarını deşifre ediyor, kimi zaman uyuşturucu çeteleri arasındaki rekabet ve çatışmalar bu kirli düzeni açıklıyor ama “normal insanın” algılaması hayli zor bir “BÜYÜK OYUN” oynanmaya, başta gençlerimiz olmak üzere insanlarımızı tüketmeye devam ediyor.

Son günlerde, siyaset arenasında da uyuşturucu konusu gündemde.

Uyuşturucu ticaretini “MAFYA” denilen suç çeteleri ve bunların başındaki “BARON” denilen kişiler yürütüyor.

Birleşmiş Milletler 2021 Dünya Uyuşturucu Raporu’na göre;

Türkiye, İran’dan sonra uyuşturucu yakalanan ülke! En fazla Kokain yakalanan ülke de Türkiye!

İçişleri Bakanımız; “Haftada 5 bin uyuşturucu satıcısını yakalıyoruz” diyor!

Seviniyoruz ama kaygımız daha da büyüyor;

- Uluslararası Polis Örgütü (İnterpol) tarafından kırmızı liste ile aranan bu eli silahlı örgüt liderleri ülkemize nasıl girip çıkıyorlar?

Kimi zaman bu çeteler kendi arasında çatışıyor, öldürüyor ölüyorlar.

Ama asıl canı yanan biziz!

İstanbul’da, tedavi gören 550 madde bağımlısıyla yapılan araştırma sonuçlarına göre; uyuşturucu kullanımında 14 yaşına kadar inilmiş!

İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre de; İstanbul’da yakalanan uyuşturucu miktarında son 4 yılda 20 kat artış var!

Korkunç bir durum!

Bu konu, “siyasal rekabete” bırakılmayacak kadar önemli ve hayati bir konu.

Ne yazık ki; “Ulusal Eğitim” ve “Ulusal Dış Politika”da “ULUSAL MUTABAKAT” sağlayamadığımız ve bu iki hayati konuda siyasi iktidarların tercihlerine teslim olduğumuz gibi, “UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE” konusunda da “iktidar-muhalefet” dalaşına tanık oluyoruz!

Efendiler; aklınızı başınıza toplayın! Kurban olan bu ulusun çocukları! YETER ARTIK!