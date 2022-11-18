Evet, 1981 yılından bu tarafa her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak anılmakta, kutlanmaktadır.

Cumhuriyetin kurucusu Atatürk 24 Kasım 1928’de "Millet Mekteplerinin Başöğretmenliğini" kabul ettiği tarihi Öğretmenler Günü olarak anıyor ve kutluyoruz.

Öğretmenlik mesleği tanrı mesleği olup, kutsal bir meslek olduğu, her yıl yetkililerce dile getirilerek, eli öpülecek öğretmenlerimiz baştacımızdır diyerek konuşurlar.

Bu duygu ve düşüncelerle konuşanların bir kısmı samimi duygularla konuşurlar.

Büyük bir kısmı da klişeleşmiş sözler olarak ezberledikleri için inanmasalarda konuşurlar.

Burada ölçü uygulama ve samimiyettir. Öğretmenlerin özlük sorunu varsa, öğretmen, geçinemiyorsa, ikinci bir yan iş peşinde koşma mecburiyetindeyse,ders verirken bile sıkıntıları ile boğuşursa verim alınamayacağını herkes bilmelidir.

Her gün aynı elbiseyi giyme mecburiyetinde kalan bir meslektaşımızın resmini tahtaya tebeşir ile çizip altına ......hocam aynı elbiseyi gelecek yılda giyecek görünüyor. Zenginlik için tasarruf bu olsa gerek.

Benzer onur kırıcı, saçma sapan sözlerde vardı.

Söylem ile eylem bir olmalıdır. ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ diyen H.Ali’nin sözlerinin tamamen unutulup anlaşılmadığı bir uygulama.

Her aile için çocukları onların geleceği ve gözbebeği konumundadır. Çocuklarının çok iyi yetişmesi beklentilerinin gerçekleşmesi için iyi bir eğitimden geçmesi gerekiyor.

Adı üzerinde, "Milli Eğitim" dünyanın ve çağın gerçeklerine uygun bir sistem olmalıdır.

Ama bizde ne yazık ki sık sık değişen sayılarını bile unuttuğumuz her gelen bakan bir önceki uygulamanın tersine yeni bir sistem getiriyor. Yani eğitim sistemimiz yaz-boz tahtasına çeviriyorlar. Değişikliği öğrenciler ve öğretmenler ayak uydurmaya çalışıyorken yeni bir uygulama ortaya çıkıyor.

Eğitimde bir sorunda mevcut okullarımızın sayısına göre öğretmenlik formasyonu olan öğretmen eksikliğidir.

Öğretmenin öğretmenlik formasyonu olmalıdır. Sosyoloji ve psikoloji eğitiminin olması gerekir.

Bilmek başka bir şey, öğretmek başka bir şeydir.

Ziraat mühendisinin kimya dersi vermesi gibi.

Hiç kimsenin unutmayacağı bir örneği eski Başkanımız Binali Yıldırım'ın öğretmen eşinin rahatsızlığı sırasında onun yerine derslere giriyor.

Binali Bey disiplini sağlamak için bağırıyor, ama bir türlü disiplini sağlayamadığı için öğrencinin gırtlağına sarılıyor.

Okul müdürü Binali beye diyor, lütfen derse artık girmeyin. Boş geçmesi daha iyidir, diyor.

Eğitimimizde mevcudu az öğrencilerin okulları kapatılıp taşımalı sistem ile başka bir okulda öğrenim görmelerinin ne maddi nede manevi bir getirisinin olmadığı öğretmen ve öğrenciler tarafından dile getiriliyor.

Bu probleminde çözülmesi büyük bir beklentidir.

Eğitimde önemli sorunlardan biriside sözleşmeli öğretmenliktir. Kadrolu maaş alırken, sözleşmeli kadrolu öğretmenin dörtte birini ancak alıyor.

Öğretmenlik formasyonu olmalarına rağmen atanmayan veya atanamayan boşta bekleyen öğretmen sorunumuz var.

Eğitimde para konusu öne çıkarılarak itibardan tasarruf olmayacağını herkesin bilmesi ve anlaması gerekiyor.

Sonuçta eğitimdeki sorunlarımızı uzaydan birilerinin gelip çözemeyeceğine göre ortak samimi duygularla çözme mecburiyetinde olduğumuzu bilerek biran önce adım atılmalıdır.

Çok şeyleri ilave etmek, konuşmak ve yazmak mümkündür.

Eğitimde ter dökmeyen ulusların, toplumların savaşlarda kan döneceğini dile getirerek diyorum.

24 Kasım Öğretmenler Günü daha şimdiden kutluyor, başarılar diliyorum.