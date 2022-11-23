“Seçim kazanmak” mı, “itibar kaybetmek” mi?

Anlaşıldı…

AKP üst yönetimi, önümüzdeki seçimi kazanabilmek için “kişisel itibarlarını” kaybetmekte ve “ülke itibarını” ayaklar altına almakta zerre kadar sakınca görmüyor.

Dün “kara” dediğine, “bugün “ak” diyor.

Dün “hakaret ettiğine”, bugün “elini uzatıyor”.

Şu yaşadıklarımıza bir bakar mısınız?

Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesin hayret dolu bakışları arasında 180 derece dönüş yapıyor ve hiçbir şey olmamış gibi, rahmetli Süleyman Demirel’i taklit ederek “Dün dündür, bugün bugündür” deyiveriyor.

“Dün dündür” kapsamına, sadece bir olay girse, haydi neyse!

Ama girmeyen olay yok ki.

*Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Suudi Arabistan… Erdoğan; cinayetten sonra “İnsanları enayi, ahmak zannediyorlar” diye konuştu, cinayet delillerini Suudi Arabistan’a vermeyeceklerini söyledi, arkasından Suudi Veliaht Prensi Selman’la kucaklaştı.

*15 Temmuz darbe girişimi ve Birleşik Arap Emirlikleri… FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Birleşik Arap Emirlikleri “darbenin finansörü” olarak ilan edilmişti, arkasından Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Ankara’da yoluna halı serilerek karşılandı.

*Davos’ta “Oneminute” krizi ve İsrail… Erdoğan Davos’ta dönemin İsrail Devlet Başkanı Perez’e “Oneminute, siz öldürmeyi iyi bilirsiniz” dedi, iki ülke arasında ilişkiler bozuldu, Mavi Marmara olayı ile de tamamen koptu. Ancak daha sonra İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Ankara’ya geldi. Türk askeri at üzerinde İsrail bayrağı taşıdı, arkasından iki ülke karşılıklı büyükelçi atadı.

*Dostum Esad-katil Esed ve Suriye… Erdoğan, bir zamanlar Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile “Dostum Esad” diyecek kadar yakındı. Sonra Beşar Esad’a “Katil Esed” demeye başladı, bugünlerde ise Beşar Esad’la görüşebilmek için ortam yaratılmaya çalışılıyor.

*Önce HDP’nin kapatılmasına yeşil ışık, sonra HDP ile anayasa görüşmesi… AKP, önce HDP’nin kapatılmasına yeşil ışık yakmıştı, Anayasa Mahkemesi’nde kapatılma süreci devam ederken, bu defa da HDP ile “anayasa değişikliği” konusunda görüşme yapmakta sakınca görmedi.

*Önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e olmadık hakaretler, sonra “Bize katıl” çağırısı… Bilmem, Erdoğan’ın Akşener’e karşı sözlerini, arkasından da Cumhur İttifakı’na davet etmesini uzun uzun yazmama gerek var mı?

*Sisi olayı… Erdoğan’ın Mısır Devlet Başkanı Sisi ile ilgili söyledikleri, yenilir yutulur gibi değil. Bazılarını hatırlayalım.

-“Darbe ile başa geçen şu andaki zalim Sisi, 50’ye yakın kişiyi idam etmiştir. Batı bu idamlara sessiz kalmıştır. Avrupa ülkeleri idamı yasaklarken, katil Sisi’nin davetine icabetle oradaki toplantıya icabet etmişlerdi. Bu ikiyizlilik değil, çok yüzlülük. Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz?” (Haziran 2019- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Seçimleri öncesi)

-“Beni Sisi ile çok barıştırmak isteyenler var, asla kabul etmiyorum, etmem de. Neden? Halkın yüzde 52 oyunu almış olan Mursi’yi ve arkadaşlarını cezaevine mahkûm eden bir antidemokratla karşı karşıya gelmem, onunla aynı masada oturmam. (17 Haziran 2019)

-“Sisi ile görüşür müsünüz?” sorusuna cevabı: “Şaka yapıyorsunuz herhalde. Böyle bir şey asla söz konusu değil.” (13 Mart 2019)

-“Benim için Mısır Cumhurbaşkanı Mursi’dir. Darbeci Sisi’yi cumhurbaşkanı olarak kabul etmediğimi söyledim, yine söylüyorum. BM’de aynı masaya onunla oturmadım, oturursam, kendimi inkâr ederim. Oturursam demokrat olmam.” (1 Mart 2015)

Ve Erdoğan bütün bu sözleri söylediği Sisi’yle, Katar’daki Dünya Kupası’nın açılış töreni öncesinde samimi bir şekilde tokalaştı, ikili ilişkilerin yeniden başlaması kapısını araladı.

Bütün bu olup bitenlere ne demeli?

Bilmem, ne demeli?

Bu yazıyı okuyan sizler, mutlaka farklı farklı şeyler söyleyeceksiniz.

*”Tutarsızlık” diyeceksiniz…

*”Çift yüzlü politika” diyeceksiniz…

*”Dün ittiği eli, bugün tutuyor” diyeceksiniz…

Ben, bu yazıyı yazarken Anadolu’da sıkça kullanılan iki deyimi hatırladım:

Birincisi, “Siyasette adama, kirlettiği testiden su içirirler.”

İkincisi, “Tüküreceğin yüze bakma, bakacağın yüze de tükürme!”

Bu iki söz, bence yaşanan olaylara çok uyuyor.

Başlıktaki soruya gelince…

“Seçim kazanmak mı, itibar kaybetmek mi?” diye sormuştum.

Bence, itibar, seçim kazanmaktan daha önemli.

İtibarını kaybetmişsin, seçimi kazansan ne olur?