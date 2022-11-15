ABD, PKK -FETÖ terörü ve Türkiye

Biz çok saf bir milletiz.

Şark düşüncesi içinde, ülkeleri ve ülkelerin yöneticilerini hemencecik “dost” ilan ediveriyoruz.

Sıkça duyarsınız…

“Amerika, bizim dostumuz ve müttefikimiz…”

“Dost ve müttefik Almanya…”

“Sevgili dostum Putin!”

Genelde tek taraflı ifadelerdir bunlar.

İçi boş, inandırıcı olmaktan uzak!

Siz hiç, ülkeler arasında “gerçek dostluk” gördünüz mü?

Ülkeler arasında dostluk değil, “çıkar ilişkisi” vardır.

Çıkarı varsa, seninle dosttur…

Çıkarı yoksa, halin nedir diye sormaz, dönüp yüzüne bile bakmaz.

Tanımaz seni!

Doğrusu da budur.

Hep ver hep ver, böyle bir ilişki yürümez.

Çıkarların akıllıca dengelenmesi, tarafların çıkarlarının ortak bir noktada buluşması lazım!

Taksim saldırısı ve Bakan Soylu’nun açıklaması

En son, PKK terörü İstanbul Taksim İstiklal Caddesi’nde 6 can aldı.

Bombayı koyan kadın teröristin, Suriye’de ABD askerlerince eğitildiği açıklandı.

Ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “ABD terörü besliyor. ABD’nin taziyelerini kabul etmiyoruz” diye demeç verdi.

Ha şunu bileydiniz.

Onlarca yıldır şu gerçeği defalarca yazmaktan yorulduk:

“PKK, bir etnik kimliğin silahlı gücü değildir. Öyle olsaydı Türkiye’de iç savaş çıkar kan gövdeyi götürürdü. PKK, ABD’nin Ortadoğu’yu dizayn etmek için kullandığı bir terör grubudur. ABD istesin, PKK ve PYD gibi terör örgütleri bir günde etkisiz hale getirilir.”

Sadece PKK mı?

FETÖ de ABD beslemesiydi ve ABD’nin emrindeydi.

İktidar bu gerçeği yıllardır göremedi, görmek istemedi, şimdi yeni yeni kafalarına dank etmeye başladı.

ABD, bizim dostumuz olabilir mi?

Yeniden “ABD dostluğu” hikâyesine dönersek…

ABD, bizim dostumuz olabilir mi?

Neden olsun ki?

Sonra ABD hangi devletle gerçek anlamda dost ki?

Amerika, dünyanın jandarması, dünyanın patronu!

Amerikan mantalitesine göre, bütün dünya Amerika’ya çalışmak zorunda.

Amerika’nın bir konuda yüzde 99, karşı ülkenin yüzde 1 çıkarı olsun…

Karşı ülke o yüzde 1 çıkarını da Amerika lehine kullanmak durumunda.

Amerika, böyle ister.

Amerika’yı yönetenlerin olaylara bakış açısı budur.

Hatta o yüzde 1 çıkarını Amerika lehine kullanmazsan, sana hayret eder, seni düşman bilir.

Amerika’ya hep vereceksin, hiç istemeyeceksin.

Veya Amerika’nın verdiğiyle yetineceksin…

Bu nedenle Amerika bizim dostumuz olamaz.

Amerika hiçbir ülkenin dostu olamaz.

Bu davranışlar, dost davranışı olabilir mi?

Yaşadıklarımız, hepimizin gözü önünde…

Biz ne diyoruz, onlar ne diyor?

Biz diyoruz ki, “Şu FETÖ terörist başını iade edin”…

Onlar, hiç oralı olmuyorlar.

Biz diyoruz ki, “Şu PKK’dan, PYD’den vazgeçin”…

Onlar, inadına PKK ve PYD’ye destek oluyorlar.

Akıl veriyorlar, silah gönderiyorlar…

Biz ne istersek, ne söylersek, tam tersini yapıyorlar.

Neden?

Terör örgütlerinden çıkarları, Türkiye’den daha fazla da ondan!

Yav, onlar terör örgütü!

Hiç önemli değil!

İşbirliği yaptığı devlet değil de terör örgütüymüş, onun için hiç fark etmez!

Yav, Amerika bizim gibi bir devlet dururken terör örgütünü tercih ediyor…

Eder.

Bu nedenle, şu “dostumuz-müttefikimiz” muhabbetlerini bırakalım da, ayağımızı yere basalım.

Elimizi verdik, kolumuzu kaptırdık, gövdemizi nasıl kurtarırız, bunu düşünelim!

Çünkü geldiğimiz nokta, tam böyle bir nokta!

77 yıldır değişmeyen gerçek

Bu nasıl iş, aklım almıyor.

ABD ile 1945’den beri beraberiz.

Daha öncesi de var, ama son 77 yıldır daha sıkıfıkıyız.

Dün de aynıydı, bugün de aynı.

Yani sonradan huyu suyu değişmiş değil.

“Nasıldı yani?” diyeceksiniz…

Şöyle:

*Hep isteyen, hep alan, hiçbir şey vermeyen…

*Yüzüne başka, arkandan başka konuşan…

*Dost görünüp, arkandan kuyunu kazan…

*Bölücü, karıştırıcı, arabozucu…

Peki, bizim dilimizde bu özelliklere ne ad verilir?

*”Bencil” denir…

*”Münafık” denir.

Yani şimdi ABD, bencil ve münafık mı?

Aynen öyle!

Başka şeyler de söylenebilir, ama bu ikisi “aslını tarife” yeter.

Yüzüne güler, arkandan kuyunu kazar

ABD liderlerinin davranışlarına hiç dikkat ettiniz mi?

Yüz yüze geldiklerinde hep diplomatik dil kullanırlar.

Karşısındakileri öve öve bitiremezler.

Ülkemizle ve ülkemizin tepe yöneticisiyle ilgili “güzel laflar” ederler.

*“Güçlü bir ülke, güçlü bir lider” derler.

*“Türkiye ile iş yapmaktan onur duyuyoruz” derler.

*“Türkiye, güçlü bir müttefikimiz” diye yağlarlar ballarlar.

Peki, bu söylevler gerçeği yansıtıyor mu?

Hayır…

Bir taraftan yukarıdaki ifadelerle yüzümüze gülerler…

Diğer taraftan Türk ve Türkiye düşmanı terör örgütlerini beslerler ve desteklerler.

Şimdi gel de sen, bu davranışları sergileyenlere “Münafık” deme!

Siz nesiniz?

Öyle misiniz, böyle misiniz?

Dost musunuz, düşman mı?

Aslında bu soruyu sormak bile yersiz…

Onlar sözde “dost”, uygulamada “düşman!

Eğer bu gerçeği şimdiye kadar anlayamadıysak, yuh olsun bize!

Onlar her davranışlarıyla ve her kararlarıyla, “Biz sizin düşmanınızız” diye avazı çıktığı kadar bağırıyorlar, ama biz anlamak istemiyoruz.

Biz hâlâ “Amerika bizimle birlikte hareket ediyor” havasındayız.

Yalan da olsa, bize söylediği sözlerden “sahte mutluluk” yaşıyoruz…

Ben, ABD’nin bize karşı olan “münafık” davranışlarına değil, bu “sahte dostluğu” onlarca yıldır anlayamayanlara üzülüyorum.

ABD ile 77 yıllık beraberliğimiz, 77 yıllık evliliğimiz var…

Ama biz hâlâ yanımızdakinin huysuzluğunu, bozgunculuğunu, çapkınlığını, bencilliğini, birlikte yaşanmaz bir “mahlûkat” olduğunu anlayabilmiş değiliz.

Belki de biliyoruz, belki de anladık, ama çaremiz yok!

Elimizi verdik, kolumuzu alamıyoruz…

Bu beraberliği sürdürmeye mecburuz…

Kim bilir, çektiğimiz sıkıntılar da bundan!

Ben yine de diyorum ki, imkânsız diye bir şey yoktur, mutlaka bir “çıkış yolu” bulmalıyız.

Bu böyle devam edemez.