Beslenme çantaları dolmalı, çocuklar okula aç gitmemeli.

Okullar ara tatile girdi.

Okul kantin fiyatlarıyla ilgili sürekli şikayetler geliyor.

Bir yandan kantin fiyatlarındaki artış, bir yandan temel gıda maddelerindeki artış, aileleri zor durumda bırakıyor. Aileler, okulların hazırladığı günlük beslenme programını karşılayamaz duruma geldi. Sözcü’den Deniz Ayhan, güzel bir haber hazırladı. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’un açıklamalarını derledi. Birlikte okuyalım;

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“Ekonomik kriz çocukları da vurdu. Öğrencilerin beslenme çantası yarı yarıya boşaldı. Geçen yıl 52 lira olan zeytinin kilogramı 89 liraya, 81 TL olan peynirin kilogramı da 205 liraya yükseldi. Aileler, okulların hazırladığı günlük beslenme programını karşılayamaz duruma gelirken okul kantinlerinde de fiyatlar el yakıyor. Geçen yıl 12 TL'ye satılan gözleme bu yıl 20 liraya çıktı. 1.5 TL olan pet şişe su 3 TL'ye, 12 TL olan hamburger 25 TL'ye, 9 TL olan yarım ekmek arası tost 15 TL'ye, 2 TL olan çay ise 3.5 TL'ye yükseldi.

BİR ÖĞÜNÜ ÇOK GÖRDÜLER

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, çocukların beslenme çantalarına giren ürünler ile Ankara'daki okul kantinlerinde fiyat araştırması yaptı. 5 bin 500 TL olan asgari ücretin, yüksek enflasyon karşısında alım gücünü yitirmesiyle, çocukların beslenme çantalarının da en az yarı yarıya boşaldığını belirten Bulut, okul kantininde de fiyatların el yaktığını belirtti.

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“Ekonomik krizin çilesini ailelerle beraber çocuklar da çekiyor” diyen Bulut, “Dar gelirli aileler, ilkokul çağındaki çocuklarının beslenme çantasına çeyrek ekmek ve 3 tane zeytin koyabiliyor. Aileler okulların hazırladığı günlük beslenme programına uyamıyor; fiyatların altında eziliyor” dedi. Bulut, “Sağlıklı, besleyici gıdaya erişim her çocuğun hakkı ama faize bütçeden 565.6 milyar TL ayıran iktidar çocuklara bir öğün ücretsiz yemeği çok görüyor. Okula giden bir çocuğun beslenme çantasını açsalar sefaleti, yoksulluğu görecekler” değerlendirmesinde bulundu.

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KAHVALTISIZ OKULA GİTMEK

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu da, Türkiye'de ilkokul 1. sınıftaki öğrencilerin yüzde 40'ının sabah kahvaltısı yapmadan okula gittiğini kaydetti. Kabukcuoğlu, “Çocuklar karnı aç bir şekilde okula gidiyor. İlkokul 1. sınıftaki öğrencilerin yüzde 40’ı sabah kahvaltısı yapmadan okula gidiyor” dedi…

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Yukarıda iki ayrı durum, çok üzücü…

Birinde aileler beslenme çantalarını yeterince dolduramıyor, diğerinde çocuklar okula kahvaltısız gidiyor.

Türkiye’yi yönetenler bu durumu çözmeli.

Beslenme çantaları dolmalı, çocuklar okula aç gitmemeli.

İYİ PSİKOLOJİ

Hayatta nasıl başarılı olunur?



-Yumuşak konuş.

-Makul ye.

-Derin nefes al.

-Yeterince uyu.

-Sorgula.

-Şık giyin.

-Korkusuz hareket et.

-Sabırla çalış.

-Farklı düşün.

-Hoşgörülü davran.

-Dürüst kazan.

-Düzenli biriktir.

-Akıllı harca.

-Her söylenene inanma.

HAKLARINI ÖĞREN

Günlük çalışma süresi 11 saati aşamaz. Aşması halinde işçi, iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir.Yargıtay 22. Hukuk DairesiE:2016/19041, K:2019/17119

BİR GARİP ECEVİT

Ülkeyi,

10 yıl Menderes.

25 yıl Demirel.

15 yıl Özal.

20 yıl Erdoğan.

70 yıl sağ parti yönetti, sorsan tek suçlu CHP...

İYİ Kİ ÖĞRENDİM

Faydalı bitki çayları;

-Melisa Çayı- Sakinleştirir

-Fesleğen Çayı- Şişkinlikleri giderir

-Mate Çayı- Yorgunluk giderir

-Nergis Çayı- Yanık ve yara tedavisi

-Kekik Çayı- Öksürüğe karşı

-Nane Çayı- Hazımsızlığa karşı

-Papatya Çayı- Alerjiye karşı

-Ekinezya Çayı-Gribe karşı iyi gelir.