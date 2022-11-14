Artık zirvede yalnız değiliz

Zirvede yalnız değiliz. İnanın, İskenderun deplasmanından zerre kadar korkum yoktu. Kocaelispor bazen zor maçlarda kalitesinin yanında ismi ile de iyi sonuçlar alabiliyor. Bu yüzden bu deplasmandan samimi olarak üç puan bekliyordum. Ne yazık ki, kolay gol yeme hastalığımız bir kez daha nüksetti. Ben bu maça kazanılmış bir puan olarak bakmıyorum.

Kaybedilen iki puan var…

Ve zirvede ortaklarımız…

Sezon başından beri bir türlü istenen futbolun oynanamamasına bir kez daha değinmeyeceğim… Ama bu maçta gördük ki, Kocaelispor artık önceki haftalara oranla daha diri ve daha istekli…

Kaybedilen puanların önemi şimdi daha da belirginleştiğine göre. İleri ki haftalarda bu yalnızlıktan kurtulmamız gerek. Bu da seri galibiyetlere bağlıdır. Umalım ki, Kocaelispor her hafta bir önceki haftaya göre üzerine koymaya devam etsin…

Ve hedeflenen mutlu sona ulaşsın.

Arzumuz ve temennimiz bu olsun…

DERNEKLER YERLEŞKESİ

Geçtiğimiz hafta yabancı bir numara beni aradı. Arayan kişi kendini Kent Konseyi başkanı “Hüseyin Erol” olarak tanıttı. Ben de kendisini gıyaben tanıdığımı söyledim. Beni ve iki yöneticimi yeni hizmete açılan Dernekler Yerleşkesinin tanıtım etkinliğine davet etti. Konuşması oldukça samimi ve içtendi. Özellikle numarasını kaydetmemi ve en küçük bir durumda çekinmeden aramamı da rica etmeyi ihmal etmedi. İlk olarak şunu ifade etmem gerekir ki, özel bir sebepten dolayı davete icabet edemedim.

Ancak basından takip etme imkânı buldum. Ve yine basından takip ettiğim kadarı ile yapılan hizmet ve söylemlerden de oldukça etkilendim…

Yani özellikle yönetici tayfasını oturduğumuz yerden rahatlıkla eleştirebiliyoruz. Ben kendimden örnek vereyim, özellikle spor konusunda en küçük bir eksikliğe tahammül edemiyorum…

Normalden çok daha sert eleştiriler de getirebiliyorum. Çünkü bu gençler bizim gençlerimiz. Sportif faaliyetler en az eğitim kadar önemlidir ve yeni nesil, çocukluktan itibaren hangi dalda olursa olsun spor yapmaya teşvik edilmelidir. Bu sebepten ötürü, eksikliklere tahammül edemiyorum.

Şimdi ise durum farklı…

Madem kolayca eleştirebiliyoruz, yapılan iyi hizmetleri de alkışlamaktan geri durmamamız gerek. İzmit Belediyesini, Fatma başkanı ve samimiyetinden dolayı da Hüseyin Erol beyi tebrik ediyorum. Umarım Dernekler Yerleşkesi söylendiği gibi tüm sivil toplum örgütlerine yeterli hizmeti eksiksiz verir.

Daha da önemlisi, bu hizmetlerin devamı artarak gelir.

Hayırlı olsun !..