 Size bir soru

Bir öğrenci öğretmenini pazarda limon satarken görürse ne hisseder?

Ne düşünür?

Bunu kendime sordum…

“Yıllar önce bir ilkokul ya da lise öğrencisiyken, öğretmenini pazarda satıcı olarak görürsen, ne düşünürsün?” diye.

Ne düşündüğümü bilemedim…

Hayret mi ederdim?

Şaşırır mıydım?

Üzülür müydüm?

Yoksa kıs kıs güler miydim?

Onun şaka mı yaptığını sanırdım?

Zorladım kendimi.

Yarım değil, bir asıradaha yakın yaşa ulaşmış, uzun yıllar eğitim görmüş, kara tahtaların karşısında tebeşir tozu yutarak ter dökmüş, diploma alınca sevinmiş, iki çocuğunu üniversitede okutmuş bir insan olarak hangi duygular içinde bocalardım?

O günlerin duygularını kestirmek zor.

Ama birçok insan gibi herhalde ben de şaşırırdım…

YA ŞİMDİ?

Çevremde ortaokul ve lisede okuyan kimse olmadığı için soramadım.

“Böyle bir durumda ne hissedersin çocuğum?” diye.

Ama yanıtının “şaşırmadım” olacağını biliyorum.

Artık özellikle son iki yılda geçim sıkıntısının, ekonomik yıkımın, hayat pahalılığınım tüm evlerde konuşulan ilk konu olduğunu biliyoruz.

İktidara yakın medya bunu saklayarak ortalığı tozpembegösterirken, okula yarı aç giden öğrenciler, okul kantininde 20 liraya satılan bir tosta yutkunarak baktıklarında her şeyi farkına varıyorlar.

Evlerdeki gittikçe artan huzursuzluğun, yaşam güçlüğünün getirdiği nedenlerden kaynaklandığını sezebiliyorlar.

O nedenle bu çocukların pazarda öğretmenlerini pazarcı kılığında görmelerinin onları hiç şaşırtmadığını sanıyorum.

ESKİDEN ÖĞRETMENLER FARKEDİLİRDİ

Bizler ilkokul, orta ve lisede okurken, ondan sonraki yıllarda da öğretmenlerin nasıl yaşadıklarını çok iyi biliyoruz.

İzmit’te öğretmenler, Türkiye’nin tüm yerleşimlerinde olduğu gibi üstün bir statüye sahipti. Orta gelirli aileler İzmit’in yukarı mahallelerinde otururken onlar çarşıya yakın semtlerde yaşarlardı. Eski evler daha apartmana dönüşmemişken onlar sayıları yavaş yavaş çoğalan çok katlı, düzgün binalardaydılar.

Çoğu İzmitli tek ya da iki katlı sobalı evlerde yaşarlarken, onlar yavaş yavaş çoğalan kaloriferli evlerde yaşarlardı.

Giyimleri kuşamları örnek olurdu. İzmit sokaklarında onlara büyük saygı gösterilirdi, çünkü yaşamlarıyla örnek kişilerdi. Kişilikleri gördükleri iyi eğitimden kaynaklanırdı ama onları daha da yücelten şey ekonomik imkanlarıydı. İyi maaş alıyorlardı. Çok zengin değillerdi. Ama öğretmenlik gibi saygın bir mesleğin olması gereken yaşam düzeylerine sahiplerdi. Atandıkları yerlerde uzun süre kaldıkları için de kentin unutulmaz yerlileri gibi anılıyorlardı.

Öğretmenler rahat yaşadıkları için kendi bilgi ve kültürlerini geliştirme olanağına sahiptiler.

İzmit’te öğretmenlikten avukatlığa, yargıçlığa, akademik kariyerler sıçrayan çok kişi oldu.

Tüm bu duruma bakınca bugünkü öğretmenlerimizin iç acıtıcı durumu daha da çarpıcı oluyor.

Cumhuriyetin kuruluşundan buyana ilk önce gerektirdiği değere kavuşan sonra da özellikle son yıllarda en fazla yıpranan meslek ne derseniz “öğretmenlik” derim.

Onlara sağlanan yaşam olanaklarının yıpranması, eğitim gibi yaşamsal bir konunun siyasallaştırılması, özelleştirilerek kar amaçlı kuruluşlar yaratılması, kökten yanlış politikalar öğretmenlik mesleğini de yıprattı, yozlaştırdı.

Dün Öğretmenler Günü kutlandı. Düğün bayram olmadı, olamazdı da…

Dileğimiz hiçbir öğretmenin pazar tezgahlarında geçim peşinde olmaması.

Bu yönetimlerin affedilmez suçu olmalı.