Makedonya’nın garipleri

Bir kitap yazdım, adı “Bir Zamanlar Makedonya”. Kocaeli Dokümantasyon Merkezinin 12. yayımı olarak 22 Kasım 2022 günü 14.00-18.00 saatleri arasında Cumhuriyet Parkı Güzel Sanatlar Galerisi’nde tanıtımı yapılacak.

Bu kitap, 1933 yılında Makedonya’nın (şimdiki adı Kuzey Makedonya) başkenti Üsküp’te doğmuş, 24 yaşına ulaştığı 1957 yılına kadar orada yaşamış, günümüzde 89 yaşında Necmettin Metin Beyin çocukluk ve gençlik çağına ait hatıralarını içeriyor.

Hiçbir acı veya tatlı hatıranın yoksun olamayacağı duygularla yüklü bir kitap.

Bunu yaparken şunu hiç unutmadım: İnsan gerçeklere göz yumabiliyor ama hatıralara yumamıyor.

Necmettin Beyin, bu kitabın esasını oluşturan hatıralarını açık ve sade bir şekilde yazıya dökerken hiçbirini değiştirmedim veya “bunu yazmayalım” demedim. Aklımdan geçen hiçbir düşünceyi süs olarak hatıralarına eklemedim. Bu durumda, böyle bir çalışma yaptığım için “yazar” konumuna geldiğimi hiç zannetmiyorum.

Kendisi çok yüksek bir belleğe sahip. Bu bana büyük bir kolaylık sağladı. Öyle ki II. Dünya savaşının sürdüğü 1941 yılında 8 yaşında bir çocuk olmasına karşın Alman ordularının Üsküp’ü Nisan ayının ilk günlerinde bombaladığını söyledi. Bu kadar kesin konuşmasından dolayı Fransız general L. M. Chassin tarafından yazılmış olan “Storia militare della seconda Guerra Mondiale / İkinci Dünya Savaşının Askeri Tarihi” isimli 688 sayfalık kitapta bu olayı araştırdım ve tarihin 7 Nisan 1941 olduğunu gördüm. Bunun sonucu olarak kendisi bir hatırasını anlattığında sadece detaylar ile ilgili sorular sorarak konuyu gerektiği kadar genişletip irdeledim. Bütün anlattıkları yaşanmış olaylar üzerine kurulmuştu ve hayal içermiyordu.

İçinde zaman zaman kıtlık derecesine varan fakirliğin ve savaş sırasında canlarını kurtarmak için evlerini bırakıp bir başka kente kaçmak zorunda kalış gibi elim olayların da yer aldığı, hatıralara tam uyumlu bir kitap oldu.

Necmettin Bey ailesinin ve dolayısıyla kendisinin başından geçenleri anlatırken söylediklerinden bazılarını dinledikçe inanın ağlayacağım geldi. Örneğin babası ile tarlada çalışırken ara verdiklerinde karınlarını doyurmak için yediklerini anlattığında içim titredi. Rahmetli babaannemi hatırladım; kendisi Makedonya’da aynı bölge içinde yer alan Kumanova yöresindendi. Acaba o da mı böyle yaşamıştı diye düşünmekten kendimi alamadım ve son derece duygulandım.

Bir halkın ana vatanından alınıp uzaklarda, dil ve dini ayrı bir topluluk içine yerleştirilmesinden sonra bu kadar çaresizlik içinde yaşam savaşı vermek zorunda kalışı hangi siyasi düşüncenin, hangi amacın ürünü olabilir?

Düşünebiliyor musunuz; Osmanlıların uyguladığı sistem içinde 1882 doğumlu babası, 1905 yılında 23 yaşında iken askerlik yapması için, üstelik kardeşi ile beraber Yemen’e gönderiliyor ve orada 7 yıl askerlik yapıyor. Evinden haber almadan geçen 7 yıl. Nedeni askere alınmaması için ödeyecek dokuz (9) altını olmaması. Buna hangi vicdan dayanır? Müslüman olmayanlar askere alınmadığından onların böyle bir derdi olmuyor ve uğraşıları olan işlerine devam ediyorlar. Ama Necmettin Bey, 1371 yılında başlayan Osmanlı hakimiyeti, 540 sene sonra, 1912 Balkan Savaşı ile bitince, 1953 yılında 20 yaşında iken ülkenin yeni sahibi Sırbistan ordusunda asker…

Mekedonya’daki Müslüman Türk toplumunun tamamına yakını sadece tarım yaparak ürettiği ile kıt kanaat geçiniyor. Bunları yazarken aklıma ilkokul, ortaokul ve lise çağlarında okuduğum ders kitapları geldi. Tarih derslerinde sadece savaşlar, krallar, komutanlar, coğrafya derslerinde dağlar, nehirler, iklim ve sanayi irdelenirdi. Tarihi olaylar ve coğrafik yapı ile bağlantısı çok yüksek olmasına karşın halkların yaşam düzeyi ile siyasi yapıları hemen hemen hiç konu olmazdı.

Siz hangi tarih kitabında Osmanlı İmparatorluğu sınırları içindeki yerleşim yerlerinde sadece Müslüman Türklerin, üstelik 7 yıl bile süren askerlik için ailelerinden uzak diyarlara gönderildiğini okudunuz?

İnanın yazdığım bu kitabın en can alıcı noktası bu oldu. Demek ki hatıralar bilinmeyen ve hatta bilinmesi istenmeyen birçok şeyi ortaya koyabiliyor.

Kocaeli Dokümantasyon Merkezimizin 22 Kasım 2022 günü 14.00-18.00 saatleri arasında tanıtımını yapacağı bu yayında, tarih kitaplarında yer almayan birçok şeyi, bu arada anayurdundan edilen nesillerin nasıl “garip” konuma geldiğini göreceksiniz.