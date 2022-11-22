Rakiplerin adı yok, Kocaelispor’un tadı yok…

Rakip son sıralardan kurtulma mücadelesi veren Diyarbekir…

Ve şampiyonluğa oynayan, adı ile bile rakiplerine karşı maça 1-0 önde başlayan bir Kocaelispor…

Üstelik sahasında…

Ve de son haftalarda gelen galibiyetler nedeniyle öz güveni de yerinde bir Kocaelispor…

Ya da biz öyle zannediyoruz…

İlk dakikalarda golü bulmuş, tribünlerin “acaba farka gider miyiz?” diye düşündüğü bir Kocaelispor…

İşte o Kocaelispor, uzatma dakikalarında yediği bir kontra atak ile kaleci Gökhan’ın sayesinde üç puanı zor kurtardı.

Şaka gibi…

Yıllar önce bir Beşiktaş deplasmanına gitmiştik…

İlk yarım saat 2-0’ı bulmuşsun, bir kaza golü ile 2-1 olmuş…

Rakip Beşiktaş, tribünlerde 30 binin üzerinde seyirci ve karşında Beşiktaş tarihinin en güçlü kadrolarından biri var…

Zaten o sezon şampiyon oldular…

Kocaelispor, şuursuzca ve defans güvenliğini ikinci plana atarak üçüncü golü ararken kontra ataktan golü yiyiveriyor.

Sonuç…

Elbette facia…

Maçı 5-2 kaybediyoruz ve ertesi gün Ulusal gazeteler iki avans, beşte biter diye bizimle dalga geçiyorlar.

Aslında bu gazetelere İstanbul basını demek daha doğru ama, bu ayrı bir konu…

İşte Kocaelispor’un Diyarbekir maçında yaptığı da buna benzer bir hatadır…

Futbol oyun anlayışında bir gerçek vardır ki, özellikle tek farklı yenik takım beraberliği bulma umudu ile son dakikalarda şuursuzca saldırır.

Bunu yaparken de doğal olarak defans güvenliğini ikinci plana atar.

Bunun sonucu olarak da çoğu zaman bir gol daha yer.

Ya da yeme olasılığı yüksektir.

Şunu açık yüreklilikle ifade etmem gerek ki; galipken kontra-atak yeme alışkanlığını ben bir Kocaelispor’da gördüm.

1-0 Galipsin…

Uzatma dakikaları oynanıyor…

Ne yapman gerekir?..

Rakip ne kadar güçlü ya da güçsüz olursa olsun, kaza golü yememek için defans güvenliğini elden bırakmaman gerekir…

Sen ne yapıyorsun?

90+4’ te rakibine yüzde yüz gol pozisyonu veriyorsun…

Hem de kontra ataktan veriyorsun…

İnanılır gibi değil…

Benden maç yorumu beklediğinizin elbette farkındayım. Ama o kadar gerilmiş durumdayım ki, son dakikada verdiğimiz pozisyon, bana göre maçın bile önüne geçti. Maçı soracak olursanız tek kelime ile cevaplayabilirim.

Kocaelispor’un hâlâ tadı yok…