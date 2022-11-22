“Kayıt dışı din” ve dua satan din tüccarı şarlatanlar

“Kayıt dışı din”…

Bu “ifade”, yeni yeni kullanılmaya başlandı.

Bayıldım bu anlatıma.

“Kayıt dışı ekonomi” olur…

“Kayıt dışı istihdam” olur da…

“Kayıt dışı din” neden olmasın?

Var…

Yaşıyoruz…

Sadece biz değil, tüm İslam dünyası yaşıyor “kayıt dışı dini”!

Eğer “kayıtlı dini” yaşasaydık…

Yani “Kur’an dinini”…

Başımıza, tüm İslam âleminin başına bunca bela gelir miydi?

Ama biz Kur’an’ı bıraktık…

Kur’an-ı Kerim’de yazılanları göz ardı ettik…

Allah’ın emirlerini unuttuk…

İşimize geldiği gibi, kendi çıkarlarımız doğrultusunda bir din yarattık, yani “kayıt dışı dini”, peşinden gidiyoruz.

Bunların İslam’la ilgisi olabilir mi?

Açın Kur’an-ı Kerim’i okuyun bakalım, Türkiye’de ve İslam dünyasında şu yaşananlarla İslam dininin bir ilgisi var mı?

*Yalan söylemek, İslam’da var mı?

*Halkı aldatmak…

* Hırsızlık yapmak…

*Devlet malına el uzatmak…

*Yetim hakkı yemek…

*İnsanı öldürmek…

*Adaletsiz davranmak…

*Hak hukuk gözetmemek…

*İnsanlara eziyet etmek…

*İsraf yapmak…

Bakın bakalım İslam dininin ana kitabı olan Kur’an-ı Kerim’de bunlar var mı?

Ama biz “insanları Allah’la aldatıyoruz”…

Yaptığımız sahtekârlıkları “din” olarak gösteriyoruz…

Böylece toplumun güzel duygularını sömürüyoruz.

Dahası…

Din tüccarı şarlatanlar, internette dua satmaya başladılar.

Para karşılığı her şeyin duası var.

*”İş bulma” duası…

*”Kısmet arama” duası…

*”Koca bulma” duası…

*”Zengin olma” duası…

*”Düşmanını yok etme” duası…

*”Ev sahibi olma” duası…

*”Hastalıklardan korunma” duası…

*”İyileşme” duası…

*”Seçim kazanma” duası…

Daha neler neler…

İnsanların cehaleti ve inançlarını sömürüyorlar.

Sadece bu kadar mı?

“İmam nikâhı ile günübirlik adrese teslim” diye ilanlar vererek internette “fuhuş ticareti” yapıyorlar.

Bunlar Kuran’da yazıyor mu?

Kur’an uyarıyor, ama anlayan dinleyen kim

Kur’an, ısrarla “Allah ile aldatılmayın” ihtarında bulunmasına rağmen, Türk halkı, “kayıt dışı din tacirleri” tarafından “Allah ile aldatılmaya” devam ediyor.

Halkımız, aşırı duygusal özelliklere sahip.

Söz konusu din olunca, sormuyor, soruşturmuyor…

“Allah ile aldatılacağını” aklının ucundan bile geçirmiyor.

Kendisine anlatılanların “kayıt dışı dini bilgiler” olabileceğini düşünmüyor.

“Kayıt dışı din” nasıl oluştu?

İnsanlar “Allah ile aldatılarak” oluştu.

Türk halkı, her şeyden ve herkesten şüphe ettiği halde, din adına konuşanlardan, Allah adını dilinden düşürmeyen sahtekârlardan asırlardır şüphe etmedi.

Kur’an, öncelikle bunlardan şüphe edilmesini söylemesine rağmen, etmedi…

Sonuç, ortalık “siyasi ve ticari din bezirganları”yla doldu.

Dinimiz artık siyasi ve ticari rant peşinde koşanların emrinde.

“Allah” diyen, oy topluyor…

“Allah” diyen, malı götürüyor…

“Allah” diyen 60’lık 70’lik “naşerif” herifler, 13-14 yaşındaki kızlarla birlikte olmayı kendilerine hak görüyor…

“Allah” diyen, darbe girişiminde bulunup devlet yönetimine el koymaya kalkıyor…

Türkiye bugün “kayıt dışı din”in sıkıntısını yaşıyor

Ülkemiz bugün bunca sıkıntı içindeyse, bunda “kayıt dışı din” uygulamalarının payı çok büyük.

Yüzlerce “kayıt dışı din oluşumları”, tarikatlar ve cemaatler, sıkıntıları bu noktaya getirdi.

Halkı Allah ile aldatıp, kendilerine siyasi ve ticari güç sağlamaya kalktılar.

Sağladılar da…

İşte sonunda bir “FETÖ olayı” patlak verdi.

FETÖ, hiç şüpheniz olmasın, ülkemizde yıllardır devam ede gelen “kayıt dışı din” uygulamasının hazin bir sonucudur.

“Kayıt dışı din”, işi o kadar ileri götürdü ki, sonunda gücü tek başına elde edebilmek için “gizli terör örgütü”ne dönüştü.

“Siyasi güç” ile “kayıt dışı din”, birbirlerini kullanmaya ve birbirlerinden güç almaya kalkınca, sonunda ülke olarak 15 Temmuz felaketini yaşadık.

Araştırın bakın, bu olayın temelinde, emperyalist devletlerin ülkemizdeki “kayıt dışı din” yapısını kullanması da yatmaktadır.

Asırlardır kanayan yaramız

“Kayıt dışı din”, bizim asırlardır kanayan bir yaramız.

Hıristiyan dünyası benzer sıkıntılar yaşamadı mı?

Yaşadı…

Onlarda da “kayıt dışı din” vardı.

Onlar da Allah ile aldatılıyorlardı.

Ancak “Aydınlanma dönemi”ni yaşadıktan sonra bu sıkıntılardan kurtuldular.

Bilinçlendiler, kendilerini Allah ile aldatmaya kalkan üçkâğıtçılara artık inanmaz oldular.

Rasyonel düşünceyi ön plana aldılar.

Toplumun ortak aklı ve ortak davranışları, daha mantıklı hale geldi.

Dini, siyaset ve ticaretten uzak tuttular.

İnancı, “kişi ile Allah arasındaki özel ilişkiye” bıraktılar.

Bizde öyle mi ya…

“Kayıt dışı din”nin burnunu sokmadığı hiçbir konu, yapılanmadığı hiçbir kurum yok!

Emniyet…

Askeriye…

Adliye…

Maliye…

Hemen hemen devletin bütün kurumları…

Karşılaştığınız, tanıştığınız kişilerle ilgili “Bu acaba hangi cemaatten?” diye düşünmekten kendinizi alamıyorsunuz.

Ve uzunca bir süredir devlet dairelerinde “devletin kuralları” değil, “cemaatlerin kuralları” geçerli olmaya başladı.

Sonuç…

Din bozulunca…

“Gerçek din” yerine “kayıt dışı din” kullanılmaya başlanınca…

Toplum da bozuldu.

Tanıyamaz olduk yaşadığımız toplumu…

Değer yargılarımız aşındı, kayboldu.

Doğrular yanlış, yanlışlar doğru olarak lanse edilmeye başlandı.

FETÖ deşifre oldu sorun bitti mi?

Bitmedi…

Ülkemizde “kayıt dışı din”i kullanarak kendilerine siyasi ve ticari güç sağlamaya çalışan kesime, devleti yönetenlerin “hoşgörülü bakışı” ve “müsamahalı davranışı” devam ediyor.

Eskisi kadar olmasa bile, yine de devam ediyor.

Bunun sonu yok!

Yaşadığımız 15 Temmuz felaketinden ders çıkarmalıyız.

Devlet, devletliğini yapmalı.

Egemenliği, bir dini grupla veya herhangi bir başka grupla paylaşmaya kalkmamalı.

Paylaşma, sonunda kavga çıkarır.

Bu kaçınılmazdır.

Herkes, kendi görevini yapmalıdır.

Bir taraf, diğer tarafın gücünden yararlanma hevesinden vazgeçmelidir.

Eğer bunu başaramazsak…

Güzel dinimizi “kayıt dışı din” tüccarlarının elinden kurtaramazsak…

Daha çok başımız ağrır!