Sayın Yavaşer lütfen hızlanın

“Sporun Başkenti!” diye lanse edilen İlimizdeki spor salonlarında skorboard arızaları maçları tatil ettiriyor ya da başka salona aldırıyor. Türkiye Basketbol Ligi’nde son olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ile Sigortam.Net arasında oynanan beşinci hafta karşılaşmasına damgasını vuran skorboard arızası olayı, kentimizi tüm Türkiye’e bizi rezil etti. Karşılaşmanın ikinci periyodunun bitimine 24 saniye kala skorboard arızalandı. Sahanın ortasında arızanın giderilmesini bekleyen sporcular, süre uzayınca kenara gelerek ısınma hareketleri yaptı. Yaklaşık beş dakika sonunda skorboard arızası giderildi, oyun kaldığı yerden başladı. Şehit Polis Recep Topaloğlu, İzmit Atatürk ve Derince Spor Salonlarında aynı hafta yaşanan skorboard arızaları dikkat çekti. İyi niyetine inandığımız Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer’in, 37 yıllık kent gazetecisi tecrübesine dayanarak, şu an için koltuğuna yeni yeni ısındığı bahanesini ileri sürerse, mazur görebiliriz.

BİRİLERİ VALİ BEYE ANLATMALI

Ancak böyle gitmez. Burası Kocaeli… Nasaş, Brisa, Kağıtspor gibi devlerin Avrupa kupası maçlarına sahne olmuş bir kent. O maçlardan 30 yıl sonra böylesi görüntüler “yok artık” dedirtiyor. Yavaşer’in artık hızlanmasını bekliyoruz. Amatör futbol maçlarındaki sağlık krizini ise artık yazmaktan usandık, Vali beye iletirseniz, bu noktada da seviniriz. Bir gün facia haberi yazma ihtimalinden korkuyoruz…