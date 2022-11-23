Deprem ve kentleşme…

17 Ağustos 1999 depreminde ölümden döndüm.

O korkunç 45 saniyeyi unutmam olası değil.

Bu felaketle çok net anlaşıldı ki;

· Deprem fayları üzerindeyiz.

· Depremler, yer kürenin doğal bir ürünü. Yüzyıllar boyu oldu, yüzyıllar boyu da belirli aralıklarla olacak.

· İnsanların canına kıyan depremler değil; akla, bilime aykırı, maddi çıkarlara dönük “kirli imar planları” ve “çarpık kentleşme.”

1999 depremi ve ardından aynı yıl yaşadığımız Düzce Depremi sonrası, Jeofizik mühendisleri sürekli uyardılar;

· Fay hatları üzerinde bina inşa etmeyelim,

· Binaları, ZEMİN ETÜDLERİ sonuçlarına göre inşa edelim,

· Tüm inşaatları DENETLEYELİM,

· Yakın bir gelecekte İSTANBUL DEPREMİ olacak, ÖNLEM alalım!

Peki ne oldu?

· Yakın bir ilin bir ilçesinde, kağıt üzerinde “FAY HATTI” taşındı! Çünkü, bilim, akıl ve mantık değil, “maddi çıkarlar” egemen oldu!

· Zemin etüdü koşulu getirildi ama bu konuda çeşitli hileler çıkarıldı. Hasar raporları değiştirildi, ağır hasarlı binalar yıllar boyu yıkılamadı.

· Depreme karşı öncelikle önlem alınması gereken İstanbul, son 20 yıl içinde “GÖKDELENLER KENTİ” oldu. Tarım arazileri, yeşil alanlar, çocuk oyun alanları ve “deprem toplanma alanları” imara açıldı! İstanbul’a İHANET edildi!

· Öncelikle ağır hasarlı binaların yıkılıp yerlerine sağlam yapılar inşa edilmesi ve bilimsel değerlere göre KENT PLANLAMASI yapılması gerekirken, yoksul ya da dar gelirli insanların yaşadıkları mekanlar boşaltıldı, yıkıldı ve yerine RANT DEĞERİ yüksek konutlar, siteler, alışveriş merkezleri inşa edildi! Oysa, bugün hala “gerçek anlamıyla kentsel dönüşüm” yapılamadı!

· İstanbul’da yaşanabilecek ve 7 ve üzeri bir şiddetle oluşacak bir depremde insan kaybının çok olacağı, İstanbul’un artan BETONLAŞMA ve NÜFUS sorunları nedeniyle yaralıların taşınmasının bile sorun olacağı, daha da vahim olanı, “Ülke ekonomisinin büyük bir çöküntüye uğrayacağı” belirtiliyor!

İstanbul böyle de KOCAELİ daha mı farklı? Ya da fay hattı üzerindeki diğer kentlerimiz?

Hemen her gün, ülkemizin çeşitli köşelerinde yüzlerce irili ufaklı depremler oluyor.

O halde; BİR ŞEYLER YAPMALI.

Uyanmalı kan uykulardan!

12 Kasım Cumartesi günü, TMMOB-Kocaeli Koordinasyon Kurulu “Deprem ve Kentleşme” konulu bir panel düzenledi. Ben, öncelikle bir yurttaş olarak gidip izledim. Kocaeli Üniversitesi’nden değerli bilim insanları, özellikle kent yöneticilerini uyarmak için bilgi ve görüşlerini aktardılar. Ne var ki;

· Kocaeli Büyükşehir yöneticileri, Meclis üyeleri bu toplantıda yoktular!? NEDEN? Çok mu bilgililer? Depreme karşı her türlü önlemleri aldılar mı?

· İlçe Belediyelerinden de pek kimse yoktu! Yalnızca İzmit Belediyesi’nden bir Meclis üyesini gördüm.

· Bu panelde “İnşaat Mühendisleri” de panelin bir paydaşıydı ama birkaç kişiden öte varlıkları belli değildi!?

· Paneli izleyenlerin sayısı da gönül rahatlığı vermiyordu!

Aynı gün, 81 ilde yapılan “Deprem tatbikatı” da beklenen ilgiyi görmemiş! Yurttaşlarla iletişim öncelikli sorun olmuş!

Daha da ötesi, Ulusal Bütçede depreme ayrılan dişe dokunan bir kaynak yok!

Siyasi iktidar, kentlerin değerli alanlarında, vatandaşın evlerini “Kentsel Dönüşüm” adına, “zor kullanarak” yıkıyor! Ama depreme karşı ciddi bir önlem yok!

Bırakın vatandaşın evlerini, okullar ve hastaneler başta olmak üzere, birçok kamu kurumu deprem tehdidine karşı güvencesiz.

Kentler, yerel yönetimleri yönetenlerin keyfi tutumları ile yönetilemez.

Kent Planlamaları RANT hesaplarına kurban edilemez!

Kentlerde tüm yapılanmalarda öncelikle Jeoloji uzmanlarının onayı alınmalıdır.

Bu da yetmez; inşaatlar titizlikle denetlenmeli, eksik-kusurlu yapılanmalara onay verilmemelidir.

Önemli olan maddi çıkarlar değil, İNSAN CANI olmalıdır.

Bela, akılsız başın cezasıdır!