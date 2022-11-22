Makale Yazısı-22 Kas 2022 - 20:00

Bir İzmit Hikâyesi
Yavuz Taşkıran

Yavuz Taşkıran

Evden çıkıyorum. Kenarda bahçeme bakan birisi. Yaklaşınca yüzü tanıdık geliyor. Selamlaşıyoruz. Çimlere, otlara, ağaçlara bakıyor. Biçme zamanı gelmiş diyor. Ağaçlara ne olacak dediğimde, “Kış henüz yeni yeni kendini gösteriyor, bir ara gelir, budamayı tamamlarım” cevabını veriyor. Gelecek hafta sonu için anlaştık. Haftaya bahçe, çim bakım işleri bitecek.

Önceki hafta, iki arkadaşımızla uzun yıllar öncesine giden dostluğumuzun neredeyse kırkıncı yılına basarken bir kahvaltıda buluştuk. Tereyağı, kaymak, zeytin, bal, yumurta, domates, sucuk, çilek reçeli, ekmek, çay, vb. şeklindeki zengin menü ile devam eden kahvaltı közlenmiş kestane ve Türk Kahvesi ile tamamlandı. Tepelere ve dereye doğru yol aldık…

Bahçemizin kedileri var. Bir komşumuz gönüllü olarak onlara bakıyor, yemlerini alıyor, gerekli aşılarını yaptırıyor. Fakat diğer komşumun köpeği bunlara rahat vermiyor. Sabah baktım bizim bahçemizde, yoldan geçen sokak köpeklerine havlıyor. Kapının aralığından geçebilse neler yapar bilmiyorum. Kendisine adı ile seslendim ama oralı olmadı, sahibinin sesini duyunca bana bakmadı bile…

Hafta içi işlerimi tamamlayamayınca bunları hafta sonuna erteleme gibi müthiş bir alışkanlığım var. Malum kışa giriyoruz, lastikleri kışlık olanları ile değiştirmeye gittim ama nafile. Lastikçi dostum, derhal yenisini almam gerektiğini bildirdi. Tahmin edebileceğiniz gibi, dört yeni kış lastiğini aracımıza taktırdık, şimdi yağmur bekliyoruz. Yağmur derken, barajımızın su oranının %19’a düştüğünü radyon haberinden öğrendim. Bu nedenle sizlere sesleniyorum: Suyumuzu tasarruflu kullanalım. Duş süremizi üç dakika ile sınırlandıralım, dişlerimizi fırçalarken suyu açık bırakmayalım.

Lastik işi dışında berberimi ziyaret, kendilerine “Sihirbaz” dediğim terzime uğramadan geçemedim tabi. Lastik işi tamamlandı, berberimde yine ilginç ve yeni dedikodulara kulak misafiri oldum. Birden yıllar yıllar öncesine gittim: İsmini hala hatırlıyorum, Mehmet Salman isimli berberimize belirli süreler içinde uğramamız gerekiyordu. Ama orada beklerken “Akbaba” isimli bir dergiye göz atmadan tıraş olamazdım. Şimdi o derginin yaptığını benim berberim ayaklı olarak yapıyor.

Berber demişken, merak etmeyin, reklam olmasın diye ismini vermeyeceğim, tam 2000 yılı idi, Ankara’dan bu muhteşem şehre ilk geldiğimde, santral yokuşunun o zamanki dar ve bozuk zeminli yolunun sol tarafında, ortasında bir yorgancı bulunan yerde durdum. Bu dükkânın üstünde ve altında birer berber vardı. Ona sordum, hangisine gitmeliyim diye? Verdiği cevap “Alttakine git” olmuştu. Yirmi iki yıldan bu yana oraya gidiyorum. Üç kardeştiler, sonra birbirlerinden ayrıldılar, sanıyorum ben ortanca olanında kaldım.

Santral taksinin meneceri olan Bayram Bey ile her karşılaştığımda sohbet ederim. Bazı zamanlarda taksi ile evime giderim. Çoğu beni, berber ziyaretlerim nedeni ile tanıyorlar. Hal, hatır sorarım, kısa da olsa sohbet edip ayın değerlendirmesini yaparız. Başka bir Dünyadır taksi işi. İstanbul’da taksiden şikayetlerin dozu kışın artar. Kısa mesafe, yolcu tipi, vb. sebeplerle zaman zaman tartışmaların yapıldığını biliyorum. Benim taksici dostlarımın en çok kızdıkları konuların başında motosikletler gelirdi. Onlara, “Bundan dolayı şikayetçi olmayın, bir motosikletlinin yolda olması sizin yolunuzun daha açık olmasını sağlayacaktır” derdim ama ikna olmazlardı.

Aynı şeyleri İstanbul’da tanıdığım birkaç taksi esnafı ile konuştuğumda çok ciddi eleştiriler alıyordum. Motosiklete sanki düşman gibi bakıyorlardı. Bu örnek çok dar alanlıdır, lütfen genellemeyin ama şu tehlikeyi bildirmiştim: “Yakında motosiklet yerine Skuter denilen araçlar ortaya çıkacak, bakalım o zaman ne yapacaksınız?” Şimdi gelişmeleri benim gibi siz de izliyorsunuzdur. Bir kuş ismi ile başlayan bu akım tüm ülkeyi yakında saracak. Ama merak etmeyin, bunun da üstesinden gelinecektir. Bisiklet yolları, yaya yolları gibi bunlar için de bir yol bulunabilir sanırım.

Bu haftanın özetini sizlerle paylaştım. Hava ılık ve güneşli idi. Sebze, meyve pazarını ziyaret edemedim. Pazı ve domates siparişimi bir arkadaşıma vermiştim. O getirdi sağ olsun. Uzun süredir Hal’e de gidemedim. Programıma aldım. Başka bir hikâyede görüşmek üzere…
# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Yavuz Taşkıran - Mesaj Gönder

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

ELEMAN ARANIYOR

Pişmaniye İmalat  bölümünde çalışmak üzere  yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller  alınacaktır. *Öğrenci de olabilir.

0541 142 41 99 İZMİT PİŞMANİYE AŞ.

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

DEVREN SATILIK  BÜFE

İzmit Sanayi Sitesi’nde, ana girişte, 30 m2, büfe ve yiyecek üzeri...

0532 311 08 97 UĞUR BÜFE

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Kocaelispor kalan son 5 maçta kaç puan toplar

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL