Makale Yazısı-19 Kas 2022 - 20:00

Çam ve Mazı Selvi fidanları
İbrahim Tınaztepe

İbrahim Tınaztepe

Saygıdeğer okuyucularım;Bu yazımda sizlerle 20 Kasım’dan itibaren topraktan sökülürken,toprağın dağıtılmadan sökülmesi gereken çam fidanları ve mazı selvi fidanları çeşitleriyle ilgili bilgileri paylaşacağım.

Mavi Lâdin (AbiesPiceaKosterianaGlauca):

Çam ağaçlarının en güzelidir. İbreleri gümüşü mavi renktedir ve görünüşü çok güzeldir. Tek ve grup olarak dikilir. Aşıyla yetiştirilir.

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Mavi Göknar (AbiesConcolor): 

Görünüşü çok güzel ve zarifdir. Dalları uzun,ibreleri yeşilimtırak mavi renktedir. Çeşitli topraklarda yetişir. Dayanıklı bir çam çeşididir. Aşı ile yetiştirilir. 

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Mavi Atlas Sediri (CedrusAtlanticaGlauca):

Görünüşü çok güzel ve süsleyici bir çamdır.İbreleri mavi renktedir. Tek ve grup olarak dikilir.Aşı ile yetiştirilir.

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Altuni Himalâya Sediri (CedrusDeodaraAurea):

Ağacı himalâya sedirine benzer, ibre uçları altuni sarı renktedir. Aşı ile yetiştirilir. 

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Altuni Lâdin (AbiesPiceaExcelsaAureca):

Dayanıklı ve süsleyici bir çamdır. Dalları uzun ve ibrelerin uçları sarı renktedir.Aşı ile yetiştirilir.

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Lâdin - Sarkık (AbiesPiceaExcelsaİnvertaPendula):

Sarkık dallı ve ibreleri koyu yeşil renktedir. Dalları aşağı doğru sarkar. Tam geliştiği zaman kolon şeklini alır.Aşı ile yetiştirilir.

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Altuni Büyük Kozalaklı servi (CupressusMacrocarpaAurea):

Mukavim bir servi çeşididir. Güzel ve zariftir. Yaprakları altuni sarı renktedir.Suratli gelişme gösterir. Tek ve grup olarak dikilir. Deniz rüzgârlarına karşı dayanıklıdır. Aşı ile yetiştirilir. 

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Mavi Arizon Servisi - Konik (Cupressus  ArizonicaGlaucaConica):

Dalları sıktır  ve kolon şeklinde formalıdır. Yaprakları mavi renktedir. Tek ve grup olarak dikilir, çit nebatı olarak da kullanılır.Aşı ile yetiştirilir.

Yukarıda bahsi geçen değişik bitki çeşidi fidanlarının toprağı dağıtılarak sökülüp dikildiğinde,hiç birinin tutma şansı olmayacaktır. Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

 

 

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