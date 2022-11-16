Dünden bugüne ulusal varlıklarımız…

Küçük yaşta kulaklarına sokulan yalanlarla büyüyen, ÖNYARGILAR ve CEHALETLE Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk’e saldıran, “Biz Osmanlı Torunuyuz” diyenlere soruyorum;

“Duyun-u Umumiye İdaresi” nedir? Neler yapmıştır?

Bilir misiniz?

Merak ettiniz mi?

Tarihsel kaynakları araştırıp gerçeği öğrenmek istediniz mi?

Sanmıyorum!

Bu, “cehaletinin ferasetine güvenilenler” tarihi olayları çok yönlü araştırma, arşiv belgelerini inceleme zahmeti göstermedikleri için yanıt veremiyorlar!

Hatta dilleri dönmüyor!

“Osmanlı Devleti ne zaman, neden ve nasıl yıkıldı?”

Diye soruyorum; “Mustafa Kemal yıktı!” diyor…

Ben, doğrusunu söyleyeyim;

Osmanlı Devleti 20 Aralık 1881’de, MUHARREM KARARNAMESİ ile yıkıldı!

Bu Kararname ile devletin tüm ekonomik etkinlikleri YABANCILARIN eline geçti!

Çünkü;

1854 Kırım Savaşı ile başlayan DIŞ BORÇLANMALAR 15 kez yaşandı ve Osmanlı Devleti bu borçlanmalar sonunda 239 milyon lira borç yükü altına girdi.

Örneğin; 1874-75 arası bütçe GELİRİ; 15 milyon 104 bin 928 lira, GİDERİ; 30 milyon lira civarıydı.

Bütçenin yüzde 51.4’ü, borç ana para ve faiz giderlerine ayrılıyordu.

Ve, “Borcu borçla ödeme” olanağı da kalmadı!

Alacaklı devletler ve bankalar artık borç vermiyordu!

Çaresiz, Sultan ABDÜLHAMİT, “Muharrem Kararnamesi’ni” imzaladı. Kararname’nin 15. Maddesine göre; Osmanlı borçlarını tahsil için“Duyun-u Umumiye-i Osmaniye Meclisi” kuruldu!

Toplam 7 üyeli Meclis’in 6’sı yabancılardan oluşuyordu!

Duyun-u Umumiye neler yaptı?

Öncelikle tüm Osmanlı VERGİLERİNE el koydu.

Sonra; Demiryolu, Denizyolu ulaşımı başta olmak üzere, LİMANLARI, Elektrik-Havagazı, Telefon İdarelerini, tüm ÜRETİM TESİSLERİN işletme haklarını yabancı şirketlere devretti!

Bir de; “Yaprak-Tütün ve Müskirat İşletmesi” vardı. Yani; “Sigara ve içki üretimi” yapan işletme.

Bu işletmeyi, REJİ adlı, yabancı ortaklı bir şirkete devretti.

Şirket, tütün ekimini kotaya bağladı, kendisinden habersiz tütün ekimi ve satışını yasakladı. Ancak, tütün köylüsü kaçak olarak ekiyor ve satıyordu.

REJİ, Padişah Abdülhamit’ten “KOLCU Kuvveti” kurma imtiyazı aldı!

Kolcular; cahil, ipten kazıktan kurtulmuş, çoğu çeşitli suçlarla içeri girmiş-çıkmış, işsiz, aklı ve vicdanı ile değil GÜDÜLERİYLE ve EMİRLE iş yapan zincirsiz kölelerdi! Yakaladıkları tütün köylüsünü dövüyor, işkence yapıyor ve öldürüyorlardı. Tarihsel belgeler gösteriyor ki; 20 bin üzerinde tütün köylüsünün canını aldılar!

“ÇOKERTME” türküsü bu kitlesel cinayetin ağıtıdır!

Ne diyor bu ağıtta?

“…Kolcular gelmeden Halil’im/ Nerelere kaçalım/ teslim olmayalım Halil’im/ aman kurşun saçalım!”

ALMANLAR GELİYOR!

Ulusal Birliğini en son kuran Almanlar, Osmanlı’ya “DOST” maskesiyle yanaştılar.

Osmanlı’nın içine düştüğü maddi ve manevi çöküntüden kurtarmayı vadettiler.

İttihat ve Terakki’nin yönetimde etkin oldukları 1913’de General Liman von Sanders başkanlığında bir askeri heyet “Osmanlı ordusunu yeniden düzenlemek” önerisiyle İstanbul’a geldi.

Sonra, Alman “Deusche Bank” dan yeni bir borca sokarak Alman ağır sanayinin silahlarıyla orduyu donattılar.

2 Ağustos 1914’de Almanlarla bir ittifak antlaşması imzalandı ve Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı’na sürüklendi. Ve sonunda yenik düşüldü.

SEVR Antlaşması sonrası Fransız, İngiliz, İtalyan ve Yunan orduları İstanbul başta olmak üzere İzmit’i, İzmir ve Ege çevresini, Antep, Urfa, Maraş, Samsun, Bilecik, Musul, Batum, Çanakkale, Kars, Konya, Akşehir, Antalya, Adana, Mersin, Afyon ve çevrelerini işgal ettiler.

KURTULUŞ’TAN SONRA…

Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması sonrası gerçekleşen Lozan Antlaşması ile yeni kurulacak Devlet, Osmanlı borçlarını kabul etti. Yabancıların eline geçen demiryollarını, denizyollarını, limanları, telefon-telgraf-elektrik işletmelerini bir bir geri aldı.

Örnekleyelim;

5 Ocak 1929: Anadolu, Bağdat, Adana-Mersin demiryolları işletmeleri ve Haydarpaşa Liman İşletmesi satın alındı.

1 Haziran 1931: Mudanya-Bursa demiryolu işletmesi satın alındı.

15 Nisan 1933: Samsun-Çarşamba Demiryolu satın alındı.

8 Haziran 1933: İzmir rıhtım şirketi satın alındı.

18 Aralık 1934: İstanbul Rıhtım Dok ve Antrepo Şirketi satın alındı.

Bu örnekleri tek tek yazmak istesem sayfalara sığmaz!

Gelelim Bugüne;

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıklamasına göre; 30 Haziran itibariyle dış borcumuz 444.4 milyar dolar! Milli gelirimizin yüzde 53.7’si.

“Yerli-Yabancı ortaklığı” ile yaptırılan, inşa eden firmaya 23 yıllara kadar işletme hakkı, DOLAR üzerinden geçiş garantisi verilen Otoyol, Köprü, Tünel, Havaalanı, Şehir Hastaneleri için ödenecek miktarın toplamını bilmiyorum! Bunu çocuklarımız ve torunlarımız düşünsün!

“Bizim” sandığımız birçok ürün ve marka yabancı şirketlerin eline geçmiş! Damacana su işletmeleri bile büyük ölçüde yabancıların elinde. “SÖKE UN” bir İngiliz firmasının malı!

Tarım ve hayvancılığın nimetlerini Türk köylüsü değil, yabancı ülkelerin üreticileri ve bir avuç İTHALATÇI yiyor!

TEKEL yani Sigara ve İçki tekelimiz tamamen yabancılara satılmış! Türk tütün köylüsü perişan!

KAĞIT, KUMAŞ, BEZ, ŞEKER fabrikalarımız bir bir satılmış!Kağıt, pamuk, şeker, buğday, hatta mercimek, pirinç ve samanı başka ülkelerden alıyoruz!

Ve;LİMANLARIMIZ!

27 büyük ölçekli limanımız vardı!

25’i yerli ve yabancı şirketlere satılmış, yalnızca İzmir ve Haydarpaşa limanları kamunun elinde.

KATAR’a 2047’ye kadar işletme imtiyazı verdiler, Anayasa Mahkemesi iptal etti! Meclis’te oy çokluğuna dayanarak yeni bir yasa ile çıkış aradılar olmadı! Ama yarın ne olacağı belli değil!

Demiryollarını modernleştirme iddiaları, ALTYAPI, TEKNOLOJİK gerilik ve LİYAKATSIZ YÖNETİM nedenleriyle bir türlü gerçekleşemiyor. Devlet Demiryolları zararı giderek artıyor. Ve, anlaşıldığı kadarıyla özelleştirme hazırlıkları var!

VARLIK FONU’na devredilen kamu işletmeleri, sürekli ve artan ölçüde zarar ediyor!

Kamuya ait her şey satılıyor.

Kaygım ve korkum şu ki;

Gelecek nesilleri de gelecek siyasi iktidarları da büyük bir maddi-manevi yük ve çileli bir dönem bekliyor!

Bir eksiğimiz kaldı;

Duyun-u Umumiye!