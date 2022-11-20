Her terör olayının siyasi mesajı, her teröristin bir efendisi vardır!

Konuya kestirmeden girelim;

Terör;

bir ülkedeki olağan yaşam sürecini sarsan, “siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel ve psikolojik” nedenleri olan bir YILDIRMA olayıdır!

Daha da kısaltalım;

Terör, emperyalizmim en vahşi silahıdır!

Emperyalist güçler, yani dünden bugüne başka ülkelerin petrolüne, maden kaynaklarına, verimli alanlarına göz koyanlar, bu kirli amaçlarına ulaşmak için terör silahını kullanırlar.

Üstelik, kendi ellerini kirletmez, “insan kimliğini yitirmiş, beyinleri küçük yaştan itibaren dumura uğratılmış maşalar” kullanırlar!

Terör olayları ile, terörün yaşandığı ülkenin İÇ ve DIŞ siyasal ilişkileri arasında doğrudan ya da dolaylı ilintisi vardır!

Oyun kurucular, bunu çok net planlarlar!

Son 10 yılda yaşadığımız terör olaylarını bir anımsayalım;

· 11 Mayıs 2013; Hatay-Reyhanlı saldırısı. 53 ölüm, 146 yaralı. Hükümet, saldırıdan Suriye rejimini sorumlu tuttu.

· 5 Haziran 2015; 7 Haziran seçimlerinden 2 gün önce! Diyarbakır’da HDP mitinginde bombalı saldırı. 5 ölüm, 400’den fazla yaralı. İŞİD üstlendi.

· 20 Temmuz 2015; SURUÇ Saldırısı. 34 ölüm, 150 yaralı. İŞİD üstlendi.

2 gün sonra, Şanlıurfa-Ceylanpınar’da iki polis evlerinde öldürüldü.

· 10 Ekim 2015; Ankara-Gar Katliamı. (Seçime 20 gün kala) 103 ölüm, 500’den fazla yaralı. İŞİD üstlendi.

2015-2016 arasında 500’e yakın kişi hayatını kaybetti!

· 14 Ocak 2016; Diyarbakır-Çınar Emniyet Müdürlüğü’ne bomba yüklü kamyonla saldırı. 6 ölüm, 38 yaralı. PKK üstlendi.

· 17 Şubat 2016; Ankara-Kızılay Güvenpark saldırısı. 29 kişi öldü, 61 yaralı. TAK-Kürdistan Özgürlük Şahinleri üstlendi.

· 13 Mart 2016; Ankara-Güvenpark-Otobüs duraklarına bomba yüklü araç girdi. 36 kişi öldü, 300’den fazla yaralı.

· 19 Mart 2016; Beyoğlu Kaymakamlığı önü. 5 öldü, 36 yaralı.

· 28 Haziran 2016; Atatürk Havaalanı Dış Hatlar Terminali. 45kişi öldü, 250 yaralı. İŞİD üstlendi.

· 10 Aralık 2016; İstanbul-Beşiktaş. Çevik kuvvet otobüsüne bombalı araç saldırısı. Saniyeler sonra Maçka Parkı’nda intihar saldırısı. İki saldırıda 40’ı emniyet mensubu 47 kişi öldü. TAK üstlendi.

· 31 Aralık 2016; Reina saldırısı. Çoğu turist 39 kişi öldü. İŞİD üstlendi.

· 17 Aralık 2016; Kayseri. İzne çıkan askerlere saldırı. 15 asker öldü. PKK üstlendi.

· 26 Eylül 2022; Mersin-Mezitli. Polisevi saldırısı. 1 kişi öldü, 4 yaralı. PKK üstlendi.

Bütün bu saldırılarda kullanılan TERÖR MAŞALARI bu yaptıklarının “gerçek nedenlerini” bilmiyorlardı! Onlar, küçük yaştan itibaren, o BOŞ KAFALARINA sokulan yalanlarla KÖLE oldular.

Bütün bu terör olaylarının sonunda, “emperyalizm ve yerel işbirlikçileri” ekonomik ve siyasal vurgunlar vurdular!

Terörün yaşandığı ülkelerde geniş kitleler her geçen gün biraz daha yoksullaştılar.

Biraz daha kutuplaştılar ve birbirlerine düşman oldular!

Ülkeler, emperyalist güçlerin egemenliğine girdiler!

Ulusal varlıklar, maden kaynakları, petrolü, üretim tesisleri, en güzel toprakları onların ellerine geçti!

TERÖR, İŞTE BU BÜYÜK VE AHLAKSIZ SÖMÜRÜ DÜZENİNİN MAŞASIDIR!

Kim yararlanıyorsa, gerçek faili ve yitirilen insanların katili de onlardır!

Toplum uyanmadıkça bu kirli düzen sürekli olarak tekrarlanacaktır!