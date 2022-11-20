Bu nasıl bir maç ?..

İnanın idman maçı bile bundan daha zevkli geçerdi…

Kocaelispor, Diyarbekir karşısında, maçın ilk yarısında erken golü de bulunca rehavete kapıldı…

Bahar yorgunluğu da diyebiliriz… Bir sıcak bir soğuk hava, futbolcuları da sersemletti… Maçın ilk yarısında 4-5 farklı bitecek maçın ikinci devresinde bir tek pozisyon bile olmadı. Bastıran Kocaelispor, ceza alanı içine sokmayan bir Diyarbekir görüntüsü vardı. Maçtan başka her şeye benziyordu…

Yani hepi topu bir 45 dakika maç izledik, onda da Kocaelispor oynadı…

Aslında zorluk derecesi yüksek ama kalitesi son derece düşük bir maçtı bu…

Atilla harika oynadı, saçma sapan bir kart yiyip, ceza aldı…

Gökhan kalede devleşti…

Zaten gelen top sayısı ilk yarıda ve 2-3 adetti. Ama tehlikeliydi…

İkinci yarı da birbirimizle sohbet ettik ve buna sahadaki çocuklar da katıldı…

Maç böyle biterken değerli bir 3 puan aldı ama adamlar gelip de kör topal bir gol atsa, 1-1 berabere biterdi…

Rüyamda gördüğüm gibi…