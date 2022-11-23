Makale Yazısı-23 Kas 2022 - 20:00

Seçim hafızası
Nihal Özgirgin

Nihal Özgirgin

Hepimizin malumu olduğu üzere ülkemiz yeni bir seçim dönemine girmiş bulunmakta.

Ülke geleceği açışından bu seçim, önce yapılan seçimlere göre daha fazla önem kazanmaktadır. Çünkü çıkacak netice hali hazırdaki mevcut yönetim biçiminin akibetini belirleyecektir. Bu nedenle seçim sonucunu herkes merakla beklemektedir.

 Geçmişten günümüze değin ne zaman ülkemizde seçim kararı alınsa, arkasından hemen “acaba seçim yapılabilecek mi?” yada “seçimler ve sonuçları şeffaf mı , hile karışırmı?” gibi sorular ile spekülatif yorumlar başlamaktadır.

Seçimlere karşı gelişen bu kanaatlarin tarihi bir hafızası mevcuttur. Bu nedenle ülkemizde seçim kararı alındığı an sorular başlar.

Türk demokrasi tarihine baktığımızda seçim hafızamızın oldukça inişli çıkışlı olduğu görülmektedir. Özellikle iktidarlar tarafından, yönetimi kaybetmemek adına seçimlerde uygulanan metodlar oldukça ilginçtir.

Demokrasi tarihimizde yapılan ilk seçimlerden biri olan 1912 seçimleri tarihe “sopalı seçim” olarak geçmiştir. Dönemin iktidar partisi İttihat ve Terakki muhalette yer alan Hürriyet ve İtilaf partisinin seçimleri kazanmaması için önce seçim tarihini erkene çekmiştir. Bu nedenle bu seçim demokrasi tarihimizde yapılan ilk erken genel seçimidir.

Erkene çekilen seçimle muhalefetin örgütlenmesi engellenmeye çalışılmıştır.Ayrıca seçim  esnasında oy kullananlara karşı kullanan kaba kuvvet ile de bu seçim adını"sopalı seçim" olarak  demokrasi tarihine yazdırmıştır.

Bir diğer önemli seçim de Türkiye Cumhuriyet’inin ilk çok partili genel seçimi olan 1946 seçimleridir. Bu seçim adli denetim dışında “açık oy- gizli tasnif”  olarak liste usulü çoğunluk sistemi esasına göre yapılmıştır. Bu usulsüzlüklerinden dolayı “şaibeli seçim” şeklinde anılmaktadır.

1957 seçimlerinde, farklı düşüncelere de sahip olsalar, muhalefette olan partileri,  iktidarın uyguladığı baskıcı politikalara karşı ilk kez birleşip “Muhalefet Cephesi” adı altında Cumhuriyet tarihinin  ilk resmi seçim platformunu oluşturmuşlardır. İktidar partisi ise meclisten seçim birliğini yasaklayan bir yasa geçirerek ittifakı bozulmaya mecbur etmiştir. Bunun yanında, geçmişte yapıldığı üzere, seçim tarihini erkene çekerek seçim sonuçlarını etkilemiştir.

Demokrasi tarihimize ilk olma özelliği taşıyan ve seçim hafızamıza yer eden seçimlere bakıldığında anlaşılıyor ki hemen her seçim döneminde milletimizde ortaya çıkan kuşku ve endişeler aslında geçmişte yaşananların bir yansıması..

Umarım ülke geleceğinin şekilleneceği 2023 haziran seçimleri seçim hafızamızda temiz  bir sayfa açar.

Saygılarımla..   

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Yazar Nihal Özgirgin - Mesaj Gönder

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