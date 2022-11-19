Yakın çevrem ve bu köşenin takipçileri bilirler ki ben iflah olmaz bir ferhanperver’imdir. Ferhan Şensoy’un bu ülkenin sanat hayatına bıraktığı iz; tartışılmaz bir şekilde benim nezdimde karşılaştırılabilecek dengi olmayan bir seviyededir.

2020 yılı Mart ayında 1980’lerin başında oynadığı ve fenomen haline gelmiş oyunu Şahları da Vururlar’ı yeniden sahneye koymak üzere hazırlıklar Ortaoyuncular Tiyatrosu tarafından tamamlanmıştı. Hem prömiyere hem de ertesi gece ikinci oyuna biletlerimi almış heyecanla bekliyordum ki pandemi kapanmaları geldi ve oyun sahneye çıkamadan bilinmeyen bir tarihe ertelendi.

Akabinde önce Ortaoyuncular’ın abide isimlerinden büyük tiyatrocu Levent Ünsal Covid sebebiyle hayatını kaybetti, sonrasında yasaklar bir türlü kalkmak bilmedi ve o arada Ferhan Şensoy da bu dünyaya veda etti.

Ancak Ferhan Şensoy’un “sizden sonra Ortaoyuncular ne olacak?” sorusuna sürekli olarak verdiği bir yanıt vardı ve bu denklem hayata geçti. Üstad derdi ki; “Ortaoyuncular salonu olan, yirmiden fazla repertuarında oyunu olan, kendi yetiştirdiği oyuncuları olan ve kendine özgü üslubuyla hayatına devam edebilecek bir tiyatrodur. Benden sonra da bu devam edecektir”. Öyle de oldu. Ortaoyuncular 11 Kasım 2022 tarihinde İKSV Tiyatro Festivali kapsamında Ses 1885 salonunda yeniden perde açtılar.

GERÇEK TİYATRO SANATÇILARI, BÜYÜK SANAT EMEKÇİLERİ

İki buçuk sene öncesinde son provaları yapılmış oyunda sahnede olacak olan Ferhan Şensoy yoktu, Levent Ünsal yoktu, sahnede olmasa da en ön sıradan izleyecek olan Rasim Öztekin yoktu. Ama Ortaoyuncular’ın her biri büyük tiyatro gönüllüsü kıymetli sanatçıları sahnedelerdi. Bu yazıda özellikle adlarını anmak istediğim, isimleri size bir anda popüler yoz ünlüler gibi kendilerini çağrıştırmasa da adlarını Google’da aratıp yüzlerini görünce“aa evet tanıyorum” diyeceğiniz isimler. Celal Belgil, Erkan Üçüncü, Özkan Aksu, Serap Günaydın…

Daha önce gerek sahnede Ferhan Şensoy’un yamacında, gerekse de Ortaoyuncular’ın YouTube kanalında eski kayıtları yayınlanan harika oyunlarda yine ustanın yamacında ekranda gördüğümüz isimler. Bu ülkenin gerçek tiyatro emekçileri ve büyük oyuncuları. Hepsine bu yazı vesilesiyle bir sanatsever, bir tiyatro müptelası ve bir ferhanperver olarak şükranlarımı sunuyorum. Daha genç kuşak oyuncular olan Orkun Akyıldız, İlksen Ökte ve Sefa Tantoğlu da yine sahnede harika performans sergilediler. Ortaoyuncular Tiyatrosu’nun geleneğinin bir sonraki nesle de aktarılacağının güzel bir kanıtı olarak bizleri mutlu ettiler.

Kırk sene önce Ortaoyuncular sahnesinde gerek Şahları da Vururlar gerekse de İçinden Tramvay Geçen Şarkı oyunlarıyla kitlelerle ilk kez tanışan müzisyenler Nejat Yavaşoğulları, Burhan Şeşen ve Gökhan Şeşen’e de tiyatro sahnesinde oldukları ve köklerine saygılarını sundukları için teşekkür etmek gerekiyor.

Ayrıca oyunun yönetmeni Volkan Sarıöz, dramaturg Yavuz Pekman, sahne ve kostüm tasarımcısı Başak Özdoğan, koreograf Nebi Birgi, ses ve ışık tasarımcısı Akın Yılmaz, kukla tasarımcısı Çağla Tulukçu, ses tasarımcısı Cem Öget, ses ışık ve sahne teknisyenleri İlker Engüzel, Erdinç Işıldak ve Mert Işıldak da özel olarak sahnenin arkasındakiler olarak takdiri ve isimleriyle özel olarak teşekkürü hak ediyorlar. Zira gerek sahnedekiler gerek arkasındakiler için “babalarını defnettikten sonra baba evinde ilk bayramda buluşma” gibi ağır bir gündü. Hepsi işlerini layıkıyla yerine getirdiler, babalarının ruhunu şad ettiler.

GERÇEK EVLATLAR

Ve tabi bir de mecazen değil gerçek anlamıyla baba evinde o gün babasız ilk bayramda buluşan iki isim olan Müjgan Ferhan Şensoy Öget ve Derya Şensoy’u da anmak gerek. Oyunun sonunda oyuna katkı veren tüm isimleri tek tek sahneye davet ederek seyircilere alkışlattılar, yönetmen yardımcısı olarak katkı sundukları bu oyunun sonundaki bu seremonide babalarını anarlarken içinde oldukları ruh haliyle baş etmeyi zor da olsa başardılar. Ben henüz yaşamadım, umarım da uzun yıllar daha yaşamam. Anne ve baba acısı gerçekte, düşünüldüğünden çok daha ağır olsa gerek. O gün babaları olmayı aşıp bu ülkenin birçok insanının zihin dünyasının babası olmuş bir değeri; sahnede anmaları zor bir işti, babalarını mahcup etmeden bu zor görevi de başardılar.

ELİF DURDU ŞENSOY

Ve özel bir paragraf da Elif Durdu Şensoy için. Ferhan Şensoy’un değerli eşi, iyi bir yazar ve iyi bir oyuncu olan Elif Hanım sahnedeki performansıyla hem izleyenleri hem de göklerden o gün o salonu izleyen biricik eşini son derece mesut etti diye düşünüyorum.

Ferhan Şensoy’un son yayınlanan kitabı Derdeste’de kendisini işaret ederek “…fakir de tercih eder, doksan dokuz yıl yaşamayı, kitap olmayı bekleyen çok dosya var, onları kitap eylemem gerek, eyleyemediklerimi, Elif’im kitap eyleyecek” diyerek bizlere öte dünyalardan bir yankı sunarcasına; ustanın son notlarını kitap eyleyip bu yalan dünyada güzel nefes alınacak anlar bahşedecek kendisi.

Ferhan Şensoy’un sanat mirasının meşalesini taşıyan ve taşıyacak olan Elif Durdu Şensoy’a da özel birkaç cümle bu vesileyle yazmak istedim. Henüz kendisini tanımıyorsanız ilk fırsatta izlemeye gidin, kitaplarını alıp okuyun. Çok şey kazanacaksınız.

FERHAN ŞENSOY BİR OKULDUR

Bu ara başlığı bir tiyatro ekolünü yaratması, edebiyatımıza silinmesi imkansız izler bırakması ya da yetiştirdiği değerli sanatçılar açısından yazmıyorum. Ya da Ortaoyuncular sahnesinde müzik yapmaya başlayıp da ünlü olan Şeşen kardeşler, MFÖ, Bulutsuzluk Özlemi gibi son kırk yıla damga vurmuş müzik gruplarını ortaya çıkartan isim olmasından da bahsetmiyorum.

Düzenli bir Ferhan Şensoy izleyicisi ya da okuru olmak sizi alır, yoğurur, düşündürür, zorlar ve bir noktaya getirir. İdeolojik olarak aynı çizgide buluşamasanız da hayatı daha geniş bir açıdan görmenizi sağlar, sizi insani bir noktaya çeker.

Üniversitede öğrencilerime, seminer ya da konferans için gittiğim eğitim kurumları ya da şirketlerde mutlaka yaptığım bir öneridir Ferhan Şensoy okumak ve eski oyunlarını izlemek. Uluslararası ilişkiler eğitimi almış ve tarihe de saplantı derecesinde meraklı birisi olarak şunu çok net söyleyebilirim ki 1. Dünya Savaşı’na giden günlerden 2. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar geçen tarihi süreci anlamak için İçinden Tramvay Geçen Şarkı oyununun müziklerini dinlemeniz yeterlidir.

Ya da İran’ın bugün içinde bulunduğu durumu tarihi bir perspektifle anlamak ve Şah döneminden Musaddık sürecine ve sonrasında İslamcı yönetim devrimine kadar geçen zamanda neler olduğunu anlamak isterseniz Şahları da Vururlar’ı izlemeniz, müziklerini dinlemeniz sizi binlerce sayfa kitap okumuş kadar bilgiyle donatır.Alakasız bir kavramı, bir anlatının yapıldığı bir cümlenin sonunda öyle bir bağlamda kullanır ki zihninizdeki tüm bilgileri tekrardan tasnif etmeye ve anlamlandırmaya başlarsınız bir anda. Sizi düşündürür, gerçek anlamıyla bir insan yapar.

Ferhan Şensoy bu ülkenin tarihindeki en büyük dil üstatlarından birisi belki de birincisidir. Bir dille oyun hamuru gibi oynamak için o dili mükemmel seviyede bilmeniz gerekir ki rahmetli tam da bu tanıma uyan birisiydi. Kendi kelimelerini yaratmış, bu kelimeler sahneden ya da sayfalardan çıkıp günlük hayatta kitleler tarafından yaygın kullanıma geçmiştir. Bunu başarabilmek çok zor neredeyse imkansıza yakındır. O bunu başarmış birisiydi. Ferhan Şensoy size sadece sanat, tarih, tiyatro ve kültür alanında bir eğitim vermez; günlük hayatta konuştuğunuz dilinizi de öğretir.

Yazıyı sonlandırırken Şahları da Vururlar’ın hepsi birbirinden güzel şarkılarından birisinin tarih dersi gibi sözleriyle de yazıyı kapatalım. Hem de şarkının son dizesi bugün İran’da yaşananların olası sonuçları için bir uyarı da içeriyor.

Acem mülkü hastalanmış / Ona bir doktor gerek

Doktor Musaddık / Biz bu şahtan usandık

Sen CIA'yı kandır yavrum / SAVAK dünden razı

Senin halkın aç geziyor / Ver toprağı köylüye

Umudumuz Musaddık / Biz bu şahtan usandık

Sen meclisi kandır yavrum / Rıza dünden razı

Deh demenin günüdür / Pehlevi'nin soyuna

Umudumuz Musaddık / Seni evliya sandık

Acemliğin kaderi bu, meğer gene aldandık.