Makale Yazısı-15 Kas 2022 - 20:00

KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesindeki köpekler için öneri!
Mesut Akbulut

Mesut Akbulut

İlimizde sokak köpeği sorunu büyük.

Kocaeli’nin birçok bölgesinden sokak köpekleriyle ilgili şikayetler geliyor. Kimisi de önerilerde bulunuyor.

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği Başkanı Kemal Kaya, önceki gün sokak köpekleriyle gazetemize mail attı.

Kocaeli Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesindeki sokak köpekleriyle ilgili öneriler de sıralandı.

Birlikte okuyalım;

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“Kocaeli Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesi ve çevresine bırakılan köpekler, hem çevredeki yırtıcı hayvanlara karşı hastaneyi koruma görevi yaparken, hem de hastaneye gelen insanların ve üniversite öğrencilerinin, sevgi ve ilgi odağı oluyorlar.

Hayvansever insanların ve üniversite öğrencilerinin ilgileri ile hayatlarını idame ettiren can dostlarımızın bir bölümü, paraziter hastalıklarla, bir bölümü de uyuz vakaları ile mücadele ediyorlar...

Kısırlaştırılmalarına rağmen sevimli yavrular yapan!! Çocukların sevgiyle oynadıkları köpeklerin,  ACİL TEDAVİYE İHTİYAÇLARI VAR....

ÖNERİ:

Orada, o zavallılar için yemek yiyebilecekleri bir alan yaratılabilir, lokantalarla ve restaurantlarla anlaşılarak, yemek artıklarını ( Büyükşehir Belediyesi marifetiyle) düzenli şekilde getirttirilebilir. Kısırlaştırma gerçekten yapılabilir.Kısaca istenirse her şey düzenli bir şekilde yapılabilir.Bu arada ormandan gelebilecek yabani ve yırtıcı hayvanlara karşı da hastaneyi ve öğrencileri koruduklarını asla akıldan çıkarmayalım ve köpekleri yerinden yurdundan etmeyelim.”

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Öneri böyle, ilgililere duyurulur.

Kocaeli’nin kayıt dışı istihdam oranı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), İl Müdürü İsmail Ünlü önceki gün basın toplantısı yaptı. Hem basınla tanıştı, hem de bazı açıklamalarda bulundu. Ünlü, “TÜİK verilerine göre Kocaeli’nin kayıt dışı istihdam oranı yüzde 22,25’tir. Bu oran her ne kadar Türkiye ortalamasının altında olsa da, yine de kayıt dışı bir gerçeklik olarak karşımızdadır” dedi. Sanayi ve işçi kenti Kocaeli’de yüzde 22.25, yüksek bir oran. Demek ki SGK, bu oranı düşürmek için yeni projeler üretmeli, daha fazla denetimler yapılmalı.

 

Kandıra duble yolda ilerleme var

Kandıra’nın mevcut yolu, tam bir mühendislik faciası. Böyle bir mühendislik hatası az bulunur. Üç şeritli, yol aniden iki şeride, sonra tekrar üç şeride çıkıyor. Bu yolda onlarca kişi trafik kazasında öldü… Neyse ki, duble yol için düğmeye basıldı. Yolun belli bölümleri bitti. AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, önceki gün İzmit-Kandıra yolunda incelemelerde bulundu… Şeker, “Nasipse yılsonuna kadar Çubukluosmaniye’ye kadar olan bölünmüş yol vatandaşlarımızın hizmetine açılacak. Mayıs ayına kadar da cezaevi varyantına kadar olan kısmın açılması planlanıyor” dedi. Kandıra yolundaki çalışmaları önemsiyorum, ve duble yolun tamamının en kısa zamanda bitirilmesini istiyoruz. Zira daha fazla can kaybı olmasın.

AKIL TOZU

Zihninizi güçlü tutmak için:

•Kendinizle zaman geçirmeyi yalnızlık olarak görmeyin.

•Geçmişe takılıp kalmayın.

•Yaşadığınız olumsuz tecrübelerden sonra pes etmeyin.

•Elinizde olmayan şeylere üzülerek enerjinizi israf etmeyin.

GÜNCEL HUKUK

Bakım ve kontrolü usulüne uygun olarak yapılmayan asansörde meydana gelen kazadan doğan zarardan; Site Yönetim Kurulu Üyeleri ve Asansör Bakım Şirketi müteselsilen sorumludur.

Yarg. 4. HD.2011/6669 E.2011/8407 K.

 İYİ PSİKOLOJİ

Hayatta nasıl başarılı olunur?

-Yumuşak konuş.
-Makul ye.
-Derin nefes al.
-Yeterince uyu.
-Sorgula.
-Şık giyin.
-Korkusuz hareket et.
-Sabırla çalış.
-Farklı düşün.
-Hoşgörülü davran.
-Dürüst kazan.
-Düzenli biriktir.
-Akıllı harca.
-Her söylenene inanma.

 İYİ Kİ ÖĞRENDİM

Üç istek seni başkalarının kölesi yapar;

• Sevilme isteği,

• Beğenilme isteği,

• Takdir edilme isteği.

 

 

 

 

 

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Yazar Mesut Akbulut - Mesaj Gönder

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