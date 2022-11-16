Kulüp yapılanmasında 4.Murad ve “istemezük!” zihniyetinin sonu

Kulüp mü büyük, futbolcular mı, teknik adamlar mı, taraftar mı, yönetim mi ?.. Bu etmenleri, yumurta-tavuk hesabı sürekli tartışır dururuz…

Sonuç: sıfıra sıfır, elde var sıfır…

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Hiç biri bir diğerinden ileride ya da geride değildir… Saç ayağının ayaklarıdır ve bir bütünün temelidir. Biri olmazsa, yapı tümden çöker…

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Kolay etkilenen taraftar, korkak yönetim, pısırık teknik heyet, üç kağıtçı futbolcu, kalemini kıramamış basın. Özellikle İstanbul dışındaki İl kulüplerinin bu etmenlerden daha çok etkilendikleri aşikâr. Oturmamış dinamik olmayan yapı, köklerini unutmuş ve hafızasını yitirmiş bir camia kadar kötü durumda olan başka kurum olamaz…

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Kocaelispor da, maalesef, son verdiğim örnek içerisinde yer alıyor. Yani hafızası yok, dolayısıyla geçmişinden ders almıyor, yolgeçen hanı gibi çalıp giden gidiyor, canı isteyince, cebi boşalınca geliyor, içeriye kapıyı vurmadan giriyor, bir de içeridekilere efelik taslıyor.

Ne hesap veriyor, ne de birazcık olsun çekiniyor…

Kulüp bazında maziyi bilen olmadığı için, bilenler de konuşturulmadığı için, çalıp çırpıp giden ve geri dönenin yaptıkları yanına kâr kalıyor, hesap da sorulamıyor…

Geçmişi ezbere bilen bizim uyarılarımız ise ka’le bile alınmıyor…

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Böyle bir yapı içerisinde amatör liglere kadar düşen ve parka küsmeyen Körfezli çocuk, hâlâ debeleniyor… Yeni bir batağa sürükleniyor…

Hoca gitsin bu gelsin !..

Başkan gitsin şu gelsin !..

Yeniçerilere taviz vere vere sonunda kendi kellesi de istenince, 10 kişinin kaldıramayacağı dev gürzü havaya kaldırıp yere çarpan 4.Murad gibi bir adam lâzım ya, neyse…

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Dünkü ‘şakşakçılar’ yazısından alınanlar olmuş…

Acaba neden ?..

Neyse, mutlu oldum…

Demek ki yazım hedefine ulaşmış…

O halde devamı gelecek…

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“İstemezük” zihninin bu kentten gidişinin üzerinden 150 yıl geçti…

Hain Ali kemal’in kellesini bu kent insanı aldı…

Yine hainlerin kellesini almayı iyi bilir…

Aklınızı başınıza devşirin !..

Kocaeli at oynatacağınız çeteler kenti değildir…

Faytonlara veda edeli çooook oldu…