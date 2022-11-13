Buca ve Karacabey’e yaradı

Kocaelispor dün İskenderun’da son yılların en ilginç mücadelelerinden birini yaşadı. İlk yarıda pozisyon yoktu, ama ölü pozisyonlarda iki tartışmalı penaltı pozisyonu vardı. İskenderun haklı itirazda bulundu bence. Hakem penaltıları verse, kimse itiraz edemezdi. İkinci yarı ise rahat bir Kocaelispor ve zorlamayan bir İskenderun vardı. Ev sahibi Körfez’in isminden korkmuş ki bu da doğal. O kadar Kocaelispor taraftarı da geline, doğal olarak moralleri bozdu. Nitekim Samet’in harika pasıyla Okan golü buldu ama saçma sapan bir kontra-ataktan da 10 dakika sonra golü yedik. Berabere bitti ve benim maç öncesi 1-1’lik tahminim tuttu. Kazansaydık tabii ki daha iyi olacaktı. Ama buna da kayıp olarak bakamayız.