Bir İzmit Hikâyesi

Evden çıkıyorum. Kenarda bahçeme bakan birisi. Yaklaşınca yüzü tanıdık geliyor. Selamlaşıyoruz. Çimlere, otlara, ağaçlara bakıyor. Biçme zamanı gelmiş diyor. Ağaçlara ne olacak dediğimde, “Kış henüz yeni yeni kendini gösteriyor, bir ara gelir, budamayı tamamlarım” cevabını veriyor. Gelecek hafta sonu için anlaştık. Haftaya bahçe, çim bakım işleri bitecek.

Önceki hafta, iki arkadaşımızla uzun yıllar öncesine giden dostluğumuzun neredeyse kırkıncı yılına basarken bir kahvaltıda buluştuk. Tereyağı, kaymak, zeytin, bal, yumurta, domates, sucuk, çilek reçeli, ekmek, çay, vb. şeklindeki zengin menü ile devam eden kahvaltı közlenmiş kestane ve Türk Kahvesi ile tamamlandı. Tepelere ve dereye doğru yol aldık…

Bahçemizin kedileri var. Bir komşumuz gönüllü olarak onlara bakıyor, yemlerini alıyor, gerekli aşılarını yaptırıyor. Fakat diğer komşumun köpeği bunlara rahat vermiyor. Sabah baktım bizim bahçemizde, yoldan geçen sokak köpeklerine havlıyor. Kapının aralığından geçebilse neler yapar bilmiyorum. Kendisine adı ile seslendim ama oralı olmadı, sahibinin sesini duyunca bana bakmadı bile…

Hafta içi işlerimi tamamlayamayınca bunları hafta sonuna erteleme gibi müthiş bir alışkanlığım var. Malum kışa giriyoruz, lastikleri kışlık olanları ile değiştirmeye gittim ama nafile. Lastikçi dostum, derhal yenisini almam gerektiğini bildirdi. Tahmin edebileceğiniz gibi, dört yeni kış lastiğini aracımıza taktırdık, şimdi yağmur bekliyoruz. Yağmur derken, barajımızın su oranının %19’a düştüğünü radyon haberinden öğrendim. Bu nedenle sizlere sesleniyorum: Suyumuzu tasarruflu kullanalım. Duş süremizi üç dakika ile sınırlandıralım, dişlerimizi fırçalarken suyu açık bırakmayalım.

Lastik işi dışında berberimi ziyaret, kendilerine “Sihirbaz” dediğim terzime uğramadan geçemedim tabi. Lastik işi tamamlandı, berberimde yine ilginç ve yeni dedikodulara kulak misafiri oldum. Birden yıllar yıllar öncesine gittim: İsmini hala hatırlıyorum, Mehmet Salman isimli berberimize belirli süreler içinde uğramamız gerekiyordu. Ama orada beklerken “Akbaba” isimli bir dergiye göz atmadan tıraş olamazdım. Şimdi o derginin yaptığını benim berberim ayaklı olarak yapıyor.

Berber demişken, merak etmeyin, reklam olmasın diye ismini vermeyeceğim, tam 2000 yılı idi, Ankara’dan bu muhteşem şehre ilk geldiğimde, santral yokuşunun o zamanki dar ve bozuk zeminli yolunun sol tarafında, ortasında bir yorgancı bulunan yerde durdum. Bu dükkânın üstünde ve altında birer berber vardı. Ona sordum, hangisine gitmeliyim diye? Verdiği cevap “Alttakine git” olmuştu. Yirmi iki yıldan bu yana oraya gidiyorum. Üç kardeştiler, sonra birbirlerinden ayrıldılar, sanıyorum ben ortanca olanında kaldım.

Santral taksinin meneceri olan Bayram Bey ile her karşılaştığımda sohbet ederim. Bazı zamanlarda taksi ile evime giderim. Çoğu beni, berber ziyaretlerim nedeni ile tanıyorlar. Hal, hatır sorarım, kısa da olsa sohbet edip ayın değerlendirmesini yaparız. Başka bir Dünyadır taksi işi. İstanbul’da taksiden şikayetlerin dozu kışın artar. Kısa mesafe, yolcu tipi, vb. sebeplerle zaman zaman tartışmaların yapıldığını biliyorum. Benim taksici dostlarımın en çok kızdıkları konuların başında motosikletler gelirdi. Onlara, “Bundan dolayı şikayetçi olmayın, bir motosikletlinin yolda olması sizin yolunuzun daha açık olmasını sağlayacaktır” derdim ama ikna olmazlardı.

Aynı şeyleri İstanbul’da tanıdığım birkaç taksi esnafı ile konuştuğumda çok ciddi eleştiriler alıyordum. Motosiklete sanki düşman gibi bakıyorlardı. Bu örnek çok dar alanlıdır, lütfen genellemeyin ama şu tehlikeyi bildirmiştim: “Yakında motosiklet yerine Skuter denilen araçlar ortaya çıkacak, bakalım o zaman ne yapacaksınız?” Şimdi gelişmeleri benim gibi siz de izliyorsunuzdur. Bir kuş ismi ile başlayan bu akım tüm ülkeyi yakında saracak. Ama merak etmeyin, bunun da üstesinden gelinecektir. Bisiklet yolları, yaya yolları gibi bunlar için de bir yol bulunabilir sanırım.

Bu haftanın özetini sizlerle paylaştım. Hava ılık ve güneşli idi. Sebze, meyve pazarını ziyaret edemedim. Pazı ve domates siparişimi bir arkadaşıma vermiştim. O getirdi sağ olsun. Uzun süredir Hal’e de gidemedim. Programıma aldım. Başka bir hikâyede görüşmek üzere…