AKP’nin açık oturumdan kaçması!

Demokrasinin temeli hesap vermektir

Hesap verme Büyük Millet Meclisi’nde soru önergelerine cevap vermek,bütçe görüşmelerinde açıklamalar yaparak hesap vermek,dava açılmışsa yargıda,mahkemelerde hesap vermek,seçimde de halka hesap vermek şeklinde olabilir.

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YENİ ANAYASAL SİSTEMDE ne gen soru kaldı,ne de soru önergesi,bakanlar dışarıdan atandığı için kendilerini meclisten çok cumhurbaşkanı ve iktidar partisine hesap verir hissediyorlar.

Yani bu hali ile artık TBMM’de hesap vermek adeta yok gibidir.

Bütçe görüşmeleri de cumhurbaşkanının partili olması nedeniyle çoğunlukta olduğu meclisten tereyağından kıl çeker gibi geçiyor.

Sayıştay gibi denetleme yapması gereken kurumların gereği gibi denetim yaptıkları hususunda kamuoyunda da ciddi şüpheler var.

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Yargıda hesap vermek bir sorumluluk olduğu gibi bir haktır da.Yargıda aklanmak o kişinin siyasi geleceğini kuvvetlendirir.Bu yüzden kendinden emin olan siyasiler yargıdan korkmazlar.Bizim siyasi tarihimizde yargı bu işi istisnaen de olsa eskiden yapardı. Bu konuda zamanın başbakanı rahmetli Mesut Yılmaz,bakanı Koray Aydın gibi isimler ilk akla gelenler isimler.Her ikisi de beraat ederek aklandılar.Koray Aydın aklanmanın verdiği öz güvenle alnı ak biçimde aslanlar gibi siyaset yapıyor.ANAP döneminde Turgut Özal’ın isteği ile döneminin bakanı İsmail Özdağlar hatırladığım kadarıyla mahkum olmuştu.

AKP iktidarı ise kesinlikle yargısal aklanmaktan kaçıyor.Bizde özellikle AKP iktidarında yargı siyasileri sadece siyasi davalarda denetleyebiliyor.Onun da nasıl yapıldığı ortada.

Seçimlerde hesap verilebilmesi için önce yurttaşlarımızın yazılı ve görsel basınla bilgilendirilmesi gerekiyor. Rahmetli Uğur Mumcu’nun dediği gibi bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunur mu?Ülkemizdeki basının hali de ortada.Bu yüzden açık oturumlar bizde çok daha önem kazanıyor.Güçlü ve yansız basını olmasına rağmen çağdaş demokrasiler bununla yetinmeyerek liderlerin katıldığı açık oturumlar yapmaktadırlar.Bakınız Amerikan ve Batı Avrupa’daki seçimlere liderler böyle kamuoyu önünde,televizyonda açık oturumda tartışıp halka hesap veriyorlar.

Eskiden bizde de böyleydi.Askeri darbenin izlerinin güçlü olduğu dönemde dahi Ekim 1983’de darbe ortamında kurulan partilerin liderleri Turgut Özal,Necdet Calp ve Turgut Sunalp televizyonda açık oturuma katılmış ve bu açık oturumda Özal itibar görerek iktidara gelmişti.Özal sonraki yıllarda ülkeyi vefat edene kadar üst düzeyde yönetecekti.

Ekim 1991’de yine ekonomik kriz vardı.Liderler ekonomik krizi tartışıyor başlığı altında dönemin başbakanı Mesut Yılmaz,liderler Süleyman Demirel,Necmettin Erbakan,Bülent Ecevit ve Doğu Perinçek, açık oturuma katılmış ve ekonomik kriz tartışılmıştı.Burada daha sonra ülkemizin cumhurbaşkanlığına kadar gelecek olan Süleyman Demirel Mesut Yılmaz’ı soruları ile çok terletmişti.

Ak Partinin iktidara geldiği seçim öncesi kasım 2002’da da Uğur Dündar’ın moderatörlüğünde siyasi yasaklı olmasına rağmen CHP Genel Başkanı Deniz Baykal,Recep Tayyip Erdoğan ile açık oturumu kabul etmişti.Arkasından yapılan seçimde koalisyon ortakları ANAP-DSP ve MHP ile koalisyon dışında kalan partiler baraj altında kalmıştı. AKP ise tek başına iktidar olurken CHP ana muhalefet partisi olmuştu.O tarihten sonra AKP kesinlikle açık oturumlara katılmamaya,açık oturumlardan kaçmaya başladı.

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Uzun zamandır CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu AKP genel başkanını açık oturuma davet ediyor.

Hatta yandaş kanal olarak kabul edilen kanallarda tüm kadrosu ile birlikte açık oturuma davet ediyor.

CHP siyasi yasaklı olmasına,henüz yeni kurulan bir siyasi partinin genel başkanı olmasına rağmen sayın Erdoğan ile 2002’de açık oturumu kabul ederek bir demokrasi örneği vermişti.Aynı demokrasi örneğini yine bir CHP genel başkanı kendisinden istiyor.

Ama Erdoğan bu defa kaçıyor.

Yandaş basının varlığı ve gücü düşünüldüğünde bu kaçış yurttaşlarımızın gerçeğe ulaşmasına ve doğruyu bulmasına engel teşkil ediyor.

Açık oturumdan kaçmak,denetlenmekten,demokrasiden ve hesap vermekten kaçmaktır.