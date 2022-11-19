En kanlı Dünya Kupası bugün başlıyor

Nereden, nereye?

Bir zamanlar Dünya Kupası, “ futbol aşkı en yüksek ülkelerde” yapılırdı.

İtalya, Fransa, Brezilya, Arjantin, İngiltere, Almanya, İspanya, Meksika, Rusya, Uruguay, Şili…

Dünyada büyük heyecan yaşanır, o ülkede yer yerinden oynardı.

Bugün 2022 Dünya Kupası Katar’da başlayacak, bakıyorum da, dünyadaki futbolseverlerin içinde bir burukluk var.

Dünya Kupası’nı alabilmek için FİFA yöneticilerine verilen “rüşvet” iddiası…

Stadyum ve diğer tesislerin yapımı sırasında 6 bin 500 işçinin hayatını kaybetmesi…

Katar’ın bugünkü açılış maçında Ekvatorlu futbolculara şike teklif etmesi…

Katar yönetiminin, statların boş kalmaması için çevre ülkelerden para vererek seyirci getirtmesi…

Öyle görünüyor ki, Katar’da,“bugüne kadarki en kötü Dünya Kupası organizasyonu” yaşanacak.

Dünya Kupası neden Katar’da?

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Önce Katar’la ilgili birkaç bilgi…

Katar Devleti, 2 Eylül 1971 yılında kuruldu.

İdare şekli, monarşi.

El Thani hanedanı tarafından yönetiliyor.

Arap Yarımadası’nın doğusunda bir Basra Körfezi ülkesi.

Tek kara sınır komşusu, Suudi Arabistan.

Diğer tarafları Basra Körfezi ile çevrili.

Ekonomisi, petrole dayanıyor.

Dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatçısı.

Kişi başına düşen milli gelir, 70 bin dolar.

Büyüklüğü, 11.571 kilometrekare.

Nüfusu, 2 milyon 900 bin.

Başkenti, Doha.

Resmi dili, Arapça.

İnsan hakları konusundaki sicili çok kötü.

Şimdi gelelim, 2022 Dünya Kupası’nın neden Katar’da düzenlendiğine.

Karar, 12 yıl önce, 2010 yılında yapılan oylamada alındı.

Bu turnuva, bünyesinde çeşitli ilkleri barındırıyor.

Öncelikle Arap ve Müslüman dünyasında düzenlenen ilk Dünya Kupası.

Ortadoğu’da ilk, Güney Kore ile Japonya’nın ev sahipliği yaptığı 2002’deki Dünya Kupası’ndan sonra Asya’daki ikinci Dünya Kupası.

Ve 32 takımın yer aldığı son Dünya Kupası.

2026’dan itibaren Dünya Kupaları’nda 48 ülke yer alacak.

Dahası, mayıs, haziran ve temmuz aylarında yapılmayan, Katar’daki iklim şartları nedeniyle kasım ve aralık aylarında oynanacak ilk dünya kupası.

Gelelim “Dünya Kupası neden Katar’da?” sorusunun cevabına.

Kabul edelim ki, Dünya Kupası sadece bir Dünya Kupası değildir.

Bir ülkenin ve bir bölgenin; dünya jeopolitiğinde, itibar grafiğinde, ekonomide öne çıkmasını sağlar.

Dünya Kupası, ülkelere “evrensel itibar” sağlama aracıdır.

İşte Katar, bu itibarı elde edebilmek için tam 250 milyar dolar harcadı.

Ancak, yene de tartışmalı bir organizasyon.

Neden tartışmalı?

*Bir; Katar kadar küçük bir ülkede ilk kez Dünya Kupası maçları oynanıyor.

*İki; tercihleri için FIFA yöneticilerine “rüşvet” verildiği yıllardır konuşuluyor.

*Üç; Katar’daki altyapı ve spor tesisi inşaatlarında “6 bin 500 göçmen işçinin öldüğü” yolunda iddialar var.

(Anlayacağınız, Dünya Kupası’nın Katar’da yapılmasının “parasal maliyeti” kadar “insani maliyeti” de çok yüksek.)

*Dört, Uluslararası Af Örgütü’ne göre, göçmen işçilerin bazıları stadyum inşaatlarında “zorla çalıştırıldılar.”

Yetmez mi?

Tabii, Katar yönetimi bu iddiaları yalanlıyor, “Sadece üç işçi öldü” diyor.



Özetlersek…

Bugün başlayacak Dünya Kupası, Katar’ın büyük paralar harcayarak “ev sahipliği yapma hakkını kazandığı” bir organizasyon.

Bu organizasyonun temelinde, “rüşvet” var, “kirli para” var.

Bu organizasyonun temelinde, “binlerce işçinin kanı” var.

Bu organizasyonun temelinde, “futbola hizmet” değil, “dünyaya caka satma” var.

Bütün bunları neden yazdım?

Senin paran vardır, para gücüyle Dünya Kupası’nı ülkene getirirsin.

Paran vardır, görkemli stadyumlar yaparsın.

Paran vardır, oteller dikersin.

Ama paranla “futbol kültürünü” ve “futbol ruhunu” satın alamazsın!

Sonunda maçlarda statları doldurmak için Pakistan ve diğer ülkelerden futbolun “f”sini bilmeyen parayla seyirci getirirsin.

Sonra, Dünya Kupası bittiğinde, 250 milyar dolar harcayarak yaptığın o 12 dev stadyumu ne yapacaksın?

Kaç futbol takımın, kaç futbolcun var?

Yılda ülkende kaç maç oynanıyor?

Ne yapacaksın bu statları?

Turşusunu mu kuracaksın?

Sevgili okurlarım, en kanlı ve en şaibeli Dünya Kupası bugün başlıyor.

Maçları izlerken lütfen bugün yazdıklarımı da bir düşünün.

İyi pazarlar!