Türkiye'de çalışan her 4 kadından 3'ü şiddet görüyor!

Kadınlara şiddetin azaltılması için bir proje uygulanıyor. Uygulanmaya devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Türkiye'de çalışan her 4 kadından 3'ü hayatı boyunca şiddetin en az bir türüyle karşı karşıya kalıyor. İş dünyasını, ev içi şiddetle mücadele konusunda yapıcı ve kurumsal çözümler üretmeleri için teşvik etmek ve desteklemek amacıyla 2013 yılında başlatılan ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Sabancı Vakfı'nın desteği, TÜSİAD'ın iş birliği ile Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu'nun uygulayıcı ortaklığında yürütülen “İş Dünyası Ev İçi Şiddete Karşı - Business Agains Domestic Violence (BADV)” projesi 10. yıl dönümüne yaklaşırken yeni bir oluşumla daha da güçlenerek büyüyor.

Projeye farklı dönemlerde dahil olan 100'e yakın şirketin birbiriyle kurduğu iletişimi, birbirlerinden aldıkları ilhamı, süreçteki deneyimleri ile edindikleri bilginin paylaşımını artırmak, iyi uygulamaları yaygınlaştırmak ve yeni şirketler ile büyüyerek güçlenmek hedefiyle “Ev İçi Şiddete Karşı Şirketler Ağı” hayata geçirildi. Ağ'ın tanıtım etkinliği, 8 Kasım 2022, Salı günü kamu, özel sektör, sivil toplum, akademi ve uluslararası organizasyonların önde gelen temsilcileri ile İstanbul'da gerçekleştirildi.

ŞİDDETE UĞRAYAN HER BİREY

Proje ortağı TÜSİAD'ın Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, kadına yönelik şiddetle mücadele etmeden toplumsal cinsiyet eşitliğinin diğer alanlarında da istediğimiz ilerlemenin sağlanamayacağının altını çizerek, toplumsal cinsiyet eşitliği için kurumsal dönüşümü iş yerlerinden başlayarak harekete geçirebildiğimiz sürece somut ve kalıcı çözümlere ulaşılabileceğini vurguladı.“Etki alanımızdaki her ortamı ve platformu, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığa ve şiddete zemin hazırlayacak önyargılardan ve uygulamalardan arındırmalıyız” ifadelerini kullanan Turan; sözlerine “Şiddete uğrayan her birey, bu sorunla mücadele ederken yalnız olmadığını ve destek mekanizmalarına ulaşabileceğini bilmeli.” şeklinde devam etti ve “Amasız fakatsız, içinde bulunduğumuz her koşulda “şiddete sıfır tolerans” yaklaşımıyla gerekli uygulamaları ve yaptırımları hayata geçirebilmeliyiz” dedi.



“Ev İçi Şiddete Karşı Şirketler Ağı” ile, iş dünyasının yönetimsel ve örgütsel yeteneklerini kullanarak aile içi şiddete karşı önlem ve destek yolları oluşturmasının yanında, toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi, iş dünyasında kadın hakları konusunda farkındalık yaratılması, bu alanda mücadele eden şirketlerin birbirleri ile olan etkileşiminin ve deneyim paylaşımının artırılması ve şirketlerdeki iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.



ŞİDDETE SIFIR TOLERANS

Toplantıda bu kapsamda, şirketlerin şiddete sıfır tolerans politikası ile çalışanlarının hem iş hem de özel hayatında fark yaratabileceği vurgulanırken, bütün şirketlerin aile içi şiddetle mücadeleyi çalışanlarına ve topluma karşı bir sorumluluk olarak görerek aile içi şiddetle daha etkin ve kapsamlı şekilde mücadele etmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği için “Ev İçi Şiddete Karşı Şirketler Ağı”na katılması çağrısında bulunuldu.

Neredeyse her gün kadın şiddeti haberlerini duyuyoruz.

Televizyonda izliyoruz.

Kadınlara şiddetin azalması için, her projenin desteklenmesi lazım.

Ev İçi Şiddete Karşı Şirketler Ağı projesini önemsiyorum.

Bu ve benzeri projelerin başarılı olması için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım.

