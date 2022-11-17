Yalçın Eldoğan mutlaka kazanılmalı

Kocaelispor’un 1.Lig’de son şampiyon olduğu 2008’de, şampiyonluktan sadece 3 ay önce istifa eden ve hiç sesini çıkarmayan kentini son yıllardaki en önemli iş insanlarından Yalçın Eldoğan, yeniden Kocaelispor’a yanaşmak istiyor ama, mevcut yönetim maalesef uzak duruyor. Gültepeli, kentin sokaklarında büyümüş, minibüs şoförlüğü yapmış şimdi dev inşaat şirketleri arasında adını yazdırmış durumda olan Eldoğan’ın ne maksatla uzak tutulduğunu aklım havsalam almıyor.

Murat Aydın başkanın da, Engin Koyun başkanın da, Eldoğan ile bir araya gelerek, kente kazandırılması anlamında imza atması gerekiyor. Boluspor ve Yeni Malatayspor’a milyonluk destekler veren Eldoğan, para sıkıntısını bir türlü aşamayan kent sporuna nasıl kazandırılamaz ?.. Bu konu acilen Tahir başkanın da masasına gelmelidir. Ben Büyükakın’ın, spora tarafsız baktığına hâlâ inanıyorum…