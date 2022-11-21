‘Bak postacı geliyor’ yerine, kaç postacı geliyor!

Ulusal haberleri takip ediyorsunuzdur, icra dosyaları her geçen yıl artıyor. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önceki gün icra dosyalarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamayı gazetemize de gönderdi. Gürer sözlerine şöyle başladı;

İCRA DOSYASI SAYISI ARTIYOR

Gürer şu dikkat çekici değerlendirmeler bulundu; Ekonomik kriz, döviz kurlarındaki önlenemeyen artış, temel gıda ürünlerine hemen her gün gelen zamlar ve vatandaşın alım gücünün azalması nedeniyle, icra takibindeki dosya sayısının her yıl katlanarak arttı.

ARTIK MEKTUP DEĞİL İCRA TEBLİĞLERİ GELİYOR

Eskiden insanlar uzaklardaki sevdiklerinden mektup gelmesi için postacıların kapılarda dört gözle bekliyordu, şimdi ise gelen icra tebliğleri nedeniyle vatandaş görevlilerden köşe bucak kaçıyor.

“BAK POSTACI GELİYOR”

“Bak postacı geliyor, selam veriyor/ Herkes ona bakıyor, merak ediyor/Çok teşekkür ederim postacı sana/Pek sevinçli haberler getirdin bana” şeklinde sözleri olan eski çocuk şarkısı, artık postacılar ve görevliler mektup değil, icra tebliği getiriyor, “Bak postacı geliyor” diye başlayan o eski çocuk şarkısının da “Kaç postacı geliyor…” şeklinde değişti…

MUHTARLIKLAR İCRA TEBLİĞLERİ

Mektuplar artık hiç gönderiliyor, bu kez kapıları icra memurları ve tebliğ için gelen görevliler çalıyor. Kapılar açılmayınca, icra tebliğleri muhtarlıklara gönderiliyor, icra dosyası sayısı her geçen gün katlanarak artıyor.

İCRALIK BORÇ MİKTARI

Vatandaşlar vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen borç miktarı 30 milyar lirayı aştı. Varlık yönetimi şirketlerine, TOKİ’ye olan borçların ise 60 milyar liraya ulaştığı…

İCRA DOSYASI SAYISI

İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı 24 milyonu aştı, icra mahkemeleri sayısı arttı, yediemin depolarının ise icralık taşıtlarla dolup taştı.

2 BİN TL ALTINDAKİ BORÇLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 bin liranın altındaki tüm borçlar silinecek demişti. Ancak geçtiğimiz günlerde komisyonda görülüp Meclis’e gelecek olan Kanun Teklifinde, durumun Cumhurbaşkanın açıkladığı gibi olmadığı anlaşıldı; 2 bin liralın altında kamuya olan borçların haricindeki borçlarla ilgili inisiyatifin şirketlere bırakıldığı belirtildi. Yani kamu haricindeki 2 bin liranın altındaki borçlarla ilgili şirketler borçları silerse silecek, silmez ise icra devam edecek. 9 milyona yakın insan umutlanmıştı. Ancak Cumhurbaşkanının ifade ettiği biçimde değil de özel şirketlerin inisiyatifine bırakılan bir uygulamaya gidildi. Böylece 2 bin biranın altındaki tüm borçların da silinmeyeceği açığa çıktı. Memleket yangın yeri iktidar umurunda değil aynı karşısında saç tarayarak kendi keyfini milletin keyfi sanıyorlar.

YEDİEMİN DEPOLARI

Vatandaşın alım gücü daraldıkça elindeki malı mülkü satıyor, ya da kredi borcunu ödeyemediği için icralık oluyor. Doğal olarak borcunu ödeyemeyen vatandaşın elindeki aracı, motosikleti elinden alınıyor. Ekonomik kriz her yere yansıyor. Türkiye’nin her yerinde artık yediemin depoları doldu taştı, yediemin depolarında yer kalmadı.

6 MİLYON YENİ DOSYA

Ulusal Yargı Ağı (UYAP) üzerinden alınan verilere güre bu yıl 1 Ocak – 21 Ekim günleri arasında icra ve iflas dairelerine UYAP üzerinden toplam 6 milyon 921 bin yeni dosya geldi. Yeni gelen dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 951 adet bin arttı. Bu dönemde 5 milyon 981 bin dosya da sonuçlandırıldı. Yeni gelen dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,9 oranında arttı. “

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Gürer’in açıklamalarını yukarıda okudunuz. Açıklamanın ana başlıkları şöyle;

-“Gelen hafta geçen haftayı aratıyor”

-Çocuk şarkısının sözleri ‘Bak postacı geliyor’ değil, ‘Kaç postacı geliyor…’ diye değişti…

-“Mektuplar, yerini icra tebliğlerine bıraktı”

-“Memleket yangın yeri, iktidar saçını tarıyor”

-“Takipteki borç miktarı 30 milyar lirayı aştı”

-“İcra dosyası sayısı 24 milyonu buldu”

-“Yediemin depolarında yer kalmadı”

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Gürer, çok aktif bir milletvekili, kendisini takip ediyorum. Yukarıda, Türkiye ekonomisinin bir fotoğrafını çekti, insanların ne kadar zor durumda olduğunu açıkladı. Zaten, etrafınıza bakarsanız, insanların ne kadar zor durumda olduğunu, satın alma güçlerinin düştüğünü görürsünüz.