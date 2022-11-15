Makale Yazısı-15 Kas 2022 - 20:00

Sokak dersi
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Geçen gün büroda biraz yoruldum. Çıkıp bir dolaşıp dinleneyim diye kendime izin verdim.  

Sağı solu seyrederek epeyi bir yürüdüm. Yorulduğumu hissettim.   

Yol kenarındaki kafelerden birisine girip oturdum.

Kendime bir sade kahve söyledim, bekliyordum.

Tam arkamdaki masada üç kişi oturmuş sohbet ediyorlardı. Birisiyle sırt sırta oturuyorduk. İki kişi de onun karşısında oturuyordu.

Kafede masalar oldukça bir birine yakın düzenlenmiş. O nedenle konuştuklarını rahatça duyabiliyordum. 

Karşımda konuşacak kimsem olmadığı için kulak kabartıp onları dinlemeye koyuldum.

Siyaset konuştukları için biraz daha fazla ilgimi çekti. 

Siyaset konuşurken lafı adalete getirdiklerinde ilgim daha da arttı.  Bir hukukçu olarak vatandaşın adalet hakkında neler söyleyecekleri merakımı arttırdı.

Sırtı bana dönük oturan adaletin kalmadığını, halkın adalete olan güveninin büyük ölçüde sarsıldığını söyledi.

Karşısındakiler ne diyecek diye bekledim. Baktım ki onlar daha da hararetli bir şekilde aynı şeyi söylüyorlar.

Birisi mahkemelerin yeterli olmadığından, davaların uzun sürdüğünden şikayet ediyordu.

Birisi adli kadrolarda liyakatın yeterince uygulanmadığından, bir diğeri mahkeme kadrolarının yetersizliğinden yakınıyordu.

O arada ülke genelinde hızla artan hukuk fakültelerinin eğitim seviyesinin düşüşte olduğu tespitini yaptılar.

Bir diğeri ise adliyelerde görev yapan hakim ve savcıların üzerinde baskılar olduğunu, o nedenle karar vermekte rahat olamadıklarını dile getiriyordu…

Mahkemelerden çıkan kararlara insanların kendi çıkarları ve düşünceleri doğrultusunda baktıklarını anlatıyorlardı.

Yöneticilerin işlerine geldiği zaman yargıya gidelim dediklerini, işlerine gelmediğinde  yargıdan kaçtıklarını laf arasında dile getirdiler…

En önemlisi ise mahkeme kararlarını uygulamak mevkiinde olanların işlerine geldiği zaman yargı kararına sarıldıklarını, işlerine gelmediği zaman yargı kararını neredeyse tanımayacak tutum ve davranışlara yöneldiklerinde hem fikir oldular…

En sonunda muhabbet gelip adli kadroların üzerinde var olduğunu söyledikleri baskılarda kilitlendi.

Sonuçta dediler ki, aslında bu baskılardan en çok rahatsızlık duyan adli kadrolarmış. 

Bu durumdan  rahatsız olan   adli personelin  sayısı düşünülenden çok daha  fazlaymış. Ama   günün  koşullarında  seslerini çıkartamıyorlarmış.

Hatta  birisi  dedi ki,  geçenlerde  şimdilerde  sözü geçen birisiyle  konuştuğunda ona  demiş ki;  Olur da  ülkede bir iktidar değişikliği olursa  buna  en çok adliye  kadroları sevinecekmiş.  Çünkü iktidarın değişmesi halinde  üzerlerindeki bu baskıdan kurtulacaklarını umuyorlarmış.

Şimdilerde  baskıya neden  olduğu düşünülen  unsurlar,  yeni dönemde  yargı önüne çıkarlarsa, o   adli kadrolar  evvelce  kendilerini sıkıntıya  düşürdüğünü düşündükleri  bu baskı unsurları hakkında  pek iyimser olmayabilirlermiş… 

Deyince   sırtı bana  dönük olan  lafa  girdi, dedi ki;  

Olası bir iktidar değişikliğinde  yeni gelecek iktidarın çok özenle  yerine  getirmesi gereken  ağır bir  görev var.  

 Adli personele yapacağı bir çağrı ile,  şahsi  veya kitlesel bütün düşünceleri bir yana  bırakarak, hukuku bütün kurum ve kurallarıyla, evvelki iktidar dönemindeki konumu ne olursa olsun; hukuk  çerçevesinde en iyi şekilde uygulamak  olmalıdır. Yoksa bu günkü baskı uyguladığını  düşündükleri  kişi ve  kurumlardan  farkı kalmaz.

 Ve  en önemli  konulardan birincisi; aydın bir düşüncenin hukuku ruhuna  uygun biçimde  uygulamasının  nasıl bir  nimet olduğunu tazeleyip göstermektir. İkincisi de  yüce Türk Milletinin   hukuka  olan güvenini  yeniden layık olduğu  yere  oturtabilmek için bunu  yapmak  sorumluluğu da  vardır…

 Bir  yandan kahvemi içerken bir yandan da  öğrenimleri ve  meslekleri hakkında  bilgi sahibi olamadığım ama  belli ki    sorumlu vatandaş  olan insanlardan, bir hukukçu olarak alabileceğim sokak dersini aldım ve   büroma  dönüp,   satırlara  döküp paylaşmak istedim…  

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