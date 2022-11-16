6’lı Masa’nın hedefleri şekillenirken

Bugüne kadar çok eleştirildi, haklarında pek çok dedikodu üretildi.

“Geç kalıyorlar” denildi.

“Heyecan yaratamıyorlar” denildi.

“Dağılacaklar” denildi.

Fitne fesat karıştıran, “gel gel yapan” oldu.

Ama başaramadılar.

6’lı Masa, bugün dünden daha güçlü.

Daha kararlı.

Daha bilinçli.

“Masadan kalkanın siyasi hayatının biteceğini” çok iyi biliyorlar.

Akıllı davranıyorlar, dedikodulara kulak asmıyorlar.

Ve geldikleri nokta:

*Yol haritası netleşti.

*20 yılda yok edilen devletin kurum ve kurallarının yeni dönemde nasıl şekilleneceği kararlaştırıldı.

*Hiçbir konu “daha sonra konuşuruz”a bırakılmadı. Konuşulması gereken her şey konuşuldu ve konuşulmaya devam ediliyor.

Son yaptıkları 8’inci toplantıda kritik kararlar aldılar, bu kararlardan bazıları şöyle:

*Cumhurbaşkanlığı Çankaya’ya alınacak.

*Cumhurbaşkanı tarafsız olacak, varsa partisi ile ilişkisi kesilecek.

*7 yılını tamamlayan cumhurbaşkanı bir daha aktif siyasete dönemeyecek.

*Cumhurbaşkanının veto yetkisi kalkacak. Cumhurbaşkanı, kanunlar için uyarı niteliğinde ‘geri gönderme’ yapabilecek. TBMM isterse, buna uyup yasada değişikliğe gidecek.

*TBMM seçimleri 5 yılda bir yapılacak.

*Seçim barajı yüzde 3’e düşürülecek.

*Yurtdışı seçim çevresi oluşturulacak.

*Siyasi parti ve adaylara yapılan belirli miktarın üzerindeki bağış ve harcamaların kamuoyuna açıklanması zorunlu olacak.

*Milletvekili genel seçiminde en az yüzde 1 oy alan partilere de Hazine yardımı verilecek.

*Gensoru geri gelecek.

*Başbakanlık makamı yeniden oluşturulacak. Başbakan ve bakanlar, TBMM üyeleri arasından seçilecek.

*Hükümetin kurulmasında basit çoğunluk, düşürülmesinde ise salt çoğunluk aranacak.

*Cumhurbaşkanı ve bakanların Yüce Divan’a sevkinde TBMM’de aranan oy oranı azaltılacak.

*TBMM’de en çok sandalye sayısına sahip olan parti, hükümeti kuracak.

*Hâkimlere coğrafi teminat güvencesi sağlanacak. Hukuk fakültelerinin sayısı azaltılacak. Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararları derhal uygulanacak.

*Adalet Bakanı ve müsteşarı, HSK’dan çıkarılacak. AYM’nin üye sayısı artırılacak, en az dörtte üçü hukukçu olacak.

*Basın özgürlüğü güvenceye alınacak.

*TRT, RTÜK, BİK ve AA; tarafsız olacak. Keyfi akreditasyon olmayacak.

*Kamudaki sınavlarda mülakata son verilecek, yazılı sınav esas alınacak.

*Belediyelerde başkanlar yargı kararı olmadan görevden alınamayacak ve kayyum uygulamasına son verilecek.

*Üniversite rektörleri, öğretim üyelerince seçilecek.

Alınan kararların genel çerçevesi böyle.

Sanırım bundan sonra her 15 günde bir, 6’lı Masa’dan yeni şeyler duyacağız.

6’lı Masa, henüz daha seçim tarihi ortada yokken heyecan yaratıp, sabun köpüğü gibi sönüp gitmek istemiyor.

Devlet Bahçeli; bir hafta önce ve bir hafta sonra

*******

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli…

*Bir hafta önce: “ AKP’nin HDP’yi ziyareti doğal ve doğrudur.”

*Bir hafta sonra: “TBMM’de bölücü sima istemiyoruz. Terörist görmeye dayanamıyoruz. Biz terör örgütüne eleman devşiren, sözde Kürdistan propagandasıyla sabırlarımızı kevgire çeviren HDP’nin Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir saniye yer almasına tahammül edemiyoruz. HDP, PKK’nın eylem yoldaşıdır. HDP, CHP’nin ikiz kardeşi, diğer marjinal partilerin çıkar ortağıdır.”

Nasıl?

İktidar ortağı MHP lideri, son derece tutarlı (!) bir siyaset izliyor, değil mi?

Milli saraylar ve Arapça

*******

Türkiye’deki bütün milli saraylar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı.

Bir okurum, bir araştırma konusunda bazı bilgilere ulaşmak için bu başkanlığı telefonla aramış.

İlk duyduğu ses, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na hoş geldiniz” olmuş.

Sonra bir erkek sesi, Arapça bir şeyler söylemeye başlamış.

Bandı dinlemeye devam etmiş, belki Arapçadan sonra İngilizce devam ederler diye, ama konuşma Arapça sona ermiş.

Okurum şunu soruyor:

*Uluslararası kabul gören uygulamaya göre, turistik yerlerde ikinci anons İngilizce yapılmıyor mu?

*Milli Saraylar İdaresi, neden Arapçayı tercih etmiş olabilir?

Ben de merak ediyorum…

Neden acaba?