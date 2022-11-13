AKP iktidarında emekliler artık ev değil oda alabiliyor!

Eski yıllarda emekliler çok rahat geçinirdi.

Emekli olduğunda ise, tazminat parasıyla kendisine ev alabilirdi.

Bir kişi çalışır, en az üç kişiye bakabilirdi. Hem geçim derdi yoktu, hem de çocukları için ev alabilir, ya da satın alabilirdi.

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Ama günümüzde emekliler geçinemiyor…

Bir iş emekli olduğunda tazminatıyla ev alamıyor…

Bir kişi çalıştığında ancak karnını doyurabiliyor.

Yani geldiğimiz nokta, hiç de iç açıcı değil.

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İnternette haber taraması yaparken, İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı’nın açıklamaları dikkati çekti. Sıdalı, yaptığı açıklamada AKP’den önce memurların emeklilik ikramiyesiyle 3+1 ev alabildiğini, şimdi ise sadece 1 oda alabildiklerini söyledi.

Sıdalı’nın açıklamasını birlikte okuyalım; Maaşlı çalışanlar artık ömür boyu ev sahibi olamıyor. İnsanları en temel hakkından mahrum bırakan bir iktidarın şehircilik politikası sorunludur. İktidarınızdan önce, mesela memurlar, emeklilik ikramiyesiyle 3 artı 1 ev alabiliyordu. Şimdi ise rayici daha düşük bir semtte en fazla artı 1'i, yani 1 odasını alabiliyor. Maaşlı çalışanların çok büyük çoğunluğu, bir ömür çalışsa bile bir ev alamıyor. Ülkemizde konut satışlarıyla övünebilirsiniz. Doğru, konut satışları artıyor ancak ev sahipliği oranı düşüyor. Bir küçük grup, tapu üstüne tapu dizerken; çalışan, emekli ise kira kontratı yapacak bütçesine göre bir ev dahi bulamıyor. İktidarın çözümü nedir? Konut kredisi vermek.”

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İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı’nın açıklamalarını yukarıda okudunuz. Sıdalı’nın ‘AKP’den önce memurların emeklilik ikramiyesiyle 3+1 ev alabildiğini, şimdi ise sadece 1 oda alabildiğini’ söylemini kafanızda bir oluşturun. Fanatik bir AKP’li değilseniz, bu görüşe katılırsınız diye düşünüyorum.

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AKIL TOZU

Kaliteli insanların 8 özelliği;

1-Dinlemeyi bilmesi.

2-Kendinden olabildiğince az bahsetmesi.

3-Matevazı davranması.

4-Teşekkür etmesini bilmesi.

5-Yalaka olmaması.

6-Yapmacık davranmaması.

7-Görgüsüzlük yapmaması.

8-Gerektiğinde özür dilemekten çekinmemesi.

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GÜNCEL HUKUK

Sanık hiçbir şekilde savunmasını ve suçsuzluğunu ispatlamak zorunda değildir, Devlet sanığın suçluluğunu ispatlayacaktır.

Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2019/7299 E. 2020/1587 K. (Karşı Oy Yazısı)

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İNSAN TİPLERİ

Tartışmaya girilmeyecek insan tipleri;

1.Aklı az fikri çok olanlar

2.Kula kulluk edenler

3.Allah benim ömrümden alsın filancaya versin diyenler

4.Fanatikler

5.Hatadan dönmeyi, utanmayı, özür dilemeyi acizlik zannedenler. (Prof. Dr. Güner Sönmez)

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İYİ Kİ ÖĞRENDİM

Bir insan herhangi bi alışkanlığından 21 gün uzak kalabiliyorsa, onsuz bir ömür yaşayabileceği anlamına gelir. Buna 21 kuralı denir.

Resim

21 kuralı

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KADİM NASİHATLAR

Şu üç şeyden sakının:

1-İblisi yoldan çıkaran kibirden...

2-Ademi cennetten çıkaran hırstan...

3-Kâbili kardeş katili eden hasetlikten...

İmam-ı Hasan (r.a)

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GIDA DEDEKTİFİ

En yüksek oranda protein içeren balıklar ve deniz ürünleri (100 gr.)

-Zargana 20,3 gr.

-Palamut 20,2 gr.

-Kefal 19 gr.

-Alabalık 18,8 gr.

-İstavrit 18,6 gr.

-Karides 18 gr.

-Lüfer 17,6 gr.

-Barbun 17,1 gr.

-Hamsi 16,9 gr.

-Kalkan 16,4 gr.