İddia ediyorum, “Şehir Hastanesi” tam bir “şehir efsanesi”!

“Şehir efsanesi” deyiminin tam anlamı şöyle:

“Modern çağın kulaktan kulağa yayılan, doğruluğu şüphe götürür, uydurma folklorik hikâyelerine verilen ad. Her zaman uydurma ve gerçek dışı olduğu söylenemez, ama genelde çarpıtılmış ve heyecan katılmış hikâyelerdir.”

Ben Kocaeli Şehir Hastanesi Projesi’ni bu deyime çok uygun buluyorum.

Yazıyı sonuna kadar okuyun, neden böyle düşündüğümü anlarsınız.

Unuttunuz değil mi?



Kocaeli Şehir Hastanesi neydi, nerede yapılıyordu, ne zaman başlamıştı, ne zaman bitecekti, kaça çıkacaktı…

Haklısınız, hastane inşaatı o kadar eskidi ki, kentimizin ve ülkemizin onca gündemi arasında hatırlamak, ilgi göstermek olanaksız.

Önce bilgilerimizi tazeleyelim



*” Kamu-Özel Sektör İşbirliği” sistemiyle yapılıyor.

Yer devletten, alınan krediye devlet garantör, özel sektör yapacak, devlet yapan firmaya kira ödeyecek. Hasta garantisi de var.

*İzmit Cephanelik Mevkii’nde yapılıyor.

*Başlangıçta yatırımcı firmalar: GAMA Holding-TÜRKERLER Holding Ortaklığı (Daha sonra GAMA’nın ortaklıktan ayrıldığı bildirildi)

*İnşaat alanı: 368 bin 668 metrekare üzerine 380 bin metrekare kapalı alan.

*3 blok, 6 hastane, 63 ameliyathane, 257 poliklinik.

*1218 yatak kapasiteli.

*Yatırım tutarı: 350 milyon Euro

*Tamamlandığında, 4 bin 788 kişi çalışacak.

* İhale tarihi: 16 Mart 2013

*Temel atma töreninin yapıldığı tarih: 20 Mayıs 2015

*Açıklanan bitiş tarihi: 29 Ekim 2017 (Bu tarihi törende dönemin Sağlık Bakanı Müezzinoğlu açıklamıştı)

*Tamamlandığında; hastanenin günde 12 bin 530’u poliklinik, 1218’i yatan hasta ve 2 bini acil servis hastası olmak üzere toplam 15 bin 748 kişiye sağlık hizmeti sunması amaçlanıyor.

“Kocaeli Şehir Hastanesi” ile ilgili temel bilgiler böyle.

Gördüğünüz gibi, devasa bir proje!

Bu yazının amacı, “Neden bitmedi?” değil



Sevgili okurlarım, bu yazının amacı, “Hastane hani 29 Ekim 2017’de bitirilecekti, neden bitirmedi?” değil.

Ne zaman biterse bitsin!

Zaten şehrimizin ve bölgemizin böyle devasa bir hastaneye ihtiyacı yok.

Neyimize bizim bu hastane?

Devlete ve özel sektöre ait yeteri kadar hastanemiz var, doktorumuz var, sağlık personelimiz var…

Bu hastane tamamlanıp hizmete açıldığında, devlet hastanelerinin çoğu kapanacak.

Bazı özel hastaneler sıkıntı yaşayacak, kapısına kilit vuracak.

Ne anladım ben bundan!

Dediğim gibi, bu yazının “hastanenin bitiş süresiyle” hiçbir ilgisi yok.

Ben, “işin ciddiyeti” üzerinde duruyorum.

Ben, “yüklenicinin devleti, devletin de halkı enayi yerine koyması” üzerinde duruyorum.

Şu hale bakar mısınız?

*16 Mart 2013’te ihalesi yapıldı.

*20 Mayıs 2015’te temeli atıldı.

*Temel atma töreninde “29 Ekim 2017’de bitecek” denildi.

*2018 geldi, bitmedi.

*“2019 sonu garanti” dediler, yine olmadı.

*Dönemin Valisi Hüseyin Aksoy, üç defa açılış tarihini revize etti. Şubat 2020, Haziran 2020, Aralık 2020… Yine hüsran!

Hangi tarihteyiz?

Bugün, 21 Kasım 2022.

İhale tarihinden buyana 9 yıl, temel atmadan buyana 7 yıl, hizmete girecek denilen tarihten buyana 5 yıl geçmiş.

Az kalsın unutuyordum, hastanenin açılışı için verilen son tarih 29 Ekim 2022.

Firmanın tarihi bu.

Yani geçen ay…

Peki, açıldı mı?

Kimseden ses seda yok.

Göz boyamak için belki yıl bitmeden bir bloğunu açarlar.

Tabii bu arada hastane inşaatında iş yapıp da paralarını alamayan onlarca inşaat firmasının mağduriyetleri de giderilmiş değil.

Çoğu iflas etti, perişan oldular.

Benim üzerinde durmak istediğim konular bunlar.

Proje, “Kamu-özel sektör işbirliği” sistemiyle yapılıyor, ama gördüğüm kadarıyla özel sektör “kamuya verdiği sözü” yerine getiremiyor.

Sisteme güvenip projeden iş alanlar da, sıfırı tüketmiş durumda.

Perişanlığı oynuyorlar.

Bu da cabası!

Eee, nasıl “efsane” olmamış mı?

Şimdi “şehir efsanesi” deyimine geri dönelim.

Kocaeli Şehir Hastanesi, “uydurma ve gerçek dışı” olmadığı halde, “uydurma ve gerçek dışı gibi” görünmüyor mu?

İşte bundan dolayı, “şehir efsanesi” gibi hakkındaki söylentiler devam edip gidiyor.

Devasa bir proje, ama ortada bu projenin büyüklüğüne uygun bir “ciddiyet” yok!

Dile getirmek istediğim bu.