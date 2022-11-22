Siyasi nezaketin vebali  

Ülkeyi yöneten, yönetmeye talip olanların karşılıklı olarak birbirlerine sarf ettikleri sözlere bakıyorum da, ne kadar da güzel. Bulundukları mevkiine, taşıdıkları sıfatlara ne kadar da yakışmış!

Oysa ki Türk Milleti olarak onlardan beklediklerimiz.

Kulağa hoş gelen, ruhu okşayan, umutlar oluşturan, küskünleri barıştıran, özleyenleri kavuşturan, sevgileri pekiştiren günlerin yolunu açacak sözlerle, unvanlarına yakışır hal ve tavır içinde davranışlar…

Kulağımıza hoş gelecek, ruhumuzu okşayarak maddi ve manevi huzur ortamına erişmemize katkı sağlayacaksöylemler,

yeni ve güzel umutların kapısını aralayıp yakalamamız için önerecekleri çareler,

küskünlükleri, ayrılıkçılıkları ortadan kaldıran millet olarak bütünlüğümüzü sağlayacak davranışlar,

hasretini çektiklerimize kavuşacağımız refah ve huzur ortamını sağlayacak öneriler, düzenlemeler,

ülkemizin ve insanlığın geleceği için olumsuz kuşkularından uzaklaştırmaya yönelik çabalar, ve en önemlisi de;

Atatürk İlke ve İnkılaplarının aydınlık yolunda; Laik, demokratik, sosyal, hukuka bağlı ve üstünlüğüne saygılı, bağımsız Türkiye Cumhuriyetine ve demokrasiye sahip çıkmaları…

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Bir televizyoncu kahvede çay içen Temel’e mikrofonu uzatıp. Türkiye’nin ekonomik durumunun nasıl olduğunu sormuş.

“ Pizum teraziye benzeyi.” demiş Temel.

Gazetecinin şaşırdığını görünce de çayından bir yudum alıp başlamış açıklamaya.

Ben Fadime’ye deli gibi aşikidum.

Babasi; Kizumi bir tek şartla verirum. Nikah günü kizumun ağırlığınca altunverecesunuz, diye şart koştu.

Ben de inat ettumalacağumFadimeyi. Tarlalari, fundukpahçelerini ne varisasattum, altunaldum. Ben altunaldukça Fadime şişti, kilo aldi.

Nikahgüni çok büyük bir terazinun bir kefesine Fadime zar zor oturdi. Ben öteki küfesine altun koydukça Fadime deli gibu yemek yemağa devam edeyi. Ben altun koydukça Fadime deli gibu hapu hupur ha bire yemeğa devam edeyi.

Gazeteci merakla sormuş;” Eee, sonra ne oldu?

Ne olacak daa?” demiş Temel, “ Sonunda Terazi kirildi. Fadime bir yana yığıldı, altunlar oteki yana...“

yi de bu durumun Türkiye ile ilgisi ne?” diye sormuş gazeteci merakla.

İlgisi olmaz olur mi ” demiş Temel çayından bir yudum alarak “Türkiye’nin bir kefesine Enflasyon çoreklenmiş, bizum Fadime gibi şimanladukçaşişmanlayi.

Hükümet de benumgibu diğer kefesindeki maaşları artturarak dengelemeye çalışiyi.

Yani bu enflasyonu zayıflatamazsak Türkiye’nun ekonomisi de bizumtarazi gibi mutlaka çökecektur.”

Gazeteci;” Peki, sizce çözüm nedir?” diye sormuş bu kez merakla...

Temel çayından bir yudum daha almış;

Ben önce inadumdan vaz geçtum. Sonra Fadime’yi birakupEmine’ylanevlendum!” demiş ve sakince eklemiş;

“Pilmem ben anlatabildum mi, sen anliyabidunmi ?

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Yahudi’nin biri yolda yürürken kendisine ilham gelir.

Müslüman olmaya karar verir.

Gözüne kestirdiği bir dükkana dalar.

Dükkan sahibine ben Yahudi’yim.

Müslüman olmak istiyorum bana İslam’ı anlat der.

Ardından, İslam’ın şartı kaçtır diye sorar.

Dükkancı 8 der.

Ben 5 duymuştum.

O bize gelişi…

Dini kafanıza göre yorumlayıp herşeye malzeme yaparak milleti dinden soğutmayın. Bu milletin ve insanlığın vebalini 7 sülaleniz ödeyemez.

Bulunduğu mevkiin sorumluluğunu hissedebilen, taşıyabilen politikacılara duyduğumuz özlemle, hayırlı işler…