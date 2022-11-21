Makale Yazısı-21 Kas 2022 - 20:00

‘Bak postacı geliyor’ yerine, kaç postacı geliyor!
Mesut Akbulut

Mesut Akbulut

Ulusal haberleri takip ediyorsunuzdur, icra dosyaları her geçen yıl artıyor. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önceki gün icra dosyalarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamayı gazetemize de gönderdi. Gürer sözlerine şöyle başladı;

İCRA DOSYASI SAYISI ARTIYOR

Gürer şu dikkat çekici değerlendirmeler bulundu; Ekonomik kriz, döviz kurlarındaki önlenemeyen artış, temel gıda ürünlerine hemen her gün gelen zamlar ve vatandaşın alım gücünün azalması nedeniyle, icra takibindeki dosya sayısının her yıl katlanarak arttı.

ARTIK MEKTUP DEĞİL İCRA TEBLİĞLERİ GELİYOR

Eskiden insanlar uzaklardaki sevdiklerinden mektup gelmesi için postacıların kapılarda dört gözle bekliyordu, şimdi ise gelen icra tebliğleri nedeniyle vatandaş görevlilerden köşe bucak kaçıyor. 

“BAK POSTACI GELİYOR”

“Bak postacı geliyor, selam veriyor/ Herkes ona bakıyor, merak ediyor/Çok teşekkür ederim postacı sana/Pek sevinçli haberler getirdin bana” şeklinde sözleri olan eski çocuk şarkısı, artık postacılar ve görevliler mektup değil, icra tebliği getiriyor, “Bak postacı geliyor” diye başlayan o eski çocuk şarkısının da “Kaç postacı geliyor…” şeklinde değişti… 

MUHTARLIKLAR İCRA TEBLİĞLERİ

Mektuplar artık hiç gönderiliyor, bu kez kapıları icra memurları ve tebliğ için gelen görevliler çalıyor. Kapılar açılmayınca, icra tebliğleri muhtarlıklara gönderiliyor, icra dosyası sayısı her geçen gün katlanarak artıyor. 

İCRALIK BORÇ MİKTARI

Vatandaşlar vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen borç miktarı 30 milyar lirayı aştı. Varlık yönetimi şirketlerine, TOKİ’ye olan borçların ise 60 milyar liraya ulaştığı…

İCRA DOSYASI SAYISI  

İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı 24 milyonu aştı, icra mahkemeleri sayısı arttı, yediemin depolarının ise icralık taşıtlarla dolup taştı. 

2 BİN TL ALTINDAKİ BORÇLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 bin liranın altındaki tüm borçlar silinecek demişti. Ancak geçtiğimiz günlerde komisyonda görülüp Meclis’e gelecek olan Kanun Teklifinde, durumun Cumhurbaşkanın açıkladığı gibi olmadığı anlaşıldı; 2 bin liralın altında kamuya olan borçların haricindeki borçlarla ilgili inisiyatifin şirketlere bırakıldığı belirtildi. Yani kamu haricindeki 2 bin liranın altındaki borçlarla ilgili şirketler borçları silerse silecek, silmez ise icra devam edecek. 9 milyona yakın insan umutlanmıştı. Ancak Cumhurbaşkanının ifade ettiği biçimde değil de özel şirketlerin inisiyatifine bırakılan bir uygulamaya gidildi. Böylece 2 bin biranın altındaki tüm borçların da silinmeyeceği açığa çıktı. Memleket yangın yeri iktidar umurunda değil aynı karşısında saç tarayarak kendi keyfini milletin keyfi sanıyorlar.

YEDİEMİN DEPOLARI

Vatandaşın alım gücü daraldıkça elindeki malı mülkü satıyor,  ya da kredi borcunu ödeyemediği için icralık oluyor. Doğal olarak borcunu ödeyemeyen vatandaşın elindeki aracı, motosikleti elinden alınıyor. Ekonomik kriz her yere yansıyor. Türkiye’nin her yerinde artık yediemin depoları doldu taştı, yediemin depolarında yer kalmadı. 

6 MİLYON YENİ DOSYA

Ulusal Yargı Ağı (UYAP) üzerinden alınan verilere güre bu yıl 1 Ocak – 21 Ekim günleri arasında icra ve iflas dairelerine UYAP üzerinden toplam 6 milyon 921 bin yeni dosya geldi. Yeni gelen dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 951 adet bin arttı. Bu dönemde 5 milyon 981 bin dosya da sonuçlandırıldı. Yeni gelen dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,9 oranında arttı. “

**

Gürer’in açıklamalarını yukarıda okudunuz. Açıklamanın ana başlıkları şöyle;

-“Gelen hafta geçen haftayı aratıyor”

-Çocuk şarkısının sözleri ‘Bak postacı geliyor’ değil,  ‘Kaç postacı geliyor…’ diye değişti…

-“Mektuplar, yerini icra tebliğlerine bıraktı”

-“Memleket yangın yeri, iktidar saçını tarıyor”

-“Takipteki borç miktarı 30 milyar lirayı aştı”

-“İcra dosyası sayısı 24 milyonu buldu”

-“Yediemin depolarında yer kalmadı”

**

Gürer, çok aktif bir milletvekili, kendisini takip ediyorum. Yukarıda, Türkiye ekonomisinin bir fotoğrafını çekti, insanların ne kadar zor durumda olduğunu açıkladı. Zaten, etrafınıza bakarsanız, insanların ne kadar zor durumda olduğunu, satın alma güçlerinin düştüğünü görürsünüz.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mesut Akbulut - Mesaj Gönder

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

ELEMAN ARANIYOR

Pişmaniye İmalat  bölümünde çalışmak üzere  yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller  alınacaktır. *Öğrenci de olabilir.

0541 142 41 99 İZMİT PİŞMANİYE AŞ.

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

DEVREN SATILIK  BÜFE

İzmit Sanayi Sitesi’nde, ana girişte, 30 m2, büfe ve yiyecek üzeri...

0532 311 08 97 UĞUR BÜFE

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Kocaelispor kalan son 5 maçta kaç puan toplar

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL