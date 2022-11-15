Siyasetin bir “ahlak yasası” olmalı…

Siyaset, farklı çıkar grupları arasındaki ekmek kavgasıdır.

Ancak bu kavga, BARIŞ ve SAYGI ölçüleri içinde yapılmalıdır.

İnsanlık, belirli siyasal düzenlerden geçti. Özetle;

· Köleci düzen,

· Feodal düzen,

· Kapitalist düzen,

· Emperyalist düzen.

Bu düzenlerde kimileri EGEMEN, kimileri de köle, ırgat, emekçi olarak yaşamışlar.

Dünden bu güne insan ve insan emeği “egemen güçler” tarafından büyük haksızlıklara ve sömürüye uğramış.

Her şeye karşın, “insanca bir yaşam” için toplumsal mücadeleler verilmiş ve DEMOKRASİ, LAİKLİK, HUKUK DEVLETİ, İNSAN HAKLARI kavramları ortaya çıkmış.

Çıkmış da her ülkede “gerçek anlamları” ile yaşanabilmiş mi?

Ne yazık ki hayır!

Kimi devlet düzenleri, bir ölçüde de olsa, bu temel değerlere ulaşmayı başarmış. Kimileri de “mış gibi” yaşamakta!

Örneğin; DEMOKRASİ kavramı, kimi siyasal bakışlara göre yalnızca “SEÇİM” olarak algılanmış!

O siyasal kimlikler, “YÖNETME” erkini ele geçirince, “HİZMET” etmek iddia ve sözüyle gelmişler ama velinimetleri olan seçmene “EFENDİ” olmuşlar! Demokrasi, insan hakları, eşitlik ve DENETİM haklarını hiçe saymışlar!

Ne demek istiyorum?

Bir örnekle somutlayalım.

8 Kasım 2022 tarihli Hürriyet Gazetesi’nin ilk sayfasında bir haber;

“ENİŞTEYİ SİLDİLER!”

Türk eşini yüksek maaşlı bir işe yerleştiren Frankfurt Belediye Başkanı Feldmann’a yönelik referandumda, halkın yüzde 95’i “GİTSİN” demiş! Fredmann, Cuma günü istifa ediyor!”

İşte, “SİYADETTE AHLAK YASASI” na ilişkin bir örnek!

Bir örnek daha;

· İngiltere’de tahta çıkan Charles, Galler’de bir vatandaş; “Hey Charles, biz evimizi ısıtmakta zorlanırken, vergi mükellefleri sizin için 100 milyon sterlin harcıyor, ne için?” diye laf atıyor! Şahsa hiçbir müdahale ya da “Krala hakaret” davası açılmamış! (18.9.2022)

Daha birçok benzeri örnek olay var.

Örneğin, sorumluluk alanında bir usulsüzlük ya da kaza olan bakan istifa ediyor!

Ya bizim ülkemizde?

· Rektör, üniversiteye eş, dost, akraba doldurmuş! (23.10.2022)

· Avukat İ.M.Akgün, “Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı” yazılı sınavında 94.85 puanla 2. Sırada yer aldı, mülakatta elendi! (30.8.2022) İnsan emeği ve hakkı ile oynamak nedir?

· İBB’de işe girdiği gün ABD’ye giden Ravza Kavakçı’ya, hem maaş ödenmiş hem de burs verilmiş! (8.8.2019)

· THY’de aynı soyadını taşıyan 49 çalışan var! (20.8.2020)

· AKP’li genç Semih Yılmaz; “kimileri memleketlerinden yeğenlerini getirip memur yapıyor” ( Kocaeli/10.Kasım 2022)

Bizden örnekleri sıralamaya devam etsem köşe yazısı taşar, tam sayfa olur!

Prof. Dr. İlber Ortaylı; “Cumhuriyet, akraba kayırmayı kaldırmaz” diyor!

Siz, bu ülkenin VATANDAŞLARI ve siyasetçileri iktidara taşıyan kişiler olarak; SİZLER NE DİYORSUNUZ?