“Yarattığımız Dünya, düşünce biçimimizin ürünüdür. Einstein”

Uçarak, Lal’in serasına konmuştu Güvercin. Gözleriyle onu aramaya başladı. Aklına takılan bir şey vardı. Lal, serayı kaplayan, yemyeşil bitki ve ağaçlar arasında, her zamanki gibi çalışıyordu. Onu görünce sevinerek, yanına geldi. ‘Çalışırken zamanı unutuyorum. İyi ki geldin güvercin’, dedi. ‘Sana bir şey sormak istiyorum. İnsanlar neden bu kadar çok yalan söylüyor ve ikiyüzlü davranıyor? Yaşam, çok kısa ve belirsiz. Keyif alarak yaşayacak çok az zaman var. Neden insanlar kendilerini bu kadar farklı göstermeye uğraşıyorlar?’.

‘Bu soru nereden aklına geldi güvercin? Çok zor, cevabı olmayan bir soru soruyorsun bana.’.‘Belki de güvercin olarak, hep sade ve basit yaşadığımdandır. İnsanların kendilerinin bile farkında olmadıkları, bu özelliklerine çok şaşırıyorum. İçleri başka, dışları başka mı olmak zorunda?’.

‘Galiba gölge kimlikten bahsediyorsun güvercin. İnsanlar hoşlanmadıkları özelliklerini içlerine atıp, saklar, onlar yokmuş gibi davranırlar. İçlerinde, kendilerinden bile saklanan bir gölge kimlik oluşur.’.‘İnsanlar arasında bir gölge kimlik muhabbeti geçip duruyor Lal. Doğal olarak ben debunu merak ettim. Nedir gölge kimlik? Çok gizemli bir yanı varmış gibi…’. ‘Gizem mi arıyorsun Güvercin?’. ‘Neden olmasın Lal?’. ‘Kişiliğimizin oluşma sürecinde, kendimizde hoşlanmadığımız, beğenmediğimiz ne varsa, onu yok farz eder, görmezden gelir, bastırırız. Sevmediğimiz özelliklerimizi, öyle çok bastırırız ki, onlar otomatik olarak bilinçaltına gider, gözümüzün önünden yok olur, saklanır, gölge kimliğimizi oluştururlar.’.

‘Gölge kimlik, hangi kaynaktan ve nasıl oluşuyor Lal?’. ‘Gölge kimlik, özünde kendimiz tarafından kabul edilemeyen duygu ve durumlara ait düşünce ve duyguların bilinçdışına atılması, yani kendi duygularımızla oluşur. İnsan, kabul edemediği durumları, hoşlanmadığı ve istemediği gerçekliği, kabul edemez,reddeder. Bu duygular, benlik bütünlüğünü bozmayacak şekilde çarpıtılır. Çarpıtılan bu yeni gerçeklik, bilinçaltına aktarılarak, gözden saklanmaya çalışılır.’.

‘İyi bir şey, o zaman bu Lal.’. ‘İyiliğinden çok emin olma güvercin. O duyguları orada tutmak, bastırmak, görmemek ve göstermemek için, çok fazla güç ve enerji sarfedilir. Yaşamsal gücümüz, bu bastırmaya, boşa akarak, ziyan olur. Yine de bastırdığımız bu duygular, ne zaman zayıf bir anımız olsa, bilinçaltından dışarı kafasını uzatarak, hiç hoşlanmadığımız şeyler yapar, bizi şaşkına çevirirler.’. ‘O zaman bu kadar bastırmak, güçsüz kalmaya neden oluyor demek ki’.‘Asıl en kötüsüise, ne kadar çok görmezden gelir, sevmediğimiz bu özelliklerimizi,ne kadar saklamaya çalışırsak, çalışalım, onları inadına,fark etmeden, görünür hale getiririz’. ‘ Nasıl Yani,’ diye merakla sordu güvercin. ‘Biraz önce gizem istiyordun ya güvercin, burada gizemli bir şey ortaya çıkar. Nedendir bilinmez,kendimizden sakladığımız ve hoşlanmadığımız bu özellikler, bize bakan diğer insanlar tarafından öncelikle görülür ve fark edilir.’.

‘Çok acıklıymış Lal. Kendi kusurlarımızı, insanlardan uğraşarak, saklamaya uğraşırken, aslında kusurlarımızı onların gözüne, bizzat kendimiz sokuyoruz demek.’.‘Evet, öyle, kendimizi ne kadar iyi göstermeye çalışırsak çalışalım, bize bakanlar, ilk bakış da gölge kimliğimizle tanışıp, bize ona göre davranırlar’. ‘Belki de, hiç olmadık insanların üzerimize yapışıp kalmasının bir nedeni de budur,’ dedi Güvercin. ‘Hani senin bir sözün vardır,’ dedi Lal.‘Görene saklı yoktur dersin hep’.

‘Ama ben’, dedi güvercin. Sonra durdu… ‘Gölge kimlikle barışmanın bir yolu yok mudur Lal?’. ‘Bilemiyeceğim güvercin. Bir yol olsa da, bu çok zor bir yol olmalı’.‘Neden böyle söylüyorsun Lal?O kadar da zor olmamalı. Güvercinehlinde duygular gerçektir,gerçek duygular, samimi bir şekilde karşı tarafa aktarılırlar, hissedilen kendinden ya da başkasından saklanamaz. Zaten telepatik iletişim kurarken, neyi kimden saklayabilirsin?Üstelik,bir şeyin var olması için, zıddının da var olması gerektiğini bilmek gerekmez mi?’

Lal yutkundu. Güvercinin sorduğu sorudan, aslında, hiçbir şey anlamadığını fark etmişti. ‘Anlattıklarımdan ne anladın güvercin?’, diye sordu.Güvercin, bir an düşündü. ‘Sorunlarımızı halının altına süpürüyoruz. Üstelik yatağımızın altında sürekli sakladığımız, hiç sevmediğimiz, bize kan kusturan, yaramaz bir ikiz kardeşimiz var gibi,’ dedi güvercin. ‘Haklı olabilirsin’, diye cevaplarken, güvercinin güldüğünü gördü. ‘Benle dalga mı geçiyorsun yoksa güvercin…’.

‘Asla’, dedi güvercin. Yine de gözlerinde bir pırıltı vardı. ‘Ben senin anlattıklarınla asla dalga geçmem Lal. Ama belki de gölge kimliğim’,diye mırıldandı. Nedenolmasındı…