Makale Yazısı-16 Kas 2022 - 20:00

Genel kuruldan sonra bizi bekleyen Kocaelispor şirketi
Mert Cengiz

Mert Cengiz

Şimdiye kadarki en ciddi rakibimiz olan İskenderunspor’la deplasmanda oynadığımız maçı geride bıraktık ve Diyarbekir maçı öncesi,  olağanüstü genel kurul bizi bekliyor.

Seçimlerde kimsenin aday olacağını düşünmüyorum.

Başkan Engin Koyun yaptığı toplantılarda sürecin uzamaması ve takımın önüne geçmemesi için 19 Kasım’da kongreyi yapmak istediklerini, bunun için oy kullanma hakkı bulunan 725 kongre üyesinin seçimli genel kurul öncesi aranıp davet edileceğini vurguladı.

Konu genel kurul olunca, gündemde ön plana çıkıyor.

Önemli maddelerden birisi yaşanacak olan isim değişikliği.

Artık Kocaelispor Kulübü Derneği yapısıyla birlikte ismi de değiştirilecek ve Kocaelispor Futbol Kulübü A.Ş. veya Yatırımları A.Ş. gibi bir isimle devam edilecek.

ŞAHIS ŞİRKETİ MODELİ ŞU ŞEKİLDE

Bence en az seçim kadar önemli bir gündem maddemiz var, mevcut yönetimin göreve geldiği günden beri yapmak istediği “Şirketleşme”.

Öncelikli olarak şuradan başlayalım, ülkemizde spor kulüplerinde iki tip şirket modeli ön plana çıkıyor.

Şahıs şirketleri…

Adana Demirspor, İstanbulspor, Kasımpaşa, Samsunspor, Tuzlaspor, Diyarbekirspor hatta ilimizdeki Darıca Gençlerbirliği gibi kulüplerde tüzük tadilatı yapılarak kulübün futbol yatırımlarını, pasif ve aktiflerini, bilabedel şahsın kurmuş olduğu ve kulübün adını taşıyan şirkete devrini içeren bir model.

Burada ağırlıklı olarak şirketin sahipliğini üstlenen kimsenin hakimiyetini görüyoruz. Zira borçların ve gelirlerin her şeyiyle sahibe ait olduğunu, futboldan bağımsız olarak derneğin yönetim kurulunu seçip futbol dışı faaliyetlerine devam ediyor.

YÜZDE 51 DERNEK

Diğer model ve aslında mevcut yönetim de düşüncesi yapılacak olağanüstü genel kurulda, yönetim kurulu üyelerinden şirketleşme yetkisi alması ve Kocaelispor Kulübü Derneği’nin, Kocaelispor Futbol Yatırımları A.Ş gibi bir isimle ayrı bir şirket kurmasının mümkün kılınması. Fenerbahçe, Galatasaray gibi kulüplerin tercih ettikleri modelde bu tip model.

Bu kulüpler şirketleştikten sonra şirketin yüzde yüz hisseleri derneklere ait olmaktadır. Sonrasında uygun şartlarda, hissedarlara açılabilmektedir.

Mesela Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş yüzde 51’lik hissesini derneğe bırakıp, geri kalanın hissedarlara arz edildiği ve kulüpler buradan çok ciddi gelirler elde ettikleri bir yapıya sahipler.

ÖNEMLİ İŞLEV DENETİM KURULU

Rizespor örneği…

Rizespor’da hisselerin yüzde 51’i derneğe ait iken, yüzde 49 çeşitli hissedarlara bırakılmış vaziyette. Ancak gelen her yönetim kurulunun, kulübü alırken borçsuz aldığını ve borçsuz şekilde ayrıldığını deklare etmesi gerekiyor.

Bu durumun sağlanabilmesi için göre alacak Denetim Kurulunun çok önemli bir görevi olacak.

Yönetimin görevde bulunduğu süreç içerisinde, çalıştığı tüm personel, futbolcu, menajer, teknik direktör ile gerçekleşen bütün sözleşmesel ilişkilere bakılacağı ve hepsinden kulübün bu kimselere borçlarının olmadığına dair imza getirmesi gerekecek.  

Bu tip maddelerin tüzüğe yerleştirilerek kulübün borçsuz şekilde sürdürülebilirliğini sağlamak asıl amacı durumunda.

Bunun sağlanabilmesi için öncelikle genel kuruldan şirketleşme için yetki alınması, sonraki genel kuruldan evvel de, derneğe ait tüm borçların sıfırlanıp, temiz bir sayfayla yen şirketin kurulması gerekiyor.

Borçları sıfırlanarak şu anlamda çok önemli, herhangi bir borç kalması durumunda, şirkete aktarılmasıyla beraber Kocaelispor Futbol Yatırımlarının sahip olacağı varlıklar haciz işlemine maruz kalabilecek.

Bu noktada planlanan genel düşünce, hem borçların sıfırlanması hem denetleme noktasında tüzükte yapılacak tadilatlarla birlikte kulübün sürdürülebilir bir yapı kazanmasını ve eski kötü günlere geri dönülmemesi açısından büyük bir eşik gibi duruyor.

Tüzükteki yeni değişikliklerden bir diğeri de 1 Ocak ve 31 Aralık arasında belirlenen genel bütçenin futbola özgü olmaması nedeniyle, 1 Haziran - 31 Mayıs tarihlerinin faaliyet yılı olarak belirlenip, arada yaşanan sıkıntıların önüne geçmesi düşünülüyor.

Bu anlamda “Spor Yasasıyla” birlikte, Kocaelispor için çifte kontrol mekanizmalarını içerecek bir yapı planlanıyor.

İnşallah kulübümüz için hayırlı bir olay olur.   

 

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Yazar Mert Cengiz - Mesaj Gönder

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