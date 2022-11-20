Gel herkesin Cumhurbaşkanı ol

7 Kasım’daki yazımda AKP Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “ Türkiye Yüzyılı” adını verdiği tek kişilik tiyatro oyununda neler söylediğini ve bu konudaki düşüncelerimi bugünkü yazımda yazacağımı söylemiştim.

“Türkiye yüzyılında ülkemizi herkesin kendi yankı odasından çıkıp birbirini dinlediği, birbirini anladığı birbirine saygı duyduğu bir yer haline götürelim. Gelin, Türkiye Yüz Yılı’nı fark edilen fark atan, farkını hissettiren ve farklılıklarıyla zenginleşen bir ülke haline gelişimizin sembolü yapalım. Gelin, Türkiye Yüz Yılı’nda erdem ve adalet devletini zirveye çıkartalım.”

Sayın Erdoğan bazen konuştuğu zaman bilmeyen der ki, “Yahu bu adam demokrasi hayranı, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne saygılı, adalet sahibi, insanların düşüncelerini açıkça söylemelerinden yana gibi, gibi bir devlet adamı.”

Görüyorsunuz ya ne güzel laflar etmiş.

Günümüz Türkiye’sinde sadece ve sadece düşüncelerini açıkladıkları için cezaevleri gazetecilerle, yazarlarla, şairlerle dolu. Sırf kendisini eleştirdikleri için yüzlerce vatandaşı ile mahkemelik.

Miting meydanlarında toplumun bir kesimini ötekileştirip kimine “Sürtük, kimine edepsiz” ana muhalefet partisine “Çukur, Çöp” derken bu sözlere muhatap olanlar kendi varlıklarını korumak için yankı odalarına girmeyecekler de ne yapacaklardı?

Ne adaleti Sayın Erdoğan? Sizin 20 yıllık iktidarınızda adalet mi kaldı, hukuk mu kaldı. Sen ki Anayasa Mahkemesinin verdiği bir karara “Uymuyorum da tanımıyorum da” demedin mi?

Bakın daha neler söylemiş.

“Gelin, Türkiye Yüz Yılı’nı yerli ve milli değerlerle evrenseli kuşattığımız, sözümüzü çağa söylediğimiz bir dönem haline getirelim. Gelin, Türkiye Yüz Yılını korkularıyla yaşayan bir geçmişten umutları, hayalleri özgüveni ve cesaretiyle şahlanan bir geleceğe geçişin kapısını yapalım.”

Şimdi buradan soruyorum. Yerli ve milli dedin ya! Ülkedeki bütün milli değerleri ya yabancılara sattın ya da kapattın. Şeker fabrikaları, Kağıt fabrikaları, limanları yok pahasına sattın. Bugün şeker ithal ediyoruz, kağıt ithal ediyoruz. Bir kilo şeker kaç lira, bir top A 4 K-kağıdı kaç lira biliyor musunuz?

Özgüveni yüksek bir ülke ancak özgüveni yüksek vatandaşlarıyla kalkınır. Vatandaşta özgüven mi bıraktınız. Çıkardığın Sansür Yasası ile vatandaşının ağzına bant yapıştırdınız. Sesini çıkaranlar kendilerini mahkeme kapılarında buluyor.

Hani Adalet Bakanın 36 yeni cezaevi yapmakla övünüyor ya! Sanıyorum, bu yeni cezaevlerini Sansür Yasasını delenler için yaptınız.

Sayın Erdoğan gel, şu kalan 8 aylık iktidarın döneminde milleti bölme. Herkesin Cumhurbaşkanı ol. Sizden tek isteğim bu.