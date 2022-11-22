Makale Yazısı-22 Kas 2022 - 20:00

Ekmek ve insan…
Mustafa Küpçü

Mustafa Küpçü

Ekmek, bizim kültürümüzde saygın bir varlıktır.

Hem de kutsaldır.

Yere bir lokması düşse, kaldırır, öpüp önce başımıza sonra da bir kenara koyarız.

Ekmek, “yoksul kesimlerin ilk ve belki de tek beslenme kaynağıdır!”

ANCAK;

Ekmeğin “BESİN DEĞERİ” düşüktür!

Bilim insanları; “Üç beyazdan uzak durun” diyorlar!

Nedir bunlar?

Un, şeker ve tuz.

Ekmek, genellikle beyaz undan yapılıyor.

Beyaz unun “beyin sağlığı” başta olmak üzere, insan vücuduna birçok zararı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Beyaz un, değirmende öğütülürken, içindeki buğdayın en değerlisi olan rüşeym ve buğday kepeği alınır. Ayrıca; onların sahip olduğu vitaminler, mineraller, omega 3 ve 6, doymamış yağ asitleri, protein ve karbonhidrat değerleri de alınmış olur.

Tüm besleyici özelliklerinden yoksun kalan beyaz un, artık besin değeri düşük bir yiyecektir.

Beyaz un kolay acıktırır! Doyma hissi tatmin olmadığından kilo aldırır! Yani, OBEZİTE’nin kaynağıdır!

-  Beyaz un Glisemik İndeksi yükseltir. Bu, kan şekerini yükseltir.

“Ekmeksiz yemek yiyemiyorum” diyenlerin sayısı hayli çoktur.

Gelelim Gluten’e.

Gluten, buğdayın içinde yer alan bir protein grubu. Gluten alerjisi ile akla gelen ilk şey de ÇÖLYAK hastalığıdır.

Sanıyorum, şu anda bu satırları okuyanların çoğu; “Hiç ekmek yemeyelim mi?” diye soruyor olmalı.

Karbonhidrat kaynakları, günlük enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 60’nı karşılıyor. Yeterli karbonhidrat yoksa, vücut enerji olarak proteinleri kullanır. Bu da zamanla “kasların erimesine” neden olur.

Sonuç;

Ekmek ağırlıklı bilinçsiz beslenme, zamanla insanın bedensel ve beyinsel tükenişine neden olur!

Peki, “Ekmek Üreticileri Sendikası Genel Başkanı” Cihan Kolivar’ın tutuklanma nedeni, “HALKI UYANDIRMAK” olabilir mi?

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Yazar Mustafa Küpçü - Mesaj Gönder

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