Eğitim İzleme Raporu’na göre, Türkiye’de öğretmenler ve sorunları!

Bugün 24 Kasım…

Öğretmenler Günü…

Hepimiz öğretmenlerimize çok şey borçluyuz…

Öğretmenleri sadece 24 Kasım’da hatırlamamak lazım…

Öğretmenlere “bir dokun bin ah işit” misali öğretmenlerin sorunları yıllardır devam ediyor…

Köylerde öğretmenlere verilen değer gibi her zaman öğretmenlerimizi baş tacı etmeliyiz…

Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan yaklaşık 1 milyon 112 bin 305 öğretmen, kendilerine adanan 24 Kasım’ı hep buruk kutluyor…

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Meryem Hazal Çamurcu, https://turkiyeraporu.com internet adresinde Eğitim İzleme Raporu 2021’i yayınladı. Raporda çarpıcı detaylar var. Birlikte okuyalım;

“Son zamanlarda siyasetin gündeminden düşmeyen bir konu da öğretmenler. Eğitim İzleme Raporu 2021 kapsamında öğretmenlere ilişkin verilerin olduğu bir rapor yayınlandı. 2020-21 eğitim-öğretim yılındaki verilere göre Türkiye’de toplam 1.112.305 öğretmen var. Bunun %85,4’ü resmi kurumlarda görev alırken %14,6’sı ise özel kurumlarda. Bir önceki eğitim-öğretim yılına göre resmi kurumlardaki öğretmen sayısı %0,8 artmış. Özel kurumlardaki öğretmen sayısı ise %7,2 azalmış.

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Bu eğitim-öğretim yılında okul öncesi eğitimdeki öğrenci sayısı bir önceki yıla göre daha az. Bir önceki yıla göre %24,8 öğrencinin azaldığı okul öncesi dönemde öğretmen sayısı da azalmış durumda. Okul öncesi kademesindeki öğretmenler ise bir önceki yıla göre %3,8 azalmış. Öğretmenlerdeki azalmanın özel öğretim kurumu kaynaklı olduğu görülüyor. Buna göre, özel öğretim kurumlarındaki öğretmen sayısı %15 azalırken resmi kurumlardaki öğretmen sayısı %0,3 artmış.

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Raporda öğretmenlerin sorunlarına yer verilen bir bölüm de mevcut. Söz konusu rapora göre, Öğretmenlerin en büyük sorunlarından biri olan maaşların diğer ülkelerdeki öğretmen maaşlarıyla karşılaştırması raporda yer alıyor. 2020 yılında Türkiye’de ilkokul öğretmeninin yıllık başlangıç maaşı 28.997 $ iken OECD ortalaması 34.942 $. 2020 yılında en yüksek öğretmen maaşının olduğu ülke 69.452 $ ile Lüksemburg olurken ikinci sırada 65,475 $ ile Almanya yer alıyor. Eğitim-Sen’in araştırmasındaki veriye göre de mesleklerini yaparken öğretmenlerin mutsuz olmalarının ana nedenlerinden biri maaşların yetersizliği. Maaşlarla ilgili bir başka sorun ise maaşların mesleğin ilk yılından itibaren artış oranı. Yani bir öğretmenin mesleğe ilk başladıktan sonra kademe arttıkça alabileceği en yüksek maaşla ilk aldığı maaş arasında sadece %12 fark var. OECD ortalamasında ise bu oran %66.

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Eğitim-Sen’in araştırmasında öğretmenlerin çalışma koşulları ve sorunları fazlasıyla işlenmiş. Araştırmaya katılan öğretmenlerin %42’si mesleğini yaparken huzurlu ve mutlu olmadıklarını ifade etmiş. Mesleklerini yaparken huzursuz hissetme nedenlerinden biri maddi koşulların gün geçtikçe zorlaşması. Mesleki saygının olmaması da başka bir neden. Eğitim politikaların değişmesi ve siyasi kadrolaşma da nedenler arasında. Çalışırken baskı görüp görmedikleri sorusuna öğretmenlerin %38,7’si baskı gördüklerini belirtmişler. Çalışma koşullarının gidişatı sorusuna %74,5 daha kötüye gittiği cevabını vermiş. Koşullardan memnun olan öğretmenlerin oranı ise sadece %4,9. “Ülkenin ve eğitimin içinde bulunduğu koşulları göz önüne aldığınızda geleceğe güvenle bakabiliyor musunuz?’’ sorusuna sadece öğretmenlerin %8,4’ü ‘Evet’ cevabını vermiş.”

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SÜREKLİ SİSTEM DEĞİŞİYOR

Eğitim İzleme Raporu 2021 kapsamında öğretmenlere ilişkin verilerin olduğu raporu yukarıda sizinle paylaştım.

Türkiye’de bir türlü uzun vadeli bir eğitim sistemi uygulanamadı…

Gelen hükümet, kendi ideolojisi doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığını dizayn etti..

2002 yılında iktidara gelen AKP, birçok Bakan değiştirdi, birçok sistem değiştirdi…

Aradan 20 yıl geçti, hala yeni arayışlar içinde…

Yaz-boz tahtasına dönen eğitim sistemimizden öğretmenler de büyük zarar görüyor…

Öğretmenler de sürekli sistemin değişmesi karşısında yıpranıyor…

Eğitim sistemimiz kalıcı hale getirilmediği müddetçe, öğretmenlere gerekli önem verilmedikçe, güzel ülkemizde hep eğitimi konuşmaya devam edeceğiz…

24 Kasımlarda öğretmenleri hatırlamayın, sözde değil özde öğretmenlerin yanın da olun. Öğretmenlerin seslerine kulak verin, taleplerini duyun ve hayata geçirin.

Ülkemizin kalkınmasının temelini güçlü eğitim sistemi oluşturacaktır. Güçlü eğitim sistemimizin omurgasını da hak edilen değere kavuşmuş, mutlu öğretmenler meydana getirecektir. Bütün öğretmenlerimin elini öpüyor, bütün öğretmenlerin ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ kutluyorum.

ÖĞRETMENLERİN % 96’sı geçinemiyor

Eğitim İş Sendikası, yurt genelindeki 81 ilde görev yapan 5 bin 514 öğretmenin çevrimiçi katılımıyla, “Öğretmenlerin, Ekonomik, Mesleki ve Sosyal Durumlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri” adlı bir araştırma yaptı. Araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı:

■ Araştırmaya katılanların yüzde 93'ü “Öğretmenlik saygın bir meslek olma özelliğini kaybetti” görüşünde.

■ Çocuk sahibi öğretmenlerin yüzde 63'ü çocuğunun gıda ihtiyacını karşılayamıyor.

■ Öğretmenlerin yüzde 73'ü çocuklarına kılık kıyafet alamıyor.

■ Her 100 öğretmenden 47'si kendi çocuğunun bile eğitim ihtiyacını karşılayamıyor.

■ Yüzde 96'sı son bir yılda yaşanan fiyat artışlarının bütçesini çökerttiğini düşünüyor.

■ Öğretmenlerin yüzde 44'ü ev kredisi, yüzde 30'u araç kredisi, yüzde 25'i eğitim kredisi ödüyor.

■ Yüzde 29'u esnafa, yüzde 35'i şahıslara nakit olarak borçlu yaşıyor.

■ Öğretmenlerin yüzde 37'si kredi kartlarının sadece asgari ödemesini yapabiliyor.

■ Araştırmaya katılan öğretmenlerimizin yüzde 3'ünün maaşında icra var. Yüzde 8'inin maaşına en az bir kez icra gelmiş.

■ Öğretmenlerin yüzde 46'sı anne/baba arkadaş yardımı alarak ancak geçinebiliyor.

■ Borç batağındaki öğretmenlerin yüzde 26'sı ek iş yapıyor.

■ Öğretmenlerin yüzde 61'i gelirlerinin yetersizliği nedeniyle psikolojik sorun yaşadığını bildirdi.

■ Öğretmenlerin yüzde 75'i borçları nedeniyle mesleki verimlerinin düştüğünü söyledi.

■ Yüzde 43'ü daha çok para kazanacağı bir iş bulursa mesleği bırakacağını söylüyor.

Öğretmenler Günü tarihçesi

Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’ninBaşöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.

Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıldönümüdür.

Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat günü, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Gününün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir…

ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ SÖZLER

-Yeryüzünde öğretmenlikten daha onurlu bir şey tanımıyorum. (Diyojen)

-Öğretmen ve ağaç ürünlerinden belli olur. (Ukrayna Atasözü)

-Hayat acımasız bir öğretmendir, önce sınav yapar, sonra ders verir. (Sınav)

-Öğretmen bir kandile benzer kendini tüketerek başkalarına ışık verir. (Ruffini)

-Ne kadar bilirsen bil anlatabildiklerin karşındakinin anlayabileceği kadardır. (Mevlana)

-Planınız bir yıl içinse pirinç ekin on yıl içinse ağaç dikin yüz yıl için ise insanları eğitin. (Huang Ce)

ATATÜRK'ÜN ÖĞRETMENLER İLE İLGİLİ SÖZLERİ

-Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.

-Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir. (Atatürk)

-Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır…

-Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır.

-Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bu günkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.

-Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı suretle bütün tahsil derecelerindeki talim ve terbiyelerinin pratik olması mühimdir.

ÖĞRETMEN ANDI

"Türkiye Cumhuriyeti anayasasına, Atatürk inkılâp ve ilkelerine, anayasada ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacağıma;

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma;

Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup, bunları geliştirmek için çalışacağıma;

İnsan haklarına ve anayasanın temel ilkelerine dayanan millî, demokratik, lâik bir hukuk devleti olan

Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim."