Emekli maaşlarına seyyanen zam yapılsın!

Yeni yıl geldi çattı…

2023’ün başlamasıyla birlikte vergilere, harçlara yine zam gelecek.

Yine her şeyin fiyatı artacak… Sözcü’deki emeklilerle ilgili haber dikkat çekiciydi. Haberde, zam oranları da açıklandı. Birlikte okuyalım; Yılın son dönemi yaşanırken emekli maaşı ile geçinmeye çalışan vatandaşların geçim sıkıntısı artıyor. Temmuz zammından sonra 4 ayda enflasyondaki artış yüzde 10.85 olarak açıklandı. Enflasyondaki artış yılın sonuna kadar aynı şekilde devam ederse memur emeklileri yüzde 17.35 işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise yüzde 16.27 oranında zam alacak.

ENFLASYON ARTIŞI

SSK ve Bağ-Kur emeklisi milyonlarca vatandaşın alacağı zam, hayat pahalılığını verilerine yansıtmamakla eleştirilen TÜİK’in açıklayacağı enflasyon oranlarına göre şekillenecek. Emekli zammı Aralık ayı enflasyonuyla netleşecek. Temmuz zammından sonra 4 ayda enflasyondaki artış yüzde 10.85 olarak açıklandı. Böyle devam ederse zam yüzde 17.35'te kalabilir.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı tüketici fiyatları endeksi memur ve memur emeklileriyle işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine yapılacak yıl başı zammının cüce kalacağının işaretini verdi.Enflasyondaki artış yılın sonuna kadar aynı şekilde devam ederse memur ve memur emeklileri yüzde 17.35 işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise yüzde 16.27 oranında zam alacak.Merkez Bankası’nın yıl sonu tahmini de zamların sırasıyla yüzde 17.13 ve yüzde 16.05 şeklinde gerçekleşeceğini işaret etmişti.

ENFLASYON DÖRT AYDA YÜZDE 10 ARTTI

TÜİK’in açıkladığı verilere göre temmuzdan bu yana geçen 4 ayda tüketici fiyatları yüzde 10.85 arttı. Hazine ve Maliye Bakanlığının yaptığı hesap yöntemine göre, memur ve memur emeklisinin geride kalan 4 ayda yüzde 3.6 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu. Diğer bir ifadeyle memur ve emeklilerin temmuzda aldığı zam sıfırlandığı gibi yüzde 3.6 oranında eksiye düşüldü.

**

TÜİK Temmuz-Ekim aylarını kapsayan 4 ayda tüketici enflasyonunun yüzde 10.85 arttığını hesapladı. Yılın geri kalan Kasım ve Aralık aylarında da enflasyon geride kalan 4 aydaki gibi bir artış sergilerse yıl sonunda yüzde 16.27’ye ulaşacak. Böylece memur ve emeklilerinin yüzde 8.66 oranında enflasyon alacağı oluşacak. Ayrıca yüzde 8 toplu sözleşme zammı alınacağı için toplam zam oranı yüzde 17.35’te kalacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına ise 6 aylık enflasyon kadar, yani yüzde 16.27 oranında zam yapılacak.”

SEYYANEN ZAM

Haberi yukarıda okudunuz.

Habere göre işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına 6 aylık enflasyon kadar, yani yüzde 16.27 oranında zam yapılacak… Çok ama çok düşük bir oran.

Her şeye yüzde 100’den fazla zam gelirken, emekliye yüzde 16.27 zam verilecek…

Doğal olarak emekliler isyan ediyor.

Bence emeklilere seyyanen en az 5-7’er bin lira zam yapılsın…

Seyyanen zam yapılsın ki, az maaş alan emekli ile fazla maaş alan emekli arasında uçurum daha da büyümesin.