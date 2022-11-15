Sokak dersi

Geçen gün büroda biraz yoruldum. Çıkıp bir dolaşıp dinleneyim diye kendime izin verdim.

Sağı solu seyrederek epeyi bir yürüdüm. Yorulduğumu hissettim.

Yol kenarındaki kafelerden birisine girip oturdum.

Kendime bir sade kahve söyledim, bekliyordum.

Tam arkamdaki masada üç kişi oturmuş sohbet ediyorlardı. Birisiyle sırt sırta oturuyorduk. İki kişi de onun karşısında oturuyordu.

Kafede masalar oldukça bir birine yakın düzenlenmiş. O nedenle konuştuklarını rahatça duyabiliyordum.

Karşımda konuşacak kimsem olmadığı için kulak kabartıp onları dinlemeye koyuldum.

Siyaset konuştukları için biraz daha fazla ilgimi çekti.

Siyaset konuşurken lafı adalete getirdiklerinde ilgim daha da arttı. Bir hukukçu olarak vatandaşın adalet hakkında neler söyleyecekleri merakımı arttırdı.

Sırtı bana dönük oturan adaletin kalmadığını, halkın adalete olan güveninin büyük ölçüde sarsıldığını söyledi.

Karşısındakiler ne diyecek diye bekledim. Baktım ki onlar daha da hararetli bir şekilde aynı şeyi söylüyorlar.

Birisi mahkemelerin yeterli olmadığından, davaların uzun sürdüğünden şikayet ediyordu.

Birisi adli kadrolarda liyakatın yeterince uygulanmadığından, bir diğeri mahkeme kadrolarının yetersizliğinden yakınıyordu.

O arada ülke genelinde hızla artan hukuk fakültelerinin eğitim seviyesinin düşüşte olduğu tespitini yaptılar.

Bir diğeri ise adliyelerde görev yapan hakim ve savcıların üzerinde baskılar olduğunu, o nedenle karar vermekte rahat olamadıklarını dile getiriyordu…

Mahkemelerden çıkan kararlara insanların kendi çıkarları ve düşünceleri doğrultusunda baktıklarını anlatıyorlardı.

Yöneticilerin işlerine geldiği zaman yargıya gidelim dediklerini, işlerine gelmediğinde yargıdan kaçtıklarını laf arasında dile getirdiler…

En önemlisi ise mahkeme kararlarını uygulamak mevkiinde olanların işlerine geldiği zaman yargı kararına sarıldıklarını, işlerine gelmediği zaman yargı kararını neredeyse tanımayacak tutum ve davranışlara yöneldiklerinde hem fikir oldular…

En sonunda muhabbet gelip adli kadroların üzerinde var olduğunu söyledikleri baskılarda kilitlendi.

Sonuçta dediler ki, aslında bu baskılardan en çok rahatsızlık duyan adli kadrolarmış.

Bu durumdan rahatsız olan adli personelin sayısı düşünülenden çok daha fazlaymış. Ama günün koşullarında seslerini çıkartamıyorlarmış.

Hatta birisi dedi ki, geçenlerde şimdilerde sözü geçen birisiyle konuştuğunda ona demiş ki; Olur da ülkede bir iktidar değişikliği olursa buna en çok adliye kadroları sevinecekmiş. Çünkü iktidarın değişmesi halinde üzerlerindeki bu baskıdan kurtulacaklarını umuyorlarmış.

Şimdilerde baskıya neden olduğu düşünülen unsurlar, yeni dönemde yargı önüne çıkarlarsa, o adli kadrolar evvelce kendilerini sıkıntıya düşürdüğünü düşündükleri bu baskı unsurları hakkında pek iyimser olmayabilirlermiş…

Deyince sırtı bana dönük olan lafa girdi, dedi ki;

Olası bir iktidar değişikliğinde yeni gelecek iktidarın çok özenle yerine getirmesi gereken ağır bir görev var.

Adli personele yapacağı bir çağrı ile, şahsi veya kitlesel bütün düşünceleri bir yana bırakarak, hukuku bütün kurum ve kurallarıyla, evvelki iktidar dönemindeki konumu ne olursa olsun; hukuk çerçevesinde en iyi şekilde uygulamak olmalıdır. Yoksa bu günkü baskı uyguladığını düşündükleri kişi ve kurumlardan farkı kalmaz.

Ve en önemli konulardan birincisi; aydın bir düşüncenin hukuku ruhuna uygun biçimde uygulamasının nasıl bir nimet olduğunu tazeleyip göstermektir. İkincisi de yüce Türk Milletinin hukuka olan güvenini yeniden layık olduğu yere oturtabilmek için bunu yapmak sorumluluğu da vardır…

Bir yandan kahvemi içerken bir yandan da öğrenimleri ve meslekleri hakkında bilgi sahibi olamadığım ama belli ki sorumlu vatandaş olan insanlardan, bir hukukçu olarak alabileceğim sokak dersini aldım ve büroma dönüp, satırlara döküp paylaşmak istedim…