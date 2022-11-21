Seçmen kararını verdi seçimi bekliyor

İktidara yakınlığı ile bilinen Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya oy oranlarında değişimin durduğunu şu cümlelerle açıklıyor:

“Oy oranı konusunda kim ne derse desin…Bütün siyasi partilerin veya ona destek veren kamuoyu şirketlerinin araştırmaları neredeyse yılbaşından bu yana öyle büyük kıpırdanma göstermiyor. Öyle tahterevalli gibi bir taraf ani düşerken, diğerinin yukarı fırlaması söz konusu değil.Küçük amortisör hareketlerinin ötesinde kıpırdanma olmuyor. Seçmen sanki kararını vermiş bekliyor.Veya büyük bir sürprize hazırlanıyor…”

Ben de aynı kanaatteyim. Seçmenin hem kararını verdiğine ve hem de büyük bir sürpriz yapacağına inanıyorum.

Anket sonuçlarında genel tespit Millet İttifakının önde olduğu yönünde. Bu önde oluş Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde seçimi kazanma anlamına geliyor mu?

Milletvekili seçimlerinde muhalefetin Cumhur İttifakından fazla milletvekili seçtireceğine AKP’liler bile inanmış durumda. Cumhurbaşkanı seçiminde ise AKP+MHP kanadı Erdoğan’ın seçimi bir şekilde kazanabileceğini düşünmek istiyorlar.

Ancak burada da Altılı Masanın ortak adayının kim olacağı, seçimin ikinci tura kalma ihtimali gibi parametreler önemli.

Millet İttifakı paydaşlarının bir kısmına göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olması halinde de seçimi kazanmak mümkün. Fakat bu durumda seçim 2. tura kalabilir. Bunun da çok riskli olabileceği düşünülmekte.

Zira HDP Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci turda büyük ihtimalle kendi adayıyla çıkacak. Erdoğan -aday olursa- bütün anketlere göre birinci turda kazanma şansı yok.

Seçim ikinci tura kalırsa HDP kilit parti olacak.

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AKP + MHP + HDP FORMÜLÜ SÜRPRİZ Mİ?

2. tura kalabilecek bir seçimde R.T. Erdoğan’ın HDP oylarını kendine çekmek için vermeyeceği taviz yoktur. HDP ile yeni bir çözüm süreci ve gizli koalisyon ortağı olmak gibi manevralara girmesi hiç sürpriz olmaz.

Nitekim şimdiden AKP heyeti,“terör örgütünün siyasi ayağı” dediği, HDP grubunu Mecliste ziyaret etti. Paylaştıkları fotoğraf tarafların çok keyifli olduğunu gösteriyordu.

OdaTV’den Toygun Atilla’nın yazdığına göre, “12 Kasım 2022 yani Taksim katliamından tam 24 saat önce... Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016'dan beri ilk kez cezaevinden çıkıyor. Özel bir jet ile Edirne'den Diyarbakır'a kalp krizi geçiren babası Tahir Demirtaş'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ediyor.”

HDP’ye ziyaret ile cezaevindeki Demirtaş’a helikopter ve özel uçak tahsis ederek hasta ziyareti yaptırılması Cumhur İttifakının sıkışmışlığını gösteriyor.

Toygun Atilla’nın yazısında örtülü bir şekilde aynı gün Demirtaş’ın İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüştürüldüğü iddiası da var ama bu henüz doğrulanmadı. Doğrulanırsa şaşırır mıyız? Hayır.

Çünkü daha önce AKP’nin İstanbul Belediye seçimini kazanabilmesi için “bir akademisyeni” İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüştüler. Bu adamateröristbaşınınHDP’lilere mesajını TV kanallarından okuttular. Osman Öcalan’ı TRT’ye çıkarıp, HDP oylarını AKP’ye yönlendirmek için konuşma yaptırdılar.

Söz konusu Cumhurbaşkanı seçilmek olunca Erdoğan’ın HDP/PKK ile çok daha ileri adımlar atabileceğinden kuşkum yok.

“Ama iktidarın küçük ortağı MHP ne der?” demeyin.

HDP hakkında sık sık "PKK'nin uzantısı", "fitne yuvası" ifadelerini kullanan Devlet Bahçeli söz konusu görüşmeyi "Son derece doğal ve doğru bir adım" olarak tanımlamadı mı?

O halde 6’lı Masa’nın ikinci tura kalmadan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacak aday araması bir iç çekişmeden değil, seçimin kaybedilmesi ve terörle mücadelenin zafiyete uğraması endişesinden kaynaklanıyor.

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İLK TURDA KAZANACAK ADAY

Zamanında yapılacak bir seçimde, Anayasa hükmüne göre, Erdoğan 3. defa aday olamaz. Erdoğan’ın aday olabilmesi iki şarttan birinin gerçekleşmesine bağlı.

· Ya Meclis’te erken seçim kararı alınacak.

· Veya zamanında yapılacak bir seçim için Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Anayasaya rağmen, Erdoğan’ın adaylığına onay verecek.

Meclis'te erken seçim kararı alınabilmesi için 360 oy gerekli. Bunun için 6’lı Masa veya HDP’nin AKP ve MHP'ye destek vermesi gerekiyor.

Ama Erdoğan’ın -aday olmak istediği taktirde-bir şekilde bu iki şarttan birini sağlayabileceğini düşünüyorum.

Bu durumda 6’lı Masanın ortak adayı AKP ve MHP seçmeninden de oy alabilecek ve ilk turda kazanabilecek bir aday olmalı. Bu konuda da anketlere göre en önde olan ve ilk turda açık ara kazanabilecek aday olarak Mansur Yavaş ismi geçiyor.

“Mansur Yavaş HDP’den oy alamaz kazanma şansı az” deniyor. Algı oluşturma maksatlı bu iddia doğru değil.

Anketlerde bütün seçmenler gibi HDP seçmenleri de değerlendiriliyor. Mansur Yavaş yine de kazanabiliyor. Çünkü Yavaş CHP’den, İYİ Parti’den, DP, SP, Deva ve Gelecek Partisi kitlelerinden firesiz oy alabiliyor. Ayrıca AKP ile MHP’den ciddi miktarda oy alabiliyor. Zafer Partisi ile diğer küçük partilerde Mansur Yavaş’ı destekleyeceklerini açıkladılar.

· Buna rağmen 6’lı Masa’dan Kemal Kılıçdaroğlu ortak aday olarak çıkabilir mi? Evet bu mümkün.

· Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilirse iyi bir Cumhurbaşkanı olabilir mi? Olur. Hatta 6’lı Masa’yı kuran ve başından beri masadaki müzakerelerin içinde bulunan bir aday olması Masa’nın işini kolaylaştırır.

· Kılıçdaroğlu birinci turda kazanabilir mi? İhtimal dışı değil. Ama güçlü bir ihtimal de değil.

İşte burada Muharrem Sarıkaya’nın benim de katıldığım “seçmen sanki kararını vermiş bekliyor. Veya büyük bir sürprize hazırlanıyor…”sözünün içindeki “büyük sürpriz” gündeme gelebilir.

Ekonomideki berbat yönetime, halktan kopuk muktedirlerin kibrine karşı birikmiş bir öfke var.

İktidar temsilcilerinin yolsuzluk, adaletsizlik ve yalanlarına karşı duygular saklanamaz halde.

Birikmiş öfkenin bütün anketleri de yanıltacak şekilde sandıkta patlayacağı ve iktidarı alaşağı edeceği büyük sürpriz bütün hesapları bozabilir.

Bu durumda Millet İttifakının adayı, Kılıçdaroğlu veya bir başka aday da olsa, ilk turda Cumhurbaşkanı seçilebilir.