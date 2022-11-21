Makale Yazısı-21 Kas 2022 - 20:00

Altılı masada ortak akıl arayışı
Fahri Örengül

Fahri Örengül

Ülkemizin devasa sorunları birikti.

En önemlisi toplumsal barışı bozacak düzeye gelen geçim sıkıntısı,sınırlarımızın kevgire çevrilmesi ile yaşanan göçmen sorunu,terör ile dış politikadaki büyük hatalarla yaşanan yalnızlık.

Ama ne varki; iktidara yakın televizyonların hemen hepsi bu sorunları tartışacaklarına, bir üst akıl talimat vermiş gibi ve tam bir ilkellikle sürekli altılı masanın adayının kim olacağını tartışıyorlar.

En çok üzerine gidilmeye çalışılan siyasi parti altılı masadaki ana muhalefet partisi CHP ile genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Görünen o ki; bu tartışmalarla CHP’nin içinin karışmasını, ayrıca altılı masanın dağılmasını sağlamaya, bu şekilde iktidarın işini kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Halbuki altılı masa ülke sorunlarını masaya yatırmış ve çözüm yollarını birer, birer açıklıyor.

Altılı masa geçen günlerde sekizinci toplantısını gerçekleştirdi.Bu toplantıda; şaşaalı cumhurbaşkanlığı sarayı yerine cumhurbaşkanlığının eskiden olduğu gibi Cumhuriyet tarihimizde çok önemli yeri olan Çankaya’ya taşınması ile yurttaşlarımız gibi gösterişsiz bir yerde çalışması.Cumhurbaşkanının bir siyasi partinin değil,tarafsız biçimde milletin temsilcisi olması.Cumhurbaşkanının veto yetkisinin kaldırılması ile Büyük Millet Meclisinin millet adına kanun yapmasının önündeki engellerin kaldırılması.

Seçim barajının % 3’e indirilmesi,% 1 oy alan partilere bile hazine yardımının yapılarak siyasi partilerin demokrasimizde olması gerektiği yere getirilmesi.Ülkenin meclisten seçilen bir başbakanla yönetilmesi,başbakan ve bakanların soru önergeleri ve gensoru ile meclise yani millete hesap vermesinin sağlanması.

Hakim teminatının getirilmesi, HSK’daki Adalet Bakanı ve müsteşarının çıkartılarak HSK’nın yargının tam bağımsız temel kurumu haline getirilmesi, Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının yani hakim kararlarının uygulanmasının sağlanması ile hukukun keyfilikten arındırılması ile hukuk devletinin teminat altına alınması.

Rektörlerininüniversitelerin kendi içinde demokratik yollarla seçilmesi,üniversitelerin bilim üreten kurumlar olarak geliştirilmesinin sağlanması.Kamudaki mülakatlara son verilerek tayinlerin siyasi değil,liyakate ve işe göre yapılmasının sağlanması.

Belediye başkanlarının mahkeme kararı olmadan görevden el çektirilmemesi,TRT,RTÜK,BİKve Anadolu Ajansı gibi kurumların tarafsızlığının sağlanması ile yandaş değil gerçek bir basın ve kitle iletişimin hayata geçirilmesinin sağlanması, yani cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında; siyasetten ari yurttaşlarımızın tamamını temsil eden, mütevazi bir yaşamı olan bir cumhurbaşkanı ile milletin mecliste tam temsilinin sağlandığı, meclis denetiminin tam olduğu,herkesin hesap verdiği,kamuda liyakatin esas alındığı,yargı bağımsızlığının,liyakatin,hukuk devletinin, tam ve eksiksiz olarak demokrasi ile taçlandırılmış bir Türkiye önerdikleri görülüyor.

Çağdaş ülkelerde yandaş basın olmaz,ilkeler ve kurallar her şeyin üstünde olur,kişiler değil kurallar tartışılır.Bu yüzden de onlar sorunlarını kolay çözer ve kalkınır. Ama ne var ki; yandaş basının gündeminde büyük bir ilkellikle,bunlardan çok altılı masanın adayının kim olacağı ve ne zaman birbirlerine gireceklerine dair anlamsız bir tartışma yaşanmaya devam ediyor.

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Hep söylenir ya ; “Küçük insanlar KİŞİLERİ, ortalama insanlar OLAYLARI, büyük insanlar ise FİKİRLERİ konuşurlar”diye.

Bize kişileri değil ilkeleri ve fikirleri konuşan ve öyle öneriler getiren bir basın ve siyasi yapı lazım.

Altılı masanın çalışmalarının ve ortaya koydukları ilkelerin şimdilik kamuoyuna yansıtılan kısmı bile heyecan verici.

Bence altılı masa önce ilke ve kuralları koyuyor.

Daha sonra da bunları uygulayacak,güven veren bir adayla yola çıkacak ve sonuç alacak gibi gözüküyor.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı Türkiye yüzyılı olacak gibi gözüküyor.

 

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