Başladı yine “asgari ücret” muhabbeti…

Her yıl aralık ayı yaklaşırken, “asgari ücret” gündemin ilk sırasındadır.

Günlerce aynı sözleri dinleriz.

*İşçinin alın teri…

*Emeğin değeri…

*Asgari ücret vergi dışı bırakılmalıdır…

*Asgari ücret şu kadar olmalıdır…

Gazete haberlerini araştırın, yıllardır hep benzer başlıklar görürsünüz.

Değişmez…

Farklılaşmaz…

Başka açıdan bakan olmaz…

Yine aralık ayı yaklaşıyor, yine “asgari ücret” muhabbeti başladı.

Türk-İş, diyor ki…

DİSK, diyor ki…

Hak-İş, diyor ki…

Tabii, bu tartışma sadece sendikalar arasında kalmıyor, muhalefet partileri de katılıyor ağız dalaşına.

Onların önerdiği rakamlar, daha fazla.

“Dokuz bin lira olsun” diyen de var, on bin lira, on iki bin lira üzerinde duran da…

Peki, asgari ücret ne kadar olmalı?

Şu kadar olmalı, bu kadar olmalı diyecek durumda değilim.

Demem de…

Ancak “yetersiz” olduğu bir gerçek!

Hem de çok yetersiz!

Ülkemde geçim şartları ortada.

Bu şartlara uygun bir düzeye getirilmeli.

Kişilerin ve ailelerin onurlu bir yaşam yaşayabileceği düzeye…

Ama nasıl?

Çalışma dünyasında iki “işveren kesim” var.

* Kamu sektörü…

*Özel sektör…

Asgari ücret belirlenirken, “işverenlerin durumu” da mutlaka göz önünde tutulmalıdır.

Denge korunmalıdır…

İşveren, asgari ücret artışının altından kalkabilir mi?

Bu artışı taşıyabilir mi?

Kamu sektöründe sıkıntı olmaz.

Çünkü kamu sektöründe “maliyet hesabı” yapılmaz.

Devlettir, verir…

Ama özel sektörde durum farklı!

Özel sektör, “kılı kırk yararak” ince hesap yapmak durumundadır.

Hele uzunca bir süredir içinde bulunduğumuz “olağanüstü” dönemde…

“Ekonomik kriz” var.

“Pandemi” etkisiyle bütün dünyada durgunluk var.

Eğer işveren hesabını kitabını yapamazsa böylesine istikrarsız günlerde gümler gider.

İşte bakın, son yıllarda kaç şirket konkordato ilan etti, kaç şirket iflas etti, kaç işyeri kapısına kilit vurdu?

Kalanlar da, şundan emin olun, tamamına yakını “bıçak sırtında”!

Bütün sektörler can çekişiyor.

İnanılmaz “iş” ve “tahsilat” sıkıntısı var.

Bütün sektörler sabahtan akşama değişen fiyatlar nedeniyle “maliyet hesabı çıkarmakta” zorlanıyorlar, bu nedenle de uzun süreli iş bağlantıları yapamıyorlar.

Kimse düzenli olarak vergisini ödeyemiyor.

İcra daireleri ağzına kadar dosya dolu!

Böyle bir ortamda, asgari ücret “özel sektörün taşıyamayacağı miktarda” artırılırsa, kalan şirketler de “sizlere ömür” olur, buna inanın.

Veya ayakta kalabilmek için, başka alternatifleri kalmayınca, “işçi azaltma” yoluna giderler.

Bu da işsizliğin iyice katmerlenmesine neden olur.



Türkiye, tam kıskaçta!

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*Yüksek asgari ücret mi?

*İşsizliğin artması mı?

Peki, çare ne?

Bir defa şunu unutmayalım.

Türkiye’de artık “ deniz bitti”!

“Hovardalık dönemi” kapandı.

Çalışmadan, üretmeden yaşamanın çok zor olacağı bir döneme giriyoruz.

Türkiye, şimdiye kadar hep “borç” yedi.

Çalışmadan, üretmeden gününü gün etti.

Aldığı borçlarla geçindi.

“Borç ekonomisi” dönemi bitince, kara kara düşünüyoruz.

Şimdi ne yapacağız?

Artık borcu borçla da kapatamıyoruz.

Türk Lirası sürekli değer kaybediyor, millet sürekli fakirleşiyor.

İç ve dış sorunlar zirve yaptı.

İşte tam böyle bir noktada “asgari ücret” yeniden belirleniyor.

Tamam, asgari ücreti artıralım da, nasıl?

Paylaşalım da, ortada bir şey yok ki, neyi paylaşacaksın?

Ülkemizde, “çalışmanın karşılığı” üretim yok.

Ya ne var?

“Kuru laf” var.

İşte bu nedenle, fakiriz.

İşte bu nedenle, asgari ücretlimizin aldığı ücret düşük.

İşte bu nedenle, özel sektör işvereni, işini çok zor döndürebiliyor.





Yapılması gereken şu

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Asgari ücret ne kadar artacaksa artsın, ama artış yükünü devlet üstlensin.

Özel sektör işverenin sırtına “artı yük” olarak yüklenmesin.

Taşıyamaz…

Bu artış “devlet kesintilerini kaldırarak” mı olur, başka yöntemle mi, bilemem.

Ama devlet bunun için “ek kaynak” yaratabilir.

Suriyeliler için 40 milyar dolar harcayan, “Gerekirse 40 milyar dolar daha harcarım” diyen devlet, bunun bir çaresini bulur.

Suriyeli, Iraklı, Afganistanlı, bilmem nereli 9 milyon mülteciye bakmak için para bulan devlet, kendi vatandaşına mı para bulamayacak?

Bugün ülke olarak sıkıntı içindeysek, bunun iki temel nedeni var:

*Birincisi; yeterince çalışmamak, yeterince üretmemek!

*İkincisi; kasamızda para olmadığı halde, yıllardır borçla geçindiğimiz halde, üzerimize vazife olmayan işlere karışmak, ülkelerinden kaçıp gelen 9 milyon insanı bakıp beslemeye kalkmak!

Kendi insanımızdan esirgiyoruz, başkalarına yediriyoruz.

Can mı dayanır buna?

Benim “asgari ücret” ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar.

Şu kadar olsun, bu kadar olsun, bunların hepsi fasa fiso!

Olmayan bir şeyi paylaşmaya kalkıyoruz.

Boş konuşuyoruz…

Boşuna tartışıyoruz…

Hiç kimse yatırımdan, çalışmaktan, üretmekten, artı değer yaratmaktan, ihracattan söz etmiyor.

Asgari ücret şu kadar olsun, bu kadar olsun…

İyi, olsun da, nasıl?

İşçi acınacak durumdaysa, özel sektör işvereni de acınacak durumda.

İşverende olacak ki, işçisine versin.

Kasası boşsa, para kazanamıyorsa, boğazına kadar borç içindeyse, nasıl verecek?

Her gün değişen fiyatlar, doğalgaza, elektriğe ve hammaddeye gelen zamlar, sanayiciyi de tüccarı da bitirdi.

İnşallah asgari ücrete “akılcı” bir çözüm bulunur.

Ne diyelim, seçim kazanmak için olmayan bir şeyi hovardaca dağıtmaya kalkan iktidara Allah akıl fikir versin.

Memleketi batırıyorlar.

Seçim kazanmak için asgari ücreti 10 bin lira yapacaklarmış.

Bence kesmez, 20 bin lira yapsınlar ki “memleketin çivisini” iyice yerinden söksünler.

İş yerleri kapansın, hiper enflasyon patlasın, sonra da tef çalıp oynasınlar!