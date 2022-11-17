Bu yol nereye düşer bilenmez be usta…

Dünya ne cömert, bakıyorsun hava bugün pırıl pırıl ve güneşli, ertesi gün yağmurlu ve puslu. Bir ertesi gün fırtınalı ve ortalığı kasıp kavuruyor.

Aynı yaşadığımız hayat gibi.

Elbette, her gün mis gibi kokan bir hava yâda neşe coşku dolu günler olacak değil ya!

Böyle iyi ve kötü günlerin sonunda sanıyorsun ki; Dünyevi hayat ile Uhrevi hayat arasında geçiş zamanı.Yani ahrete geçişin hazırlığı mı yoksa hayatın devamı mı bilinmez! Bu karmaşanın hepsi kötü geliyor insana ve kafalar karışıyor.

Her ne kadar bu süreçlerin hepsi yaşamın akışının devamı da olsa yani gerçek de olsa sonunda moral bozuyor.

Biraz düşününce hakikatten cenneti de, cehennemi de bu dünyada yaşıyoruz. Bir günümüz iyi, bir günümüz kötü. Günü yaşarken ahrete gitmeye aslında zaman bile kalmıyor, düşüncelerde bu dünyada cennet ve cehennem dolu günleri yaşayınca.

Aslında düşünecek olursan inişli çıkışlı bir yol ömrümüz. Fakat güzel bir yol ve meşakkatli bir yol.

Mesela “-Bu benim ve bana ait olmazsa ölürüm” diyorsun; hem olmuyor, hem de ölmüyorsun. Ya da “-Bunu başaramazsam biterim” diyorsun; başaramıyorsun, bitmiyorsun da!

Başardığın şeylerde seni göğe yükseltmiyor, üzüldüğün kadar!

Hayatta öyle kapılar açılıyor ki sana hiç düşünmemiş olduğun önceden mesela, seni daha çok mutlu eden. Kimindi bilmem ama bir söz vardı, çok severim bu sözü!"- İnsan plan yaparmış, kader ona gülermiş!"

Sizce kader hala bize gülüyor mudur? Ne dersiniz?

Sürekli planlar yaptığımıza göre mutlaka kader bize gülüyor. Bazen de kader en kötü senaryoları uyguluyor olsa bile gülüyor.

Tabii bu arada dünya dönüyor, hayat devam ediyor ve biz hala yaşıyoruz mırın kırınlarla!

Bu insanoğlunu memnun etmek ne kadar zor, değil mi?

Yaradan sanırım o yüzden cahilliğimizi pek önemsemiyor, yoksa her seferinde kafamıza bir yerlerden bir saksı yerdik. Ya da hayatta öyle şeylerle karşılaşıyorsun ki, öyle şeyler yaşıyorsun ki; o ana kadar öğrendiğin şeyler, tecrübeler hiçbir işe yaramıyor, bir mana ifade etmiyor gördüklerin yaşadıkların karşısında.

Hiç bir formül o durumu çözemiyor, kalakalıyorsun bir an, yaşadıkların yetmiyor, yaşayacakların susuyor. Anlıyorsun ki; dünya manasız ve tüm ideallerin çocukça, gülüyorsun kendine! Ve sonra ne gariptir ki unutuyorsun o anı daha sonrasında, çünkü hayat devam ettiği için başka bir şeyle karşılaşıyorsun, o an bitip gidiveriyor.

İnsanız işte olması gereken bu sanırım, insan cahil, insan nankör, insan unutkan ve devam ediyorsun tekrar. Yani bir çark dönüyor etrafımızda dönüyor dönüyor nereye döndüğü belli olmayan bir şekilde!

Dünya dönüyor. Kader gülüyor ve bize yine evet hayır oynatıyor.Sanırım çarkı da en çok biz bozmaya çalışıyoruz, en çok mızıkçılık bizde! Bazılarının dedikodularına, laflarına ne bakıyoruz aslında takma kafana boş ver, cahilliğine ver gitsin.

Aslına bakarsan! Yaşamak dediğin şey bir kuşun iki kanadı arasında gidip gelme kadar kısa değilmidir?

Adalet terazisini düşünün, terazinin bir kefesine diğer taraftan eksik koyarsan diğer yana terazinin ibresi kayar, terazinin dengesi bozuluverir.

Ama istediğin kadar mızıkçılık yap kaderin dediği oluyor. Hayat dediğin şey sonsuza kadar iyi ki bize kalmıyor.

Hayat da, dünya da, memleketimiz de güzel arkadaşlar, kıymetini bilelim! Bilmezsek ben söylemiş olayım kader bize kahkahalarla gülecek.

Neyse, nerede binip nerede ineceğimizi bilmediğimiz bir yolculuk bu. Öyle kalabalığız ki kimi adını, kimi cüzdanını, kimi çocuğunu, anasını babasını memleketini en önemlisi aslını unutmuş. Ve bir yerlerde aramaya da niyeti yok en kolayıdır yok saymak unuttum kaybettim demek.

Haaaa! Bu arada….

Sabah kalkar kalmaz ilk işimiz televizyon kumandasına günaydın demek oluyor. Ve başlıyoruz kayıp insanları, öldürülen gencecik bedenleri, kirletilmiş bir hayatı magazinleştirilerek reyting uğruna tüketilmiş şekliyle izlemeye. Duygu yok, yürek yok, elle tutulan gözle görülen.

Daha sonramı böyle sürüp gidiyor

Toplum olarak ne sanatı öğreniyoruz, nede hayatın gerçeklerini, nede sosyal ve kültürel olayları. Sadece ben diyoruz, bencilce.

Şöhret olup gece kulüplerinde dolaşanları, en şık en rüküş nasıl olunur ağzımızın suyu akarak televizyon ekranlarından takip edip “-bak ne kadar çok erkekle çıkıyor” demeyi ne kadar çok seviyoruz.

Biz ne yapıyoruz? Yoksa! Dimyata gibi pirince giderken evdeki bulgurdan mı oluyoruz?

Bilmece gibi değil mi? Yok yok merak etmeyin anlayan muhakkak anladı.