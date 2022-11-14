Türkiye’nin anayasal düzenini değiştirmeye kalkmak suç değil mi?

Çok garip bir ülke olduk.

Birileri ıvır zıvır nedenlerden dolayı hapse tıkılıyor…

“Ülkemizin anayasal düzenini değiştirmek isteyenler” ise durmaksızın yol alıyor.

Üstelik “anayasal düzeni değiştirmek isteyenler” içinde, halen iş başında olan devlet görevlileri de var.

SADAT’tan ve ASSAM’dan söz ediyorum.

SADAT, “Savunma ve DanışmanlıkŞirketi”nin kısaltılmışı.

ASSAM ise “Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği”nin kısaltılmışı.

Bu iki kurumun başında da Türk Silahlı Kuvvetleri’nden atılan Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi var.

Tanrıverdi, SADAT’ın kurucusu, ASSAM’ın ise başkanı.

Bu isim, son günlerde Türkiye’nin yine gündeminde.

Nasıl gündemde olmasın, 2011 yılında kurulan SADAT, sürekli “suikast ve gayri nizami harp tekniklerinin de yer aldığı eğitim programları”, 2012’de kurulan ASSAM ise 2017’den buyana düzenli olarak “ASRİCA Uluslararası İslam Birliği Kongreleri” düzenliyor.

Anayasal düzene tehdit

SADAT ve ASSAM, öyle “es geçilecek” oluşumlar değil.

Her ikisi de, anayasal düzenimizi tehdit eden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş ilkelerini ortadan kaldırmak isteyen yapıda.

Bunu da gizlemiyorlar.

Açık oynuyorlar.

Çünkü iktidar tarafından korunup, kollanıyorlar.

Daha da ötesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan “Hiç alakam yok” dese de, Adnan Tanrıverdi bir dönem “Cumhurbaşkanı Askeri Danışmanı” idi ve sürekli devletin güvenlik toplantılarına katılıyordu.

Daha yeni açıklandı…

ASSAM’ın düzenlediği “Uluslararası İslam Birliği Kongreleri”nin bilim kurulunda pek çok devlet görevlisi var.

Rektörler, dekanlar, akademisyenler ve daha da vahimi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanları…

Kim bunlar?

*Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi, Hakkı İlnur Çevik.

*Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi, Mesut Hakkı Caşın.

*Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi, Mustafa Çırak.

*Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi, Çağrı Erhan.

*Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi, İsmail Safi.

*Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi,Nurşin Ateşoğlu Güney.

*Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi, Seyit Sertçelik.

Şu duruma bakar mısınız?

Erdoğan, SADAT ve ASSAM gündeme geldiğinde, “Bunlarla ne dün ne de bugün ilişkim yok” demişti, ama fotoğraflar ve yazılı belgeler öyle söylemiyor.

Saray ve İslam devleti kurmayı hedefleyenler iç içe, kol kola.

ASSAM’ın hedefi ne?

ASSAM ASRİKA Uluslararası İslam Birliği Kongreleri’nin ilki 23-24 Kasım 2017 tarihlerinde düzenlendi, altıncı kongre de geçtiğimiz günlerde yapıldı.

Bu arada ASRİKA’nın açılımını da vereyim, “Asya Afrika İslam Devletler Birliği” demek.

Yani kongrenin amacı, Asya ve Afrika’daki İslam devletlerinin tek çatı altında toplanmasını sağlamak.

Kongrelerde hedefler özetle şöyle belirleniyor:

*İslam devletleri “konfederasyon” çatısı altında toplanacak.

*Ayrı bir anayasası, yönetim şekli, askeri gücü, yargısı, başkenti, bayrağı ve dili olacak.

*61 İslam ülkesinin katılacağı ortak devletin başkenti İstanbul, resmi dili Arapça olarak ifade ediliyor. Bayrağı ise “şekli kanunla belirlenen kırmızı-yeşil zemin üzerine beyaz ay ve milli devlet sayısı kadar yıldızlı bayrak” şeklinde düşünülüyor.

*İslam ülkeleri arasında ortak pazar ve gümrük birliği kurulacak, “para birliği” sağlanacak.

*Zekât müessesesi, ortak bir fon haline getirilecek.

*Birliğe bağlı ticaret odaları, ticaret mahkemeleri ve vakıflar kurulacak.

Adnan Tanrıverdi, sıradan biri mi?

Gördüğünüz gibi, SADAT ve ASSAM’ın başaktörü Adnan Tanrıverdi sıradan birisi, sıradan bir emekli general değil.

Daha düne kadar koskoca “Cumhurbaşkanı Askeri Danışmanı” idi.

Adam ciddi ve etkili birisi.

Tanrıverdi’nin şu ifadelerine bakar mısınız?



"Sunduğumuz anayasa teklifimizdeki Silahlı Kuvvetler'in yeniden yapılandırılması ile ilgili tespitlerimizin aşağı yukarı tamamı 15 Temmuz’dan sonra kongreye girmiştir. Biz o zaman, harp okulları, askerî okulların tamamı Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanmalı dedik, bağlandı. Jandarma Genel Komutanlığı’nın İçişleri Bakanlığı’na bağlansın dedik, bağlandı. Yüksek Askerî Şura’nın yapısı değişsin dedik, Askerî Yüksek Yargı kalksın dedik, o da gerçekleşti. Başkanlık sistemi gelsin dedik, o da geldi. Bu önermelerimizin tamamına yakını 15 Temmuz’dan sonraki yeniden yapılanmada gerçekleşti…"

Konuşmasına bakılırsa, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni 15 Temmuz’dan sonra kendisi şekillendirmiş.

ASSAM’ın PKK’dan ne farkı var?

Bu yazıyı yazarken düşündüm, ASSAM ile PKK arasında acaba ne gibi bir fark var?

Bence yok.

PKK, Türk-Kürt Federasyonu hedefliyor.

ASSAM ise Türk-Arap Federasyonu/Konfederasyonu düşlüyor.

Adamlar beş yıl içinde altıncı kongrelerini yaptılar, açık açık mevcut anayasal düzeni ortadan kaldırıp İslam devleti kurmak istiyorlar.

Bunu gizli değil, açık açık, bağıra bağıra, üstelik “bazı devlet görevlilerinin de katılımıyla” yapıyorlar.

“Darbe yapmak, Türkiye’nin anayasal düzenini değiştirmeye kalkmak suç değil mi?” diye sormam bundan.