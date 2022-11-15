Gül hatasından döndü, başarılı oldu; sıra şakşakçılarda…

Artık komik hale geldiniz. Hani nefret ettiğim skor-severliğin bile bir ahlâkı vardır, bir haysiyeti vardır…

Spor-sever değilsiniz anladık…

Bari ahlaklı bir skor-sever olun ya hu…

Takım 7’de 5 yaptı, 1 beraberlik 1 yenilgisi var…

Buca ile liderliği paylaşıyor…

İskenderun gibi acayip bir erken finalden, beraberlikle dönüyor…

Gül, mütevazılığından ötürü “2 puan kaybetmemeliydik” diyor…

Keçi inadını da kırmış ve artık aynı isimlerde ısrar etmiyor…

Hatasından dönecek medeni cesarete de sahip…

Ama bu beraberliği bile içine sindiremeyenler, “İstemezük, istifa” diye borazanlık yapıyor…

Tetikçilik yapıyor…

Külhanbeylik yapıyor…

Hey gidi koca Körfezim…

Kimlere kaldın ?..

Yaşadığımız tam bir akıl tutulması…

Kongre kararı istendi, yönetim onu da yaptı…

Gözünüzün içine soka soka aday çıkmayacağını da gösterdiler…

Zaman kaybı yaşanma riskine rağmen “Aday varsa, hodri meydan” dediler…

Ortada kimsecikler yok…

Hoca sorunu zaten yok…

Lütfen kendinize güldürmeyin !.

Mantıklı eleştiri yapın ve takımın huzurunu kaçırmamak için susun !..

5 yaşında çocuğa sorsanız Fırat Gül başarılı mı diye?

Hiç kekelemeden “Süper başarılı” der…

Spor-severliğinizden vazgeçtik…

Bari dürüst bir skor-sever olun…

Gerçek Körfezli olun !..

Menfaat için değil yürekten takımı destekleyin…

Kendiniz olun !..

Fırat Gül’ü bizzat ben istifaya davet ettim, Diogo ve Samet inadı için…

İnadından vazgeçti…

Bu iki adam takımı bugüne kadar sırtladı…

Haklı çıktım…

Şimdi de aynı Samet yorgun diyorum…

Ama yine de asistine iyi bakın !..

Fırat Gül kendini değiştirdi…

O halde sıra sizde skor-severler…

Siz de kedinizi değiştirin ve asıl olan kendinize dönün…

Hatta hatta ileri gidin, sizi bağırtanları ifşa edin…

Var mısınız?..