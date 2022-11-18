“İnanç bölücülüğü” var, biliyoruz.

“Etnik bölücülük” var, onu da biliyoruz.

“Yerli ve milli bölücülüğü” olduğunu bilmiyorduk, onu da öğrendik.

Öğreten, devletimizin en tepe yöneticisi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için gittiği Endonezya’dan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e şöyle seslendi:

“Burada özellikle muhalefetin içinde, CHP’yi bir kenara koyalım, altılı masanın hepsini söylememe gerek yok, ama İP’in (İyi Parti) bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar bunlarla niye aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek, gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir.”

İfadeye dikkat edin!

“CHP’yi bir kenara koyalım” derken, 99 yıllık bu partiyi zaten hiç dikkate almıyor…

“Altılı masanın hepsini söylememe gerek yok” derken, SP’yi, DP’yi, DEVA’yı ve Gelecek Partisi’ni aynı kefede değerlendiriyor…

Yani İYİ Parti’yi diğerlerinden ayırıyor, “Bunlarla aynı çizgiye düşmesi düşündürücü” diyor…

Ve “İYİ Parti’nin masayı terk etmesi, milli ve yerli bir duruş sergilemesi” temennisinde bulunuyor.

Açıkça şunu söylüyor:

CHP, SP, DP, DEVA ve Gelecek Partisi “milli ve yerli” değil, sen onlarla birlikte olma, masadan kalk, milli ve yerli olan bize, Cumhur İttifakı’na (AKP ve MHP) katıl.

Bunun adı “milli ve yerli bölücülüğü” değil de, ne?

Bu konuşmasından anlıyoruz ki, Erdoğan, siyasi partileri “milli ve yerli partiler”, “milli ve yerli olmayan partiler” diye ikiye ayırmış.

Sadece AKP ve MHP, “milli ve yerli”…

Diğerleri “milli ve yerli” değil.

İYİ Parti’ye de “Sen diğerlerinden farklısın. Milli ve yerli olmayanlar arasında ne işin var? Pılını pırtını topla, altılı masayı terk et, bize gel” diye çağırıda bulunuyor.

Akıllara durgunluk verecek bir olay!

Asli görevi “ülkede birlik, beraberlik ve kardeşliği sağlamak” olan Erdoğan, toplumu “milli ve yerli olanlar-milli ve yerli olmayanlar” diye ayrıştırıyor.

AKP’nin “milli ve yerli” siyaseti…

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AKP, bütün söylemlerini bitirdi, sonunda “milli ve yerli” siyasetine sarıldı.

Tamam da, sarıldığı bu “milli ve yerli siyaseti” yerli yerine oturuyor mu?

İçi dolu mu, boş mu?

Bence boş.

Hem de bomboş!

İktidar, en son “Milli ve yerli TOGG’u biz yaptık” diye böbürleniyor.

O zaman biz de soralım!

AKP iktidarı bugüne kadar “milli ve yerli” olan kaç ekonomik işletmeyi kapattı veya yabancılara sattı?

Bir çırpıda hatırlayabildiklerimizi sıralayalım:

*Milli ve yerli askeri cip üreten kamuya ait Tuzla Cip Fabrikası, 2006’da kapatıldı.

*Milli ve yerli şeker fabrikalarımız vardı, değişik tarihlerde satıldı. Şimdi şeker ithal ediyoruz.

*Milli ve yerli kâğıt üreten SEKA’mız vardı, bazı fabrikaları satıldı, bazıları kapatıldı, şimdi kâğıt ithal ediyoruz.

*Milli ve yerli sigara fabrikalarımız ve markalarımız vardı, satıldı yok edildi, tek yerli sigara markamız kalmadı.

*Milli ve yerli içki fabrikalarımız vardı, satıldı.

*Milli ve yerli petrol rafinerilerimiz vardı, satıldı.

*Milli ve yerli demir çelik fabrikalarımız vardı, satıldı.

*Milli ve yerli limanlarımız vardı, satıldı.

*Milli ve yerli tersanelerimiz vardı, ya satıldı, ya kapatıldı.

*Milli ve yerli aşı üreten Hıfzıssıhha Kurumumuz vardı, kapatıldı.

Daha hangi birini sayayım?

Kamuya ait bütün “milli ve yerli tesisler” elden çıkarıldı, özel sektöre ait işletmelerin pek çoğu da bu iktidar döneminde yabancı sermayenin eline geçti.

“Milli ve yerli” neyimiz kaldı ki?

Sonuç olarak…

Dileyen “milli ve yerli” sözcüklerini kullanabilir, ancak AKP iktidarı “milli ve yerli” derken bir defa değil, on defa düşünmeli.

Türkiye böylesine hassa bir dönemden geçerken, “milli ve yerli bölücülüğü” yapmanın anlamı yok!