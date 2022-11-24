Korkuyorum

Aşağıda verdiğim iki şiirden ilki Azerbaycan’ın (1862- 1911 arasında yaşayan) ünlü şairi Ali Ekber Sabir’e ait. Şiir Azerbaycan Türkçesinden Türkiye Türkçesine kısmen uyarlanmış.

Şair önce tek başına dağlara çıktığında, çöllere düştüğünde gördüğü ve çoğu insan için korkunç olay ve varlıklardan bile korkmadığını, korkusuz olduğunu anlatıyor. Fakat şiirin son bölümünü okuyunca yangından, volkandan, hortlaktan, cinden, ummandan, tufandan, aslandan, kaplandan korkmayan Sabir’i korkutan bir şey olduğunu öğreniyoruz:

Hiçbir şeyden korkmayan Şair Sabir nerede “Müslüman” diye bilinen bir yobaz, softa ve molla görse korktuğunu anlatıyor. O’na göre, bütün korkunç olaylardan ve varlıklardan daha da korkutucu olan Yobaz, Molla ve Softaların riyakâr kandan fikirleridir.

Aslında Sabir sadece “Allah ile aldatanların”düşünce ve eylemlerinden korkuyor.

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İkinci şiir ise Ömer Lütfi Mete’ye (1950- 2009) ait. Gazeteci, yazar, şair ve biraz da politikacı olan Ömer Lütfi Mete’yi halkımızın çoğu Deli Yürek, Kurtlar Vadisi, Ekmek Teknesi ve TV dizilerinin senaristi olarak tanır. Bu dizi ve filmlerde senaristimiz şairane ifadeleri ile farklılık yaratır.Dahası kirli bir dünyada bile iyi işler yapmaya çalışan karakterlerin (ve bizlerin) ruhlarını tasavvuf pınarından akıttığı sözler ile yıkar.

Ömer Lütfi Mete’nin en bilinen şiirlerinden biri GÜLCE’dir. Şairimiz kendisini sevgili Gülce’nin “güzelliğinin zulme çaldığı sınırda, ölümcül nazın”etkisinde,“uçurumun kenarında” hissetmektedir. Uçurumun o kadar kıyısındadır ki aşağı itmeye “bir gamzelik rüzgâr” yetecektir.

Bu müthiş şairane ifadelerden sonra hiçbir şeyden korkmayan,korkusuz şairimizi korkutan tek şeyi öğreniyoruz:

“Ateşten / Kalleşten / Mızrakla gürzden / Dabbetülarz’dan/Deccal’dan / yedi düvelden / Korku nedir bilmeyen ben…

Tir tir titriyorum Gülce’den / Ödüm patlıyor Gülce’ye bakmaktan / Nutkum tutuluyor,ürperiyorum…”

Ömer Lütfi Mete bu dizeleri yazarken Sabir’den etkilenmiş midir bilemem. Ama aralarında önemli bir fark var.

Sabir’in korktuğu “Allah ile aldatan”riyakâr Müslümanları,yobaz, molla ve softaları sevmediği açık.

Oysaki Ömer Lütfi Mete’nin tek korktuğu şey, en sevdiği varlık olan Gülce’dir.

SİZ KORKMUYOR MUSUNUZ?

Bu iki büyük şair gibi beni de korkutan bir şey var. Fakat ben şair değilim, böyle şairane ifade edemem.

Benim korkum şahsımla alakalı değil ülkem ve milletime ilişkin.

Ben de korkuyorum…Sözde yerli ve milli olduğunu, İslam’ın ve Milliyetçilerin temsilcisi olduklarını söyleyen riyakarlardan…

Bunların ülkemizin ve milletimizin kaynaklarını fakirden zengine, yerliden yabancıya aktaran uygulamalarından… Buna rağmen herkesten fazla yerli ve milli olduklarını iddia edebilen ikiyüzlülüğünden korkuyorum.

Korkuyorum, dini kavram ve değerleri hoyratça kullananların pervasızlığından.

Korkuyorum, “ahlaksız bir Müslümanlık” anlayışından.

Korkuyorum, insanlarımıza yaşattıkları derin Yoksulluktan… Tasavvur sınırlarımızı aşan Yolsuzluklardan… Bir kabile devletine doğru götüren Yasaklardan… Hukuksuzluk ve adaletsizlikten…

Korkuyorum, niteliksiz mezun fabrikası Eğitim Sisteminden…Umudunu yitiren gençlerimizin, iyi meslek sahiplerinin yurtdışına kapağı atmaya çalışıyor olmasından korkuyorum.

Korkuyorum dünün dostlarının düşman; dünün “katil, darbeci, zalimlerinin” dost olmasından…

Ve daha nice benzeri riyakarlıktan, kötülüklerden…Umutlarımızın ve hayallerimizin bile çalınmasından korkuyorum.

Ya siz? Siz korkmuyor musunuz?

Mirza Aliekber Tahirzade Sâbir

KORKURAM

Ay Balam

Tek Başıma Çıkıram Ben Dağlara

Yangın, Volkan Görürem

Cin Görürem, Can Görürem

Korkmuram...

***

Mezerde Hortlak Görürem

Bin Türlü Tufan Görürem,

Gulyabani Görürem Korkmuram

Korkmuram...

***

Ay Balam

Şafak Vakti Düşürem Ben Çöllere

Kükremiş Aslan Görürem

Kan yiyen Sırtlan Görürem

Korkmuram...

***

Dalgalı Umman Görürem

Cin Görürem Can Görürem

Korkmuram...

***

Mezerde Hortlak Görürem

Bin Türlü Tufan Görürem

Gulyabani Görürem Korkmuram

Çok Tuhaf İnsanGörürem

Korkmuram...

***

Korkmuram

Korkmuram Bala

Korkmuram...

***

Ay Balam

Bir zifir karanlıkta düştüm yola,

Vurdum yolumu dağlara....

Bu Korkmazlığımile

Vallahi Bala, Billahi Bala,

Tillahi Bala



Nerede bir Softa Görürem

Nerede bir Molla Görürem

Nerede bir “Müselman”Görürem

Korkuram Bala Korkuram, Bala Korkuram

***

Onun can alıcı, kandan fikirlerinden

Onun riyakâr zikirlerinden

Korkuram Bala Korkuram…



Korkuram Bala Korkuram

VallahBillah,

KorkuramBalam...

Korkuram."

Ömer Lütfi Mete

GÜLCE

Uçurumun kenarındayım Hızır

Ulu dilber kalesinin burcunda

Muhteşem belaya nazır

Topuklarım boşluğun avcunda

Derin yar adımı çağırır

Dikildim parmaklarımın ucunda

Bir gamzelik rüzgâr yetecek

Ha itti beni, ha itecek

Uçurumun kenarındayım Hızır

Güzelliğin zulme çaldığı sınır

Başım döner, beynim bulanır

El etmez

Gel etmez

Gülce'm uzaktan dolanır

Uçurumun kenarındayım Hızır

Gülce bir davet

Mecaz değil

Maraz değil

Gülce bir afet

Peri değil

Huri değil

Gülce beyaz sihir

Gülce ölümcül naz

Buram buram zehir

Yar yüzünde infaz

Bir gamzelik rüzgâr yetecek

Ha itti beni, ha itecek

Güzelliğin zulme çaldığı sınır

Uçurumun kenarındayım Hızır

Ben fakir

En hakir

Bin taksir

Ateşten

Kalleşten

Mızrakla gürzden

Dabbetülarz'dan

Deccal’dan, yedi düvelden

Korku nedir bilmeyen ben

Tir tir titriyorum Gülce’den

Ödüm patlıyor Gülce’ye bakmaktan

Nutkum tutuluyor, ürperiyorum

Saniyeler gözlerimde birer can

Her saniyede bir can veriyor