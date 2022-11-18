Makale Yazısı-18 Kas 2022 - 20:00

Asgari ücret 5.500 TL, açlık sınırı 7.500 TL, gel de geçin!
Mesut Akbulut

Mesut Akbulut

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili zaman zaman araştırmalar yapılıyor. Yapılan araştırmalar, ne kadar zor şartlarda olduğumuzu gösteriyor… Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi(BİSAM, önceki gün araştırma sonuçlarını açıkladı. Birgün gazetesi, bunu değerlendirdi. Birlikte okuyalım;

AÇLIK VE YOKSULLUK

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BİSAM), ekim ayına ilişkin yayımladığı rapora göre açlık da yoksulluk da ailelerin peşini bırakmıyor. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 7 bin 552 liraya, yoksulluk sınırı ise 26 bin 123 liraya çıktı.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

BİSAM'ın Ekim 2022 raporuna göre, günlük harcamalarda en yüksek maliyet grubunu 84,66 lirayla süt ve süt ürünleri grubu oluşturdu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken asgari harcama tutarı ise 41,69 lira olarak hesaplandı. Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı 41,40 lira olurken ekmek için gerekli harcama tutarı günlük 23,41 lirayı buldu. Katı yağ ve sıvı yağ içinse 16.32 liralık masraf yapılması gerektiği belirtildi. Araştırmaya göre, yumurta için 6,76 lira, şeker, bal, reçel ve pekmez içinse 8,27 lira harcama yapılması gerekti.

EN ÇOK SÜT HARCAMASI

Harcamalarda süt ve süt ürünleri yüzde 33,6 ile en yüksek paya sahip olurken et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 25,3 ile ikinci sırada yer aldı. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 18,8 oldu, ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 12,5. Diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 9,8 oldu.

HARCAMALAR DAHA DA ARTTI

Her bir aile ferdinin sağlıklı beslenmesi için gereksinim duyduğu gıda grubu ve alması gereken kalori miktarının farklılık gösterdiğine dikkat çekilen raporda, günlük 251.74 liralık harcama içinde en maliyetli tüketimin 23.64 lira ile 10-18 yaş arası bir gencin tüketmesi gereken süt ve süt ürünleri miktarı olduğu belirtildi. BİSAM'ın geçen ay yayımladığı raporda ise açlık sınırının 7 bin 300 lira, yoksulluk sınırınınsa 25 bin 252 liraydı.

SONUÇLAR İÇ AÇICI DEĞİL

Araştırmanın sonuçlarını yukarıda okudunuz…

Yapılan araştırmaya göre açlık sınırı 7 bin 552, yoksulluk sınırı ise 26 bin 123 TL’ye yükseldi.. Yani açlık sınırı, asgari ücretten 2 bin lira daha fazla.

Yoksulluk sınırı, 26 bin lira…

Türkiye’de çalışanların kaçı bu maaşı alıyor ki?

Demek ki, Türkiye’nin yüzde 90’ından fazlası yoksulluk sınırının altında, başka bir deyişle Türkiye’nin yüzde 90’ınna da fazlası yoksul durumda…

Fiyatlar ne kadar artıyorsa, ücretler de o kadar artmalıydı.

Artsaydı, satın alma gücü bu kadar düşük olmazdı. Bizi yönetenlerden bu dengenin sağlanmasını bekliyoruz.

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Yazar Mesut Akbulut - Mesaj Gönder

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