Çarşamba'nın gizemi!

İzmit Yenidoğan Mahallesi’nde ikamet eden değerli okurum Necati Konakcı, zaman zaman belli konularda bana mail gönderir.

Çoğu zaman ilimizdeki sorunlarla ilgili görüşlerini açıklar, önerilerini sıralar.

Konakçı, dün de bana bir mail gönderdi…

Yazının başlığı ‘çarşambanın gizemi’… okudum, bana ilgi çekici geldi.

Bu yazıyı sizinle paylaşmak istedim.

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“Sizlere Çarşamba’nın gizeminden bahsetmek istiyorum. Bana gerçekten çok ilginç geldi. Sizleri biraz geri götüreceğim. 1990 – 2000’li yıllara.

Bizler millet olarak geçmişi çabuk unuturuz. Bende bazı araştırmalar yaparak 1990 ve 2000’li yıllarda işlenen faili meçhul cinayetlere şöyle bir göz attım. Özellikle cinayet günlerinin ÇARŞAMBA olması bu günün GİZEMİ’ni ortaya koymakta.

Kendi kendime düşündüm, acaba Çarşamba’nın hikmeti nedir diye. Şahsen ben neden bu günün seçildiğine bir anlam veremedim. Bu yüzden isimleri ve tarihleri sizlerle paylaşmak istedim.

İŞTE ÇARŞAMBA GÜNÜ İŞLENEN CİNAYETLER;

1-26 Eylül 1990 Çarşamba. Efsane Mit’çi Hiram ABBAS, Mit Müsteşarı olacaktı. İstanbul’da öldürüldü.

2-31 Ocak 1990 Çarşamba. Prof. Dr. Muammer AKSOY, Hukuk Kurumu Başkanı. Evinin yakınında öldürüldü.

3-30 Ocak 1991 Çarşamba. Jandarma Asayiş Kom. Org. Hulisi SAYIN, öldürüldü.

4-17 Şubat 1993 Çarşamba. Jandarma Gen.Kom. Orgeneral Eşref BİTLİS. Helikopteri kalktıktan hemen sonra düşerek öldü.

5-24 Ocak 2001 Çarşamba. Diyarbakır Emn. Müd. Gaffar OKKAN, öldürüldü.

6-18 Aralık 2002 Çarşamba. Ankara Ünv. Öğr. Üyesi Dr. Necip HABLEMİTOĞLU. Evinin önünde öldürüldü.

7-17 Mayıs 2006 Çarşamba. Danıştay’a yapılan saldırıda, Danıştay üyesi Mustafa Yücel ÖZBİLGİN, öldürüldü.

8-18 Nisan 2007 Çarşamba. Malatya’daki Zirve Yayıncılık suikastında iki Türk ve Alman vatandaşı Tilmen Ekkehard GESKE. Öldürüldü.

9-25 Mart 2009 Çarşamba. BBP Lideri, Muhsin YAZICIOĞLU. Bindiği helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Neden hep ÇARŞAMBA? Acaba bu bir tesadüf mü? Yoksa bilinçli yapılan bir tercih mi? Bir yerlere şifremi? Yoksa birilerine verilmek istenen bir MESAJ mı?

10 - Gerçekten benim çok ilgimi çekti. Suikastlarda, ÇARŞAMBA GİZEMİ. Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar gitmekte. Son anda ortaya çıkartılan ATATÜRK’e yapılmak istenen suikast girişiminin de 16 HAZİRAN 1926 Çarşamba gününe denk gelmesi de tesadüf mü? Yoksa hepsi bir planın parçası mı?

Sizlere çok düşündürücü bir soru; Papa’nın kabul günü genellikle kışın haftada bir kez ÇARŞAMBA günleri VATİKAN şehrinde, yazın ise Roma’ya yaklaşık 40 Km uzaklıktaki CASTEL GONDOLFO’da gerçekleştiriliyor. Neden ÇARŞAMBA? Neden? Neden?

Bütün bunların nedeni, Memleketimiz üzerinde emelleri olanların özel bir çabaları olmasın sakın? Ne dersiniz?”

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Necati Konakcı’nın Çarşamba günü ile ilgili gizemini yukarıda sizinle paylaştım…

Yorumu size bırakıyorum.